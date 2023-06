Toyota Vios 2023 tại Việt Nam chưa đủ tầm kéo lại "ngai vàng doanh số"

Theo báo cáo của Hiệp hội các Nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), toàn thị trường Việt Nam ghi nhận sức tiêu thụ đạt 19.266 xe ôtô các loại trong tháng 5, giảm 14% so với tháng trước. Trong khi đó, ở nhóm sedan hạng B trong tháng 5 ghi nhận doanh số sụt giảm, chỉ duy nhất mẫu Honda City là tăng trưởng so với tháng 4/2023.

Tháng 5 vừa qua, mẫu xe Toyota Vios tại Việt Nam chỉ đạt 586 xe giảm, thấp hơn Accent 334 xe, giảm 15% so với tháng liền trước. Nếu so với cùng kỳ năm ngoái, lượng xe Vios bán ra thị trường sụt giảm đến 84%. Kết quả này đã khiến Toyota Vios bị đẩy khỏi Top 10 ôtô bán chạy nhất Việt Nam trong tháng 5/2023.

Trong khi đó, tháng 5 vừa qua, Hyundai Accent cũng ghi nhận sức tiêu thụ giảm 12% nhưng vẫn bán được 920 xe và đứng ở vị trí thứ 2 trong phân khúc Sedan hạng B.

Mặc dù giảm 9% so với tháng trước, nhưng với 1.035 xe tới tay khách hàng Honda City trở thành mẫu xe bán chạy nhất phân khúc Sedan hạng B tháng 5/2023. Có được kết quả này là do nhiều đại lý áp dụng khuyến mãi hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho City ở tháng 1, giúp sức bán của mẫu xe này không giảm mạnh như Vios hay Accent.

Lũy kế năm 2023, mẫu xe đến từ thương hiệu Nhật đạt 3.576 xe, xếp ở vị trí thứ 3 trong nhóm sedan hạng B, ít hơn vị trí đầu là Hyundai Accent 2.337 xe (5913 xe) và thấp hơn Honda City 1.056 xe (4.623 xe). Còn so với cùng kỳ năm ngoái, doanh số Toyota Vios giảm 68%.

Với kết quả này, Toyota Vios "ngậm ngùi" ở vị trí số 3 phân khúc sedan hạng B, kế sau đó là Mitsubishi Attrage với doanh số tháng 5 đạt 319 xe. Cộng dồn từ đầu năm đến nay mẫu xe này đat 1.989 xe. Các sản phẩm còn lại đều ghi nhận sức tiêu thụ sụt giảm.

Doanh số sụt giảm cũng là điều dễ hiểu khi trong tháng 5, Toyota Việt Nam đã chính thức ra mắt mẫu xe Vios mới cho thị trường trong nước với 3 phiên bản cùng mức giá 3 phiên bản cùng mức giá lần lượt là 479 triệu đồng đối với bản E MT, 528 triệu đồng đối với bản E CVT và 592 triệu đồng đối với bản G. Ngoài ra, màu trắng ngọc trai có giá đắt hơn 8 triệu đồng.

Mặc dù mức giá bán có giảm so với phiên bản cũ từ 10 – 14 triệu đồng nhưng ở Toyota Vios 2023 mới nhận được một số ý kiến trái chiều khi phiên bản này chỉ là bản nâng cấp giữa vòng đời tại Việt Nam trong khi đó ở một số thị trường thuộc khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia và ngay cả Lào, hãng xe Nhật Bản lần lượt phân phối Vios thế hệ mới.

Ở bản nâng cấp mới, Toyoya Vios chỉ nâng cấp đôi chút về diện mạo, thêm 2 tính năng an toàn mới. Trong khi đó, điều cốt lõi về khung gầm, hệ thống treo và động cơ, hộp số… Toyota Vios 2023 không có gì khác so với phiên bản cũ. Chứng kiến những thay đổi toàn diện về thiết kế, công nghệ trên Vios thế hệ mới tại Thái Lan, Malaysia… rõ ràng những thay đổi nhỏ giọt trên Vios 2023 vừa xuất hiện tại Việt Nam chưa thể làm tất cả khách hàng chờ đợi mẫu xe này có thể hài lòng. Bởi dù mới, nhưng về cơ bản Toyota Vios 2023 vẫn chưa thực sự "lột xác" và khác biệt nền tảng so với các bản cũ.

Ngoài ra, trong bối cảnh sức mua ôtô trên thị trường vẫn giảm mạnh so với năm ngoái, mức giảm giá được TMV áp dụng cho Toyota Vios 2023 có lẽ cũng chưa thấm vào đâu so với những chương trình ưu đãi của các đối thủ như Honda City, Nissan Almera… với mức giảm 100% phí trước bạ tương đương với mức giảm 50 – 71 triệu đồng tùy từng mẫu xe.

Với sự xuất hiện ngày càng phổ biến của ôtô điện cùng với sự nở rộ về mẫu mã, kiểu loại xe trên thị trường đang làm thay đổi xu hướng lựa chọn ôtô của người Việt. Không còn ưa chuộng xe sedan hạng B hay Sedan 4 chỗ như những năm trước đây, người Việt mua sắm ôtô giờ đây đang chuyển sang các mẫu mã mới thuộc phân khúc ôtô "gầm cao, máy thoáng" SUV, Crossover hay MPV.