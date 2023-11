Toyota Veloz X-Urban từ 625 triệu đồng, "đối thủ" Mitsubishi Xpander Cross

Toyota Thái Lan vừa bổ sung phiên bản Toyota Veloz X-Urban 2023 mới cho mẫu xe MPV Veloz. Phiên bản này giúp ngoại hình mang chất SUV nhiều hơn, tương tự Mitsubishi Xpander Cross hay Hyundai Stargazer X. So với bản tiêu chuẩn, mẫu xe MPV Toyota Veloz X-Urban 2023 mới được bổ sung gói bodykit thể thao gồm huy hiệu X-Urban ở cửa cốp, tấm ốp nhựa trên cánh cửa, ốp vòm bánh xe, cản trước và cản sau mạ crôm. Ngoài ra, xe cũng được trang bị bộ mâm họa tiết mới sơn hai màu đen xám, kích thước 17 inch. Danh sách trang bị, tiện nghi của Toyota Veloz X-Urban tương tự bản Premium. Các trang bị nổi bật bao gồm hệ thống đèn full LED tích hợp tính năng bật/tắt tự động, màn hình đa thông tin 7 inch sau vô lăng... Ngoài ra, xe vẫn được trang bị màn hình giải trí 9 inch có kết nối Apple CarPlay/Android Auto, phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh tự động, cảnh báo chệch làn đường và camera toàn cảnh. Khoang hành khách Toyota Veloz Cross rộng rãi với khoảng cách giữa hàng ghế một và hai lên đến 980mm, hàng ghế thứ hai có tựa tay mang lại cảm giác thoải mái và thư giãn. Trang bị an toàn không thay đổi, vẫn có thêm tính năng an toàn chủ động Toyota Safety Sense. Cung cấp sức mạnh cho Toyota Veloz là khối động cơ xăng 4 xi-lanh dung tích 1.5L cho công suất tối đa 105 mã lực và mô-men xoắn cực đại 138 Nm, đi kèm hộp số CVT và hệ dẫn động cầu trước. Tại thị trường Thái Lan, mức giá xe Toyota Veloz X-Urban 2023 bán ra là 914.900 baht, tương đương 626 triệu đồng. Đáng chú ý, phiên bản X-Urban của Toyota Veloz này mang dáng dấp SUV nhiều hơn so với các phiên bản hiện hành đang bán ra. Ngoài ra, mẫu MPV này còn có hai phiên bản khác là Smart và Premium, đi kèm giá bán lần lượt 795.000 baht (545 triệu đồng) và 875.000 baht (600 triệu đồng). Các đối thủ trực tiếp của Veloz X-Urban là Mitsubishi Xpander Cross và Hyundai Stargazer X. Video: Giới thiệu Toyota Veloz X-Urban 2023 mới tại Thái Lan.

