Toyota Vellfire 2024 từ 1,08 tỷ đồng, đắt hơn “chuyên cơ mặt đất” Alphard

Toyota đã chính thức vén màn thế hệ mới của dòng MPV hạng sang Alphard. Cũng trong sự kiện này, hãng Toyota đã giới thiệu Vellfire thế hệ mới - "anh em song sinh" của Alphard. So với Alphard, Toyota Vellfire 2024 mới là phiên bản sở hữu thiết kế thể thao hơn và giá bán cũng cao hơn. Ở thế hệ mới, mẫu xe MPV hạng sang Toyota Vellfire có 2 phiên bản là Z và Executive Lounge với giá bán dao động từ 6,55 - 8,92 triệu Yên (khoảng 1,08 - 1,47 tỷ đồng). Trong khi đó, con số tương ứng của Toyota Alphard mới là từ 4,72 - 8,72 triệu Yên (khoảng 779 triệu đến 1,44 tỷ đồng). Tương tự Alphard, Toyota Vellfire 2024 nâng cấp cũng được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ TNGA-K. Xe có chiều dài 4.995 mm, chiều rộng 1.850 mm, chiều cao 1.935 - 1.945 mm (tùy phiên bản) và chiều dài cơ sở 3.000 mm. Bên cạnh đó là hệ thống treo MacPherson phía trước và hệ thống treo tay đòn kép nâng cấp phía sau. Để tạo sự khác biệt với anh em song sinh của mình, Toyota Vellfire 2024 có một số chi tiết thiết kế riêng, thể hiện rõ ở đầu xe. Tại đây, mẫu MPV cỡ lớn này cũng được trang bị lưới tản nhiệt kéo dài gần hết cản trước nhưng đi kèm nan nằm ngang thay vì mạ crôm đa điểm như Toyota Alphard mới. Nằm hai bên lưới tản nhiệt là đèn pha LED nhỏ gọn trong khi dải đèn LED định vị ban ngày được đặt ngay phía dưới. Cản trước của Toyota Vellfire 2024 hầm hố hơn và được bao quanh bằng nẹp mạ crôm. Ngoài ra, trên cản trước còn có hốc đèn sương mù trước nằm dọc cỡ lớn. Ở phía sau, mẫu MPV này được trang bị đèn hậu khác biệt so với Toyota Alphard 2024. Đèn hậu được nối với nhau bằng dải đèn mỏng ở giữa. Bên dưới là cản sau thể thao hơn Alphard mới và cũng có nẹp mạ crôm như cản trước. Trong khi đó, khu vực sườn xe của Toyota Vellfire 2024 không khác gì Alphard, cũng có đường chân kính hình chữ "Z", nẹp mạ crôm chạy từ cửa sổ trước đến cánh gió mui, vành 19 inch ở bản cao cấp nhất và cửa lùa chỉnh điện. Ngoài ra, Toyota Vellfire 2024 còn có bệ bước chân chỉnh điện Universal Steps mới, giúp người dùng ra/vào xe dễ dàng hơn. Được biết, Alphard và Vellfire là 2 mẫu xe đầu tiên của Toyota có trang bị này. Bước vào bên trong Toyota Vellfire 2024, người dùng sẽ bắt gặp không gian nội thất 3 hàng ghế với 7 chỗ ngồi. Trong đó, hàng ghế giữa đi kèm 2 ghế cơ trưởng nằm tách rời với nhau. Trước mặt người lái là mặt táp-lô gọn gàng hơn, ít nút bấm hơn trước, vô lăng 3 chấu mới và bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch. Xe có những trang bị theo phong cách xe sang Lexus như màn hình cảm ứng trung tâm 14 inch và cần số mới. Nhiều tính năng của xe sẽ được chỉnh qua màn hình trung tâm này, bao gồm cả điều hòa. Trong khi đó, trên trần xe có cụm điều khiển siêu dài, tích hợp đèn viền nội thất, một số nút bấm và cửa gió điều hòa, đồng thời tách cửa sổ trời ra làm đôi. Cửa sổ trời có rèm che nắng trái/phải điều khiển độc lập để phục vụ nhu cầu của từng hành khách. Cửa sổ bên sườn cũng có rèm che nắng có thể kéo xuống. Ở bản Executive Lounge cao cấp nhất, Toyota Vellfire 2024 sẽ được trang bị 2 ghế cơ trưởng có thể dịch chuyển lên/xuống, đi kèm bàn gấp, bệ đỡ bắp chân và cặp đôi màn hình cảm ứng để chỉnh các tính năng đa phương tiện/điều hòa/rèm che nắng. Tính năng sưởi, thông gió và massage đương nhiên cũng được trang bị cho 2 ghế này. Ngoài ra, bản Executive Lounge còn có gương chiếu hậu kỹ thuật số, hệ thống âm thanh vòm JBL 15 loa, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, màn hình 14 inch treo trên trần xe dành cho hành khách phía sau, phanh tay điện tử và tự động giữ phanh tạm thời. Bên cạnh đó là những trang bị an toàn như hệ thống phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ lái chủ động Proactive Driving Assist, đỗ xe điều khiển từ xa Advanced Park và hệ thống kiểm soát hành trình ở tốc độ thấp Advanced Drive. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Toyota Vellfire 2024 là 2 loại động cơ giống Alphard. Đầu tiên là động cơ xăng mã 2AR-FE với 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.5L, tạo ra công suất tối đa 180 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 235 Nm tại tua máy 4.100 vòng/phút. Động cơ này đi kèm với hộp số biến thiên vô cấp Super CVT-i và hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh toàn thời gian. Thứ hai là hệ truyền động hybrid với máy xăng Dynamic Force 4 xi-lanh có mã A25A-FXS, dung tích 2.5L, hút khí tự nhiên, sản sinh công suất tối đa 188 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 236 Nm tại dải tua máy 4.300 - 4.500 vòng/phút. Động cơ đi kèm với mô-tơ điện 5NM mạnh 180 mã lực và 270 Nm nằm trên cầu trước cùng hộp số e-CVT. Tổng cộng, xe có công suất tối đa 247 mã lực và hệ dẫn động cầu trước. Tại thị trường Nhật Bản, hãng Toyota kỳ vọng bán được 8.500 chiếc Alphard và Vellfire cho khách hàng nội địa. Trong đó, 70% sẽ là Alphard và 30% còn lại là Vellfire. Khác với Alphard, Toyota Vellfire 2024 sẽ không được bán ở Việt Nam trong tương lai. Video: Giới thiệu xe MPV Toyota Vellfire và Alphard 2024 mới.

