Toyota Vios 2021 từ 478 triệu tại Việt Nam thay đổi những gì?

Hôm nay (23/2), Toyota Việt Nam chính thức giới thiệu ra thị trường mẫu xe Vios bản nâng cấp mới. Đây là bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift). Bản cũ đã có mặt trên thị trường từ tháng 8/2018 và trải qua một vài lần nâng cấp trang bị. Hiện tại, Toyota Vios 2021 mới đã được đưa về các đại lý và chờ bàn giao tới khách hàng. Việc ra mắt Toyota Vios thế hệ mới có phần hơi muộn màng so với các đối thủ, khi Hyundai Accent, Honda City, Mitsubishi Attrage và Suzuki Ciaz đã có bản facelift và thế hệ mới từ năm ngoái. Attrage còn vừa kịp bổ sung bản mới với nhiều trang bị hiện đại ngay trước khi Vios 2021 ra mắt. Là bản facelift nên Vios mới giữ nguyên kích thước và được trau chuốt thiết kế. Khung gầm xe cũng không đổi. Thiết kế Vios facelift có những thay đổi chủ yếu ở phần đầu xe. Cụm đèn chiếu sáng mới nâng cấp từ halogen lên LED với 3 bóng chiếu. Lưới tản nhiệt lớn dạng hình thang ngược, nối liền cả cụm với cặp đèn trước. Trong khi đó, phần đuôi xe vẫn giống bản cũ. Đèn sương mù LED và đèn hậu LED nay trở thành trang bị tiêu chuẩn trên Vios, thay vì chỉ có trên bản cao cấp. Bộ vành vẫn có kích thước 15 inch nhưng mang thiết kế khác, dạng phay với 2 tông màu tương phản. Đáng chú ý, trong lần nâng cấp này, mẫu xe sedan Toyota Vios 2021 có thêm phiên bản thể thao với thiết kế khác so với các bản còn lại. Bản này có tên là GR-S, mang ngoại hình thể thao hơn với lưới tản nhiệt góc cạnh, hốc đèn sương mù lớn, cánh gió phía sau và vành hợp kim 15 inch sơn đen bóng. Nội thất xe gần như không thay đổi so với bản cũ. Chi tiết mới là màn hình cảm ứng, vẫn hỗ trợ kết nối Apple CarPlay. Bản GR-S có nội thất màu đen thể thao, trong khi bản G và E CVT có màu be. Ghế trước bản GR-S cũng là loại khác, hướng tới phong cách thể thao. Cần số và nút đề nổ trên bản cao cấp nhất này được gắn thêm logo GR-S để phân biệt với các bản còn lại. Động cơ Vios vẫn là loại mã 2NR-FE duy trì từ thế hệ trước đó, dung tích 1,5 lít, công suất 107 mã lực và mô-men xoắn 140 Nm, kết hợp số sàn 5 cấp hoặc tự động vô cấp. Riêng bản GR-S có thêm chế độ lái tiết kiệm (Eco) và thể thao (Sport) giả lập 10 cấp số. Trang bị an toàn trên xe vẫn giữ nguyên. Bản E CVT có thêm tính năng mã hoá động cơ. Bản G có thêm tự động khoá xe theo tốc độ. Mẫu xe này vẫn có 2 tuỳ chọn 3 túi khí hoặc 7 túi khí với bản E MT và E CVT. Vios 2021 có tổng cộng 4 phiên bản, gồm E MT, E CVT, G và GR-S với giá lần lượt là 478 triệu, 531 triệu, 581 triệu và 630 triệu đồng. Các bản E MT 7 túi khí và E CVT 7 túi khí có giá cao hơn bản 3 túi khí lần lượt là 17 triệu và 19 triệu đồng, lên mức 495 triệu và 550 triệu đồng. Màu trắng ngọc trai có giá cao hơn 8 triệu so với các màu sơn khác. Video: Chi tiết Toyota Vios 2021 tại Việt Nam.

