Toyota Vellfire 2024 - "chuyên cơ mặt đất" bản 4 chỗ bất ngờ ra mắt

Toyota Vellfire 2024 mới đã chính thức trình làng ở thị trường Nhật Bản vào hồi tháng 6 năm nay, cùng với "anh em song sinh" Alphard. Trong sự kiện ra mắt mẫu Century 2024, hãng Toyota đã bất ngờ vén màn phiên bản 4 chỗ hoàn toàn mới của Vellfire. Cụ thể hơn, trong sự kiện giới thiệu Century, hãng Toyota đã mang 2 mẫu xe là Vellfire 4 chỗ và Crown Sedan đến trưng bày. Theo ông Simon Humphreys, GĐ điều hành kiêm thiết kế của Toyota, "sở dĩ Toyota Vellfire 2024 bản 4 chỗ và Crown Sedan được trưng bày trong sự kiện này vì đây được xem như 2 lựa chọn thay thế cho Century. So với phiên bản 7 chỗ ra mắt hồi tháng 6/2023, Vellfire 4 chỗ sở hữu ngoại hình về cơ bản là giống hệt, trừ cổng sạc nằm bên sườn phải cùng logo PHEV và E-Four trên cửa cốp sau". Những thay đổi này cũng đã xác nhận việc Toyota Vellfire 2024 bản 4 chỗ được trang bị hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV). Hiện Toyota chưa công bố thông tin về động cơ của Vellfire 4 chỗ, nhưng theo tin đồn xe sẽ dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.5L kết hợp cùng mô-tơ điện và pin, tương tự Toyota RAV4. Với hệ truyền động PHEV, mẫu MPV hạng sang của Toyota có thể chạy được một quãng đường ngắn mà không tốn một giọt xăng, từ đó tiết kiệm nhiên liệu hơn.Tại thị trường Nhật Bản, Toyota Vellfire thế hệ mới hiện có 2 tùy chọn động cơ giống hệt Alphard. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.5L, tạo ra công suất tối đa 180 mã lực và mô-men xoắn cực đại 235 Nm. Động cơ này đi kèm với hộp số biến thiên vô cấp Super CVT-i và hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh toàn thời gian.

Thứ hai là hệ truyền động hybrid với máy xăng Dynamic Force 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.5L, sản sinh công suất tối đa 188 mã lực và mô-men xoắn cực đại 236 Nm. Động cơ đi kèm với mô-tơ điện 5NM mạnh 180 mã lực và 270 Nm nằm trên cầu trước cùng hộp số e-CVT. Tổng cộng, xe có công suất tối đa 247 mã lực và dùng hệ dẫn động cầu trước. Ngoài ra, Toyota Vellfire Hybrid còn có phiên bản dẫn động 4 bánh E-Four với mô-tơ điện 4NM nằm trên cầu sau, cho công suất tối đa 54 mã lực và mô-men xoắn cực đại 121 Nm. Dù ở phiên bản nào, Toyota Vellfire Hybrid cũng dùng pin niken hyđrua kim loại (NiMH) 5 Ah. Không chỉ hệ truyền động, Toyota Vellfire 4 chỗ còn có sự khác biệt lớn so với phiên bản 7 chỗ, đó là nội thất. Bên trong xe, mẫu MPV này chỉ được trang bị 2 hàng ghế với 4 chỗ ngồi. Nằm phía sau là 2 ghế cơ trưởng với bệ tì tay tích hợp cặp màn hình cảm ứng để chỉnh các tính năng đa phương tiện/điều hòa/rèm che nắng. Ngoài ra, 2 ghế này dự kiến còn tích hợp bệ đỡ bắp chân và bàn gấp đồng thời có thể trượt lên/xuống. Những tính năng như sưởi, thông hơi và massage cũng sẽ được tích hợp vào 2 ghế này. Tuy nhiên, khác với Lexus LM 2024 bản 4 chỗ, Toyota Vellfire không có vách ngăn tích hợp màn hình 48 inch ở giữa khoang lái và khoang hành khách. Điều này giúp hãng Toyota định vị Vellfire 4 chỗ thấp hơn Lexus LM 2024 và tránh sự cạnh tranh không cần thiết. Tương tự phiên bản 7 chỗ, Toyota Vellfire 4 chỗ cũng có vô lăng 3 chấu, tích hợp phím chức năng, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 14 inch, cần số nhỏ gọn, phanh tay điện tử và tự động giữ phanh tạm thời. Trên trần xe là cụm điều khiển siêu dài, tích hợp đèn viền nội thất, một số nút bấm và cửa gió điều hòa. Cửa sổ trời kép của xe đi kèm rèm che nắng trái/phải điều khiển độc lập. Cửa sổ bên sườn cũng có rèm che nắng có thể kéo xuống. Những trang bị khác của phiên bản 7 chỗ như gương chiếu hậu kỹ thuật số, hệ thống âm thanh vòm JBL 15 loa và màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD dự kiến cũng xuất hiện trên Toyota Vellfire 4 chỗ. Bên cạnh đó là những trang bị an toàn như hệ thống phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ lái chủ động Proactive Driving Assist, đỗ xe điều khiển từ xa Advanced Park và hệ thống kiểm soát hành trình ở tốc độ thấp Advanced Drive. Đáng tiếc là giá xe Toyota Vellfire 2024 bản 4 chỗ, thông số kỹ thuật chi tiết và thời điểm có mặt trên thị trường vẫn là ẩn số. Rất có thể trong tương lai, "chuyên cơ mặt đất" Toyota Alphard mới cũng có phiên bản 4 chỗ tương tự "anh em song sinh" Vellfire. Hiện các đại lý Toyota ở Nhật Bản đang ngừng nhận cọc cho 2 mẫu MPV hạng sang này vì thời gian giao xe kéo dài đến tận tháng 8 năm sau. Video: Xem chi tiết MPV hạng sang Toyota Vellfire 2024 mới.

