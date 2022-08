Toyota Veloz 2023 sẽ có phiên bản hybrid, tương tự "đàn em" Raize?

Tại triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2022 diễn ra vào giữa tháng 8 vừa qua, một số người tinh ý đã phát hiện ra sự "bất thường" ở vị trí trưng bày của mẫu xe MPV Toyota Veloz. Theo đó, không hiểu vì lý do gì, Toyota lại xếp Veloz vào khu vực dành cho xe dùng mô-tơ điện của hãng. Cụ thể, Toyota Veloz và Camry Hybrid được xếp phía sau mẫu xe ôtô điện bZ4X. Trong suốt thời gian diễn ra triển lãm, Toyota Veloz không hề được thay đổi vị trí. Do đó, cách sắp xếp vị trí này được cho là không phải nhầm lẫn mà là có chủ ý. Điều này dấy lên tin đồn về việc xe sẽ có phiên bản hybrid trong tương lai. Khi được phóng viên hỏi về Toyota Veloz bản hybrid, ông Anton Jimmi Suwandy, Giám đốc marketing của Toyota Indonesia, cho biết: "Không có quy tắc nào cả. Khu vực này không chỉ dành riêng cho xe dùng mô-tơ điện, có cả những dòng sản phẩm khác được xếp lẫn vào". Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Toyota Veloz được đồn là sẽ có phiên bản hybrid. Ngay từ cuối năm 2021 khi Toyota Veloz thế hệ mới chuẩn bị trình làng, tin đồn này đã lan truyền trong làng xe. Nguyên nhân là do Toyota Veloz 2022 được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ Daihatsu New Global Architecture (DNGA). Đây vốn là cơ sở gầm bệ được phát triển để phù hợp với hệ truyền động dùng mô-tơ điện. Chưa hết, Veloz thế hệ mới còn do PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) sản xuất. Trong khi đó, "người anh em" Toyota Avanza 2022 lại vẫn do PT. Astra Daihatsu Motor (ADM) sản xuất, cùng với mẫu MPV cỡ nhỏ Xenia. Giải thích về điều này, ban lãnh đạo của Toyota Indonesia từng cho biết việc tách riêng dây chuyền sản xuất của Veloz và Avanza 2022 là một phần của kế hoạch "điện khí hóa" dòng sản phẩm tại đây. Tại triển lãm GIIAS 2022, Daihatsu cũng đã mang mẫu xe Rocky e-Smart Hybrid đến trưng bày. Hiện mẫu xe này chưa được bán ra thị trường Indonesia nhưng công nghệ truyền động e-Smart Hybrid có thể sẽ được dùng cho Toyota Veloz Hybrid 2023 mới. Cũng được trang bị cho cả Toyota Raize ở Nhật Bản, hệ truyền động e-Smart Hybrid này có nguyên lý hoạt động khá giống Nissan Kicks e-Power sắp ra mắt Việt Nam. Cụ thể, xe được trang bị động cơ xăng WA-VEX 3 xi-lanh, dung tích 1.2L, sản sinh công suất tối đa 80 mã lực tại tua máy 5.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 105 Nm tại dải tua máy 3.200 - 5.200 vòng/phút. Động cơ này đóng vai trò máy phát điện để sạc cụm pin lithium-ion 4,3 Ah nằm bên dưới ghế sau. Trong khi đó, nhiệm vụ truyền động cho xe thuộc về mô-tơ điện nằm trên cầu trước, có công suất tối đa 105 mã lực và mô-men xoắn cực đại 170 Nm. Nhờ hệ truyền động này, Toyota Raize e-Smart Hybrid không cần dùng đến hộp số và chỉ tiêu thụ lượng xăng trung bình 28 km/lít (khoảng 3,57 lít/100 km). Hiện Toyota đang lên kế hoạch bổ sung phiên bản hybrid cho nhiều mẫu xe như Fortuner, Hilux và Innova. Trong đó, Toyota Innova Hybrid dự kiến sẽ chính thức trình làng vào cuối năm nay. Vì vậy, sẽ không ngạc nhiên nếu Toyota Veloz cũng được áp dụng chiến lược tương tự trong tương lai gần. Video: Chi tiết Toyota Veloz Cross 2023 mới tại đại lý.

