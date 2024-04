Toyota Rush bị khai tử tại Việt Nam "hồi sinh" với bản 2024 mới

Indonesia hiện là thị trường "cuồng" xe MPV nhất khu vực Đông Nam Á. Một trong những mẫu MPV được ưa chuộng tại thị trường xe hơi lớn nhất khu vực chính là Toyota Rush. Để giữ sức hút cho mẫu xe này, hãng đang chuẩn bị tung ra phiên bản Toyota Rush 2024 nâng cấp. Những hình ảnh rò rỉ của mẫu xe MPV Toyota Rush 2024 tại Indonesia đã cho thấy điều đó. Chiếc Toyota Rush 2024 trong hình ảnh rò rỉ này thuộc phiên bản GR Sport cao cấp nhất. So với phiên bản cũ, xe đã được cải tiến ở một số chi tiết ngoại thất như lưới tản nhiệt và cản trước. Cụ thể hơn, lưới tản nhiệt của xe đã được tăng kích thước và tạo cảm giác nối liền với hốc gió trung tâm trên cản trước thay vì tách rời như phiên bản cũ. Cản trước của xe được sơn màu đen bóng, tương tự lưới tản nhiệt, giúp xe trông hầm hố hơn. Trong khi đó, khu vực bên sườn của Toyota Rush GR Sport 2024 gần như không thay đổi, trừ vành la-zăng. Bộ vành này có thiết kế 5 chấu và phay xước 2 màu. Ốp cua lốp của xe được chuyển từ nhựa màu đen sần sang đen bóng mới. Ốp màu đen trên cửa cũng đã được chuyển xuống vị trí thấp hơn, sát với bệ cửa. Ngoài ra, Toyota Rush GR Sport 2024 còn có thêm những chi tiết ngoại thất màu đen bóng khác như tay nắm cửa, ốp gương chiếu hậu, baga nóc, vè che mưa và nẹp trang trí trên cửa cốp, nằm giữa 2 đèn hậu. Cản sau cũng đã được cải tiến thiết kế, tương tự cản trước. Bên trong Toyota Rush GR Sport 2024 là không gian nội thất được phủ tông màu đen tuyền từ trần cho đến cột. Hãng Toyota đã nâng cấp màn hình thông tin giải trí của xe lên kích thước 9 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto. Đáng tiếc là động cơ của Toyota Rush 2024 không có gì mới. Xe vẫn dùng máy xăng 2NR-VE với 4 xi-lanh, dung tích 1.5L cũ, tạo ra công suất tối đa 102 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 136 Nm tại tua máy 4.200 vòng/phút. Trang bị an toàn của mẫu MPV này cũng "giậm chân tại chỗ" với 6 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, đèn báo hiệu phanh khẩn cấp, hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và cảnh báo thắt dây an toàn. Theo kế hoạch, giá xe Toyota Rush 2024 sẽ chính thức được công bố trong ngày ra mắt thị trường Indonesia vào tháng 5 tới đây. Hiện hãng Toyota cũng đã bắt đầu nhận cọc cho mẫu xe này. Toyota Rush đã bị ngừng bán ở thị trường Việt Nam từ năm 2022. Hãng Toyota không đưa ra nguyên nhân cụ thể cho quyết định "khai tử" mẫu xe này ở Việt Nam. Video: Chi tiết MPV gia đình cỡ nhỏ Toyota Rush 2024.

Indonesia hiện là thị trường "cuồng" xe MPV nhất khu vực Đông Nam Á. Một trong những mẫu MPV được ưa chuộng tại thị trường xe hơi lớn nhất khu vực chính là Toyota Rush. Để giữ sức hút cho mẫu xe này, hãng đang chuẩn bị tung ra phiên bản Toyota Rush 2024 nâng cấp. Những hình ảnh rò rỉ của mẫu xe MPV Toyota Rush 2024 tại Indonesia đã cho thấy điều đó. Chiếc Toyota Rush 2024 trong hình ảnh rò rỉ này thuộc phiên bản GR Sport cao cấp nhất. So với phiên bản cũ, xe đã được cải tiến ở một số chi tiết ngoại thất như lưới tản nhiệt và cản trước. Cụ thể hơn, lưới tản nhiệt của xe đã được tăng kích thước và tạo cảm giác nối liền với hốc gió trung tâm trên cản trước thay vì tách rời như phiên bản cũ. Cản trước của xe được sơn màu đen bóng, tương tự lưới tản nhiệt, giúp xe trông hầm hố hơn. Trong khi đó, khu vực bên sườn của Toyota Rush GR Sport 2024 gần như không thay đổi, trừ vành la-zăng. Bộ vành này có thiết kế 5 chấu và phay xước 2 màu. Ốp cua lốp của xe được chuyển từ nhựa màu đen sần sang đen bóng mới. Ốp màu đen trên cửa cũng đã được chuyển xuống vị trí thấp hơn, sát với bệ cửa. Ngoài ra, Toyota Rush GR Sport 2024 còn có thêm những chi tiết ngoại thất màu đen bóng khác như tay nắm cửa, ốp gương chiếu hậu, baga nóc, vè che mưa và nẹp trang trí trên cửa cốp, nằm giữa 2 đèn hậu. Cản sau cũng đã được cải tiến thiết kế, tương tự cản trước. Bên trong Toyota Rush GR Sport 2024 là không gian nội thất được phủ tông màu đen tuyền từ trần cho đến cột. Hãng Toyota đã nâng cấp màn hình thông tin giải trí của xe lên kích thước 9 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto. Đáng tiếc là động cơ của Toyota Rush 2024 không có gì mới. Xe vẫn dùng máy xăng 2NR-VE với 4 xi-lanh, dung tích 1.5L cũ, tạo ra công suất tối đa 102 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 136 Nm tại tua máy 4.200 vòng/phút. Trang bị an toàn của mẫu MPV này cũng "giậm chân tại chỗ" với 6 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, đèn báo hiệu phanh khẩn cấp, hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và cảnh báo thắt dây an toàn. Theo kế hoạch, giá xe Toyota Rush 2024 sẽ chính thức được công bố trong ngày ra mắt thị trường Indonesia vào tháng 5 tới đây. Hiện hãng Toyota cũng đã bắt đầu nhận cọc cho mẫu xe này. Toyota Rush đã bị ngừng bán ở thị trường Việt Nam từ năm 2022. Hãng Toyota không đưa ra nguyên nhân cụ thể cho quyết định "khai tử" mẫu xe này ở Việt Nam. Video: Chi tiết MPV gia đình cỡ nhỏ Toyota Rush 2024.