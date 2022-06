Toyota Rush chạy chán bán 666 triệu ở Hà Nội, người dùng "khóc thét"

Toyota Rush vừa ngừng bán tại Việt Nam, chủ nhân đã lên kế hoạch đổi xe. Theo người đăng bán, chiếc xe được mua hồi tháng 6/2021, đi được 23.000 km. Xe đăng ký biển Hà Nội, các chi tiết nguyên bản, chưa trải qua lần độ hoặc thay thế nào, ngoại trừ lần thay ghế bọc da. Giá xe Toyota Rush cũ sang tên chủ mới là 666 triệu đồng. Thông tin rao bán Toyota Rush đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của các thành viên trong hội nhóm. Trong đó nhiều người bất ngờ vì khả năng "giữ giá" của mẫu xe này. Một tài khoản có tên N.H khuyên chủ xe: "Chờ cho khan hẳn nguồn rồi bán bác ơi! Giờ đang trong giai đoạn giao thời mà. Xe em 12/2020, 10.000 km, em tính bán 750 triệu". Một chủ xe khác chia sẻ: "Xe em 2020 mà 700 triệu chưa bán". Tài khoản Nguyễn H phân tích: "Xe trần 634 triệu, đi 1 năm lên 666 triệu. Ra biển Hà Nội, đi hơn 2 vạn mà bác đòi lãi tới 3 chục triệu á?". Ngay lập tức có người bình luận "Em thấy lãi thế là còn hơi ít. Chí ít phải lãi 80 triệu mới hợp lý bác ạ". Một thành viên nhóm phân tích thêm, xe lăn bánh khỏi đại lý đã tính khấu hao. Bán xe cũ xác định lỗ tiền ra biển và thuế, phí lăn bánh lần đầu. Xe đi 1 năm, thợ "thoáng tay" trả giá cũng phải lỗ 30 triệu. Do đó, giá xe Toyota Rush cũ mà chủ xe đưa ra là cao và khó thực hiện. Trước những lời khuyên chân thành của hội viên, chủ xe bộc bạch: "Xe em mua lúc tháng 6/2021 cả ra biển, thuế, tất cả là 736 triệu đồng. Em cũng không đòi hỏi gì đâu..." Sự tự tin trong việc định giá của chủ xe nhanh chóng lan tỏa. Ngay lập tức một số thành viên trong nhóm đã hưởng ứng, chào bán chiếc xe mới mua của mình với giá 660 triệu dù số ODO thấp hơn. Cộng đồng mạng chỉ biết cười trước mức giá quá "ảo" mà chủ xe đưa ra. Một số người không có tâm trạng để đùa cũng vào định giá lại chiếc xe. Một chủ xe chia sẻ, xe của anh ra biển tháng 12/2021, mới đi 13.000 km, ai trả 600 triệu là bán dù đã bỏ thêm tiền mua cốp điện, kính tự động... Câu chuyện định giá Toyota Rush cũ vẫn chưa có hồi hết trên các hội nhóm bởi mẫu xe này đã lặng lẽ rời khỏi thị trường Việt Nam nên hiện tại những chiếc xe cũ trở thành "hàng độc". Đặc biệt hơn, Rush là mẫu xe duy nhất trong phân khúc sử dụng hệ dẫn động cầu sau êm ái. Những đối thủ còn lại sử dụng dẫn động cầu trước. Dẫu thế nào thì Toyota Rush tại Việt Nam vẫn để lại ấn tượng đẹp với người yêu thích dòng xe này. Việc giao dịch mua bán trên thị trường xe cũ vẫn diễn ra sôi động, ngay cả khi Toyota Việt Nam đã loại Rush ra khỏi danh mục sản phẩm chính hãng. Điều quan trọng là, người bán và người mua có tìm được tiếng nói chung về giá hay không. Toyota Rush tại Việt Nam được chào hàng từ cuối tháng 10/2018. Tuy chỉ được xếp vào phân khúc MPV nhưng Rush lại thể hiện rõ tính năng của một chiếc SUV khi sở hữu hệ thống khung gầm Built-in ladder frame, hệ dẫn động cầu sau và gầm xe lớn 220mm. Rush còn được đánh giá cao khi đạt tiêu chuẩn 5 sao ASEAN NCAP nhờ vào các trang bị như 6 túi khí, ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc… Tuy nhiên, do ngoại hình trung tính, nội thất đơn giản, giá bán tại thời điểm ra mắt khá cao nên doanh số của mẫu xe này không đạt được sự kỳ vọng của hãng. Doanh số Toyota Rush trong 2021 đạt 3.663 xe, tức khoảng trung bình 305 xe/tháng. Nếu cộng lượng bán của Avanza (33 xe), doanh số của cả hai chưa đến 3.700 xe, thấp hơn 3 lần so với đối thủ Mitsubishi Xpander/Xpander Cross (13.616 xe), thậm chí thấp hơn cả hai mẫu xe của Suzuki, gồm Ertiga/XL7 (6.373 xe). Video: So sánh Toyota Rush và Suzuki XL7 tại Việt Nam.

