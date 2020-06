Toyota Wigo 2021 mới từ 260 triệu đồng tại Philippines

Toyota Wigo 2021 mới, bản cập nhật của mẫu hatchback nhỏ nhất nhà Toyota đã lên kệ tại Philippines với một vài thay đổi. Không giống như Hilux và Fortuner được tăng sức mạnh trong đợt cập nhật này, những thay đổi của Wigo facelift tương đối nhỏ và hầu hết là về mặt thẩm mỹ. Theo đó, Toyota Wigo thế hệ mới chỉ điều chỉnh nhẹ cho cản trước/sau cùng với tút tát đèn hậu. Cụ thể, cản trước của Wigo trở nên góc cạnh hơn, Toyota cũng thay đổi thiết kế đèn sương mù từ dạng cong hất ngược trở thành tam giác góc cạnh, lộn ngược. Đèn hậu của mẫu xe này giờ đây có lớp kính trong suốt tích hợp ốp viền đen bắt mắt, thay thế cho dạng màu đỏ truyền thống trước đây. Phần còn lại của thân xe không thay đổi, kể cả lazăng. Bên cạnh đó, gói bodykit TRD cũng có sẵn đối với Toyota Wigo 2021 facelift ở Philippines. Được gọi là biến thể TRD S, xe có cản trước mở rộng, cánh gió bên, điểm nhấn đỏ và cánh gió phía sau nổi bật hơn. Ở bên trong, thay đổi dễ nhận thấy nhất là các mẫu ghế mới kèm theo nút điều khiển điều hòa điện tử cho các biến thể cao cấp. Hệ thống màn hình thông tin giải trí trong Toyota Wigo facelift 2021 cũng đã được cập nhật, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Trong biến thể đầu bảng, nút ấn khởi động là trang bị tiêu chuẩn. Về trang bị an toàn, tất cả các biến thể của Toyota Wigo 2021 mới tại thị trường này đều được trang bị túi khí kép cho hàng ghế trước, điểm móc ghế trẻ em Isofix, chống bó cứng phanh ABS và phân bổ lực phanh điện tử EBD tiêu chuẩn.

Về động cơ, Toyota Wigo 2021 mới tại thị trường Philippines không thay đổi, nó sẽ được phân phối với 3 phiên bản là 1.0 G, 1.0 G và 1.0 G TRD, tất cả đều tùy chọn giữa số sàn và số tự động. Khối động cơ 1 lít 3 xi-lanh quen thuộc này cho công suất đạt mức 65 mã lực cùng mô-men xoắn 89 Nm. Các lựa chọn hộp số vẫn không có gì thay đổi, bao gồm bản số sàn 5 cấp hoặc số tự động 4 cấp.Giá xe Toyota Wigo 2021 tại thị trường Philippines bán ra từ 568,000 PHP (khoảng 261 triệu đồng) cho bản 1.0 E M/T, 623.000 PHP (khoảng 286 triệu đồng) cho bản 1.0 G M/T. Phiên bản Toyota Wigo 1.0 G A/T có giá 658.000 PHP (khoảng 303 triệu đồng), phiên bản 1.0 TRD S A/T sở hữu mức giá cao nhất là 700.000 PHP (tương đương khoảng 322 triệu đồng). Tại Việt nam, Toyota Wigo được phân phối dưới dạng nhập khẩu từ Indonesia và được hưởng thuế nhập khẩu 0% khi cập bến. Đây là mẫu xe chiến lược của Toyota tại phân khúc xe đô thị cỡ nhỏ trên thị trường Việt, đối đầu với các đối thủ như Hyundai Grand i10 và Kia Morning. Video: Giới thiệu Toyota Wigo 2021 phiên bản nâng cấp mới.