Tại triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2022 diễn ra vào giữa tháng 8 vừa qua, một số người tinh ý đã phát hiện ra sự "bất thường" ở vị trí trưng bày của mẫu xe MPV Toyota Veloz. Theo đó, không hiểu vì lý do gì, Toyota lại xếp Veloz vào khu vực dành cho xe dùng mô-tơ điện của hãng. Cụ thể, Toyota Veloz và Camry Hybrid được xếp phía sau mẫu xe ôtô điện bZ4X. Trong suốt thời gian diễn ra triển lãm, Toyota Veloz không hề được thay đổi vị trí. Do đó, cách sắp xếp vị trí này được cho là không phải nhầm lẫn mà là có chủ ý. Điều này dấy lên tin đồn về việc xe sẽ có phiên bản hybrid trong tương lai. Khi được phóng viên hỏi về Toyota Veloz bản hybrid, ông Anton Jimmi Suwandy, Giám đốc marketing của Toyota Indonesia, cho biết: "Không có quy tắc nào cả. Khu vực này không chỉ dành riêng cho xe dùng mô-tơ điện, có cả những dòng sản phẩm khác được xếp lẫn vào". Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Toyota Veloz được đồn là sẽ có phiên bản hybrid. Ngay từ cuối năm 2021 khi Toyota Veloz thế hệ mới chuẩn bị trình làng, tin đồn này đã lan truyền trong làng xe. Nguyên nhân là do Toyota Veloz 2022 được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ Daihatsu New Global Architecture (DNGA). Đây vốn là cơ sở gầm bệ được phát triển để phù hợp với hệ truyền động dùng mô-tơ điện. Chưa hết, Veloz thế hệ mới còn do PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) sản xuất. Trong khi đó, "người anh em" Toyota Avanza 2022 lại vẫn do PT. Astra Daihatsu Motor (ADM) sản xuất, cùng với mẫu MPV cỡ nhỏ Xenia. Giải thích về điều này, ban lãnh đạo của Toyota Indonesia từng cho biết việc tách riêng dây chuyền sản xuất của Veloz và Avanza 2022 là một phần của kế hoạch "điện khí hóa" dòng sản phẩm tại đây. Tại triển lãm GIIAS 2022, Daihatsu cũng đã mang mẫu xe Rocky e-Smart Hybrid đến trưng bày. Hiện mẫu xe này chưa được bán ra thị trường Indonesia nhưng công nghệ truyền động e-Smart Hybrid có thể sẽ được dùng cho Toyota Veloz Hybrid 2023 mới . Cũng được trang bị cho cả Toyota Raize ở Nhật Bản, hệ truyền động e-Smart Hybrid này có nguyên lý hoạt động khá giống Nissan Kicks e-Power sắp ra mắt Việt Nam. Cụ thể, xe được trang bị động cơ xăng WA-VEX 3 xi-lanh, dung tích 1.2L, sản sinh công suất tối đa 80 mã lực tại tua máy 5.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 105 Nm tại dải tua máy 3.200 - 5.200 vòng/phút. Động cơ này đóng vai trò máy phát điện để sạc cụm pin lithium-ion 4,3 Ah nằm bên dưới ghế sau. Trong khi đó, nhiệm vụ truyền động cho xe thuộc về mô-tơ điện nằm trên cầu trước, có công suất tối đa 105 mã lực và mô-men xoắn cực đại 170 Nm. Nhờ hệ truyền động này, Toyota Raize e-Smart Hybrid không cần dùng đến hộp số và chỉ tiêu thụ lượng xăng trung bình 28 km/lít (khoảng 3,57 lít/100 km). Hiện Toyota đang lên kế hoạch bổ sung phiên bản hybrid cho nhiều mẫu xe như Fortuner, Hilux và Innova. Trong đó, Toyota Innova Hybrid dự kiến sẽ chính thức trình làng vào cuối năm nay. Vì vậy, sẽ không ngạc nhiên nếu Toyota Veloz cũng được áp dụng chiến lược tương tự trong tương lai gần. Video: Chi tiết Toyota Veloz Cross 2023 mới tại đại lý.