Toyota Yaris Cross vừa ra mắt, Hyundai Creta giảm tới 80 triệu đồng

Toyota Yaris Cross đối thủ Hyundai Creta đã chính thức ra mắt thị trường Việt Nam, xe có mức giá bán khởi điểm từ 730 triệu đồng. Tuy nhiên, ngay sau màn ra mắt tân binh nhà Toyota sẽ gặp chút bất lợi, đặc biệt khi một số đối thủ cùng phân khúc SUV cỡ B hiện đang được giảm giá, ví dụ như Hyundai Creta. Cụ thể, nhiều đại lý Hyundai tại Việt Nam hiện đang rao bán Creta bản Tiêu chuẩn với giá chỉ 60x triệu đồng, bản Đặc biệt là 64x triệu đồng và bản cao cấp là 69x triệu đồng. Một đại lý ở khu vực Hòa Bình còn giảm giá Hyundai Creta mạnh tay hơn nữa khi bản Tiêu chuẩn có giá chỉ còn 57x triệu đồng và bản Đặc biệt 62x triệu đồng. Thậm chí, có đại lý Hyundai chính hãng ở khu vực Tp. HCM còn giảm tiền mặt đến 80 triệu đồng cho Hyundai Creta bản Tiêu chuẩn. Với mức giảm này, bản Tiêu chuẩn của mẫu SUV cỡ B đến từ Hàn Quốc có giá chỉ còn 560 triệu đồng. Hiện nay, Hyundai Creta tại Việt Nam có tổng cộng 3 phiên bản là Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Cao cấp. Giá niêm yết của 3 phiên bản lần lượt là 640 triệu, 690 triệu và 740 triệu đồng. Như vậy, các đại lý hiện đều giảm vài chục triệu đồng so với giá niêm yết cho mẫu SUV cỡ B này để kích cầu tiêu dùng. Trong tháng 8/2023 vừa qua, thương hiệu Hyundai chỉ bán được tổng cộng 3.145 chiếc xe cho khách hàng Việt Nam, giảm 22% so với tháng liền trước. Trong đó, Hyundai Creta đạt doanh số chỉ 366 xe, giảm 33,5% so với tháng 7/2023. Với kết quả này, Hyundai Creta đã bị đối thủ đồng hương Kia Seltos vượt mặt và nằm ở vị trí thứ 3 trong phân khúc SUV cỡ B về mặt doanh số. Thậm chí, doanh số trong tháng 8/2023 vừa qua của mẫu xe SUV cỡ B - Hyundai Creta tại Việt Nam chỉ bằng 1/3 của Kia Seltos và 1/5 của Toyota Corolla Cross. Đây cũng là tháng thứ ba liên tiếp mẫu xe này phải xếp dưới Toyota Corolla Cross và Kia Seltos. Do đó, những chương trình ưu đãi, giảm giá mạnh tay Hyundai Creta tại đại lý là cần thiết để giúp cho mẫu xe này sớm lấy lại phong độ trong giai đoạn thị trường ôtô trong nước vẫn tương đối ảm đạm. Quay trở lại thị trường Việt Nam vào năm 2022 sau nhiều năm vắng bóng, Hyundai Creta thế hệ mới đã nhanh chóng gây được ấn tượng với khách hàng trong nước bằng thiết kế ngoại thất thể thao, cá tính và nội thất nhiều trang bị tiện nghi. Có thể kể đến một số trang bị đáng chú ý của mẫu SUV cỡ B này như ghế bọc da, có tính năng sưởi/làm mát, bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, màn hình giải trí 10,25 inch, kết nối Apple Carplay/Android Auto, hệ thống âm thanh 8 loa... Bên cạnh đó là gói tính năng an toàn chủ động Hyundai Smart Sense, bao gồm hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm trước FCA, hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù BCA, hỗ trợ giữ làn đường LFA và hỗ trợ phòng tránh va chạm phía sau RCCA. Nguồn cung cấp sức mạnh cho mẫu xe Hàn Quốc này là động cơ xăng Smartstream 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, cho công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm. Động cơ này kết hợp cùng hộp số vô cấp biến thiên thông minh iVT và hệ dẫn động cầu trước. Video: Đánh giá Hyundai Creta bản tiêu chuẩn tại Việt Nam.

