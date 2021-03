Toyota Venza 2021 chính thức trở lại, có lợi hại hơn xưa?

Ra mắt lần đầu tiên vào năm 2009, Venza được định vị là mẫu xe thuộc phân khúc SUV gia đình và một lựa chọn thay thế cho dòng minivan. Venza sau đó tồn tại cho đến năm 2016 tại Canada, sau đó Toyota đã quyết định khai tử dòng xe này tại một số thị trường. Toyota Venza 2021 mới thực sự cuốn hút với kiểu dáng nổi bật hơn. Nằm giữa RAV4 và Highlander trong dòng sản phẩm của Toyota, Venza 2021 đáp ứng nhu cầu của khách hàng về một mẫu xe lớn hơn mang thiết kế sắc nét hơn so với thế hệ tiền nhiệm. Một điểm thú vị khác ở Toyota Venza thế hệ mới là mặc dù lấy cảm hứng từ nền tảng của Toyota Harrier, nhưng phiên bản mới được giới thiệu là sẽ có sẵn với hệ truyền động hybrid tại thị trường Bắc Mỹ. Không giống như RAV4, Toyota Venza 2021 trông nổi bật hơn nhờ những đường nét thiết kế tròn trịa và mềm mại. Phía trước là cụm đèn pha nằm ngang với điểm nhấn là các bóng LED hiện đại. Ở trung tâm đầu xe, bộ lưới tản nhiệt với kiểu dáng cứng cáp - một yếu tố thiết kế đặc trưng của nhà Toyota. Ở phía sau, Toyota Venza 2021 sở hữu cụm đèn hậu vuốt mỏng đầy tinh tế, trải dài hết chiều ngang của đuôi xe càng làm tăng thêm vẻ đẹp sang trọng và hiện đại. Nếu chỉ nhìn qua ngoại hình của Toyota Venza 2021, rất nhiều người có thể lầm tưởng rằng đây là một mẫu xe hơi hạng sang đến từ Lexus. Cảm giác sang trọng không chỉ dừng lại ở thiết kế ngoại thất mà còn tiếp tục được nâng tầm lên khi đặt chân vào khoang cabin của Venza. Màn hình cảm ứng 8.0 inch tiêu chuẩn được đặt nổi ở chính giữa trung tâm khoang lái chắc chắn sẽ thu hút mọi ánh nhìn. Ngoài ra, phong cách thiết kế đơn giản có chủ đích của Toyota Venza 2021 còn mang tới một cảm giác sang trọng đầy ẩn ý. Phiên bản Limited Toyota Venza 2021 sử dụng các chất liệu nội thất có chất lượng tuyệt vời. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất lại nằm ở chính sự đơn giản và thuần khiết của Venza khi Toyota loại bỏ tất cả các nút bấm cơ học ra khỏi bảng điều khiển trung tâm, thay vào đó là các nút cảm ứng để điều khiển chức năng tiện ích trong khoang cabin. Nỗ lực này của Toyota có thể khiến khoang lái Venza trở nên hiện đại hơn nhưng đôi lúc lại đem đến những thao tác khó khăn cho người lái. Đáng chú ý, Toyota Venza 2021 là mẫu xe đầu tiên của thương hiệu Nhật Bản được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh với tên gọi Star Gaze. Theo đó, cửa sổ trời Star Gaze này cho phép người lái tự do điều chỉnh độ trong suốt chỉ bằng một nút bấm. Khi không có nhu cầu sử dụng, tấm kính này có thể kích hoạt chế độ mờ và hoàn toàn không thể nhìn xuyên qua được. Tuy nhiên, cửa sổ trời toàn cảnh trên Toyota Venza 2021 là loại cố định và chỉ được trang bị cho phiên bản cao cấp nhất. Cung cấp sức mạnh cho Toyota Venza 2021 là hệ truyền động hybrid, với động cơ 4 xy-lanh 2.5L mới kết hợp cùng 3 mô-tơ điện, cho ra tổng công suất 219 mã lực. Tất nhiên Venza sẽ không cung cấp những trải nghiệm vận hành hiệu suất cao, nhưng đối với một chiếc xe hybrid dành cho thị trường đại chúng, con số 219 mã lực đã đủ dùng. Theo Toyota, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của Venza ở mức 6.1L/100km. Thông qua thử nghiệm thực tế, kết quả cho thấy Toyota Venza 2021 tiêu tốn khoảng 7.1L cho 100km đường hỗn hợp. Sử dụng hệ truyền động hybrid với sự hỗ trợ của 3 mô-tơ điện, Venza có thể kích hoạt chế độ chạy hoàn toàn bằng điện, miễn là vận tốc không vượt quá 30 km/h. Điều này hoàn toàn khả thi khi sử dụng Toyota Venza 2021 ở các khu dân cư hay đường phố đông đúc. Nhìn chung, hệ thống truyền động của Venza thực sự được yêu thích và đánh giá cao. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên khi Toyota là công ty hàng đầu trong ngành công nghiệp sản xuất xe hybrid. Ngoài khả năng tiết kiệm nhiên liệu vô địch trong phân khúc, Toyota Venza 2021 còn cung cấp những trải nghiệm lái ổn định và tương đối thú vị.Giá xe Toyota Venza 2021 khởi điểm từ 40.829 USD (khoảng 942 triệu đồng) tại thị trường Canada, bao gồm bộ mâm 18 inch, cửa cốp chỉnh điện, hệ thống âm thanh với màn hình thông tin giải trí 8.0 inch, hệ thống sạc không dây và ghế lái chỉnh điện 8 hướng có sưởi. Phiên bản XLE có giá 46.829 USD (khoảng 1,08 tỷ đồng) được bổ sung thêm bộ mâm 19 inch, hệ thống âm thanh JBL 1200 watt với 9 loa, màn hình cảm ứng 12.3 inch, vô lăng có chức năng sưởi, ghế trước bọc da Softex có sưởi và thông gió, hệ thống Intelligent Clearance Sonar hỗ trợ đỗ xe thông minh với tính năng cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Phiên bản Limited cao cấp nhất khởi điểm từ 50.029 USD (khoảng 1,15 tỷ đồng), sở hữu cửa sổ trời toàn cảnh cố định Star Gaze, màn hình hiển thị trên kính lái HUD 10.0 inch, cần gạt nước tự động và đặc biệt là hệ thống rửa camera sau. Toyota Venza 2021 hứa hẹn là một mẫu xe cung cấp những trải nghiệm sử dụng thoải mái hơn RAV4 trong khi sở hữu ngoại hình không quá to và cồng kềnh như Highlander. Khả năng hoạt động êm ái và hiệu quả của hệ truyền động hybrid rất đáng ngạc nhiên, với mức tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng. Toyota chủ yếu tập trung vào phiên bản XLE với nhiều tính năng và trang bị hiện đại, mặc dù biến thể tiêu chuẩn LE cũng có sức hấp dẫn không kém. Nhìn chung, sự trở lại của Toyota Venza 2021 được đánh giá là rất thành công, chắc chắn sẽ thu hút những khách hàng đang tìm kiếm một mẫu SUV gia đình sở hữu thiết kế sang trọng cùng nhiều trang bị hiện đại, đặc biệt là khả năng tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu trong phân khúc hiện nay. Video: Giới thiệu Toyota Venza 2021 thế hệ mới.

