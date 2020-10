Toyota RAV4 nhập Mỹ "dùng chán", bán đắt hơn Honda CR-V 2020

Toyota RAV4 nhập Mỹ khá quen thuộc tại thị trường Việt Nam. Cách đây hơn 10 năm, tại thời điểm năm 2007, dòng xe RAV4 được giới nhập khẩu xe tư nhân đưa về nước khá nhiều tương tự như các dòng xe khác của Toyota như: Camry, Venza, Sienna hay Highlander. Ở thời điểm đó, dòng xe SUV Toyota RAV4 là một lựa chọn dành cho những khách hàng có điều kiện kinh tế khá giả khi có giá bán “ngót nghét” gần 2 tỷ đồng. Toyota RAV4 đáp ứng nhu cầu cho một nhóm nhỏ khách Việt đang cần một chiếc xe gầm cao, xe nhập chất lượng. Qua thời hoàng kim của dòng Toyota RAV4 tại Việt Nam, bước sang Toyota RAV4 thế hệ thứ 4 (2013 – 2018) - như chiếc trong bài viết. Dòng RAV4 thế hệ này khá hiếm tại Việt Nam do ít xe được đưa về nước như thế hệ cũ bởi thị trường trong nước khi đó đã có nhiều sự lựa chọn mới mẽ như: Hyundai Tucson, SantaFe hay Honda CR-V,... đi kèm với giá bán tốt hơn. Ngoài ra, những thay đổi về thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đánh lên xe nhập khẩu cũng là một trở ngại khiến RAV4 nói chung và các dòng xe nhâp Mỹ khác nói riêng ít được đưa về nước hơn. Bên cạnh đó, phong cách thiết kế mới của RAV4 thế hệ thứ 4 đã không còn “hợp nhãn” với số đông khách hàng Việt, khi nó trở nên góc cạnh, không còn bo tròn mang vóc dáng nam tính như đời trước. Chiếc Toyota RAV4 đời 2015 này là một gợi ý dành cho khách hàng Việt muốn chơi RAV4 hàng hiếm. Xe hiện đang được chào bán với giá 1,130 tỷ đồng, tức đắt hơn cả một chiếc Honda CR-V đời 2020 phiên bản “L” cao cấp nhất đang có giá bán 1,118 tỷ đồng. Xe sử dụng động cơ xăng 4cyl thẳng hàng, dung tích 2.5L hút khí tự nhiên (N/A) cho công suất tối đa 176 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 233Nm đạt được tại 4.100 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống bốn bánh (AWD; từ bản XLE trở lên) hoặc cầu trước (FWD), thông qua hộp số tự động 6 cấp (6AT) có chế độ sang số tuần tự, đi kèm với 3 chế độ lái khác nhau gồm: Sport, ECO và Normal. Vô lăng bọc da tích hợp lẫy chuyển số và Cruise Control có tính năng dạng giọng nói, ghế lái điều chỉnh điện 8 hướng có hỗ trợ thắt lưng, chỉnh độ cao và nhớ vị trí. Gương chiếu hậu chống chói. Chìa khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm, cửa sổ trời cho hàng ghế phía trước… điều hoà tự động 2 vùng độc lập, CD, 6 loa, AM/FM/CD/MP3/WMA stereo radio, màn hình giải trí trung tâm kích thước 6.1 inch... Là một mẫu xe nhập Mỹ, RAV4 đời 2015 là mẫu xe có tiêu chuẩn an toàn cao với 8 túi khí, neo ISOFIX ghế bảo vệ trẻ em, cảnh báo chệch làn đường và giám sát điểm mù. Bên cạnh các công nghệ an toàn chủ động như: chống bó cứng phanh, hỗ trợ phanh, phân phối lực phanh điện tử, kiểm soát ổn định thân xe, kiểm soát lực kéo chủ động... Toyota RAV4 2015 là một lựa chọn dành cho những khách hàng Việt có cảm tình với xe Toyota nhập Mỹ, chịu chi tiền giá cao cho một chiếc xe đã 5 năm sử dụng thay vì “đập hộp” một chiếc xe mới cùng phân khúc. Dẫu vậy, RAV4 2015 có thế mạnh nằm ở trang bị tiện nghi đủ dùng, an toàn cao và động cơ bền bỉ, lành tính, ít gặp hỏng hóc trong quá trình sử dụng. Video: Chi tiết Toyota RAV4 2.5 Limited 2015 nhập khẩu tại Hà Nội.

