Toyota RAV4 2023 bản độ Adventure Offroad Package II từ 641 triệu đồng

Trong năm 2021, Toyota RAV4 thế hệ mới tiếp tục là mẫu SUV bán chạy nhất trên thị trường toàn cầu. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi hãng Toyota muốn chăm chút cho "chiến thần doanh số" của mình. Trong những ngày đầu tháng 10 này, hãng xe Nhật Bản đã bổ sung gói phụ kiện mới mang tên Adventure Offroad Package II cho Toyota RAV4 ở thị trường nội địa. Không những giúp ngoại hình của mẫu SUV cỡ C này thêm rắn rỏi và hầm hố, gói Adventure Offroad Package II còn tăng khả năng off-road cho xe. Đây chính là phiên bản cải tiến của gói phụ kiện Adventure Offroad Package đã từng lần đầu tiên ra mắt vào năm 2020. Ngoài ra, gói Adventure Offroad Package II còn được phát triển dựa trên Toyota RAV4 bản Adventure ở châu Âu và TRD Offroad ở Mỹ. Nhờ gói Adventure Offroad Package II, Toyota RAV4 2023 có một số chi tiết thiết kế ngoại thất mới như lưới tản nhiệt, tấm ốp gầm trước/sau, hốc gió trên cản trước, vành la-zăng và nẹp hốc bánh. Đặc biệt, những chiếc Toyota RAV4 2023 đi kèm gói phụ kiện này có thể sơn màu đen mang tên Gori Gori Black cho một số chi tiết ngoại thất như toàn bộ cản trước/sau và ốp gương chiếu hậu. Thêm vào đó là nóc sơn màu đen, bộ vành hợp kim 18 inch màu đen nhám và nẹp nhựa xung quanh thân xe. Những thay đổi này mang đến bộ cánh ngoại thất phối 2 màu ấn tượng hơn cho xe. Nhiều người có thể cảm thấy cản trước/sau sơn màu đen Gori Gori Black khiến Toyota RAV4 2023 trông như bản tiêu chuẩn rẻ tiền của các mẫu xe ra đời từ thập niên '90. Tuy nhiên, theo hãng Toyota, sơn màu đen cho cản trước/sau không phải là biện pháp cắt giảm chi phí sản xuất. Trên thực tế, màu sơn đen Gori Gori Black còn đắt hơn sơn ngoại thất của Toyota RAV4 vì có khả năng chống xước tốt. Những ai không thích thiết kế này có thể yêu cầu hãng Toyota sơn cản trước/sau cùng màu với thân xe. Những trang bị phục vụ off-road khác của Toyota RAV4 2023 bao gồm lốp Falken A/T với kích thước 225/60R18 có độ bám tốt hơn, đèn sương mù LED 2 màu và hệ thống treo giúp nâng gầm lên 10 mm. Bên trong Toyota RAV4 với gói phụ kiện Adventure Offroad Package II là chỉ khâu màu cam trên ghế, mặt táp-lô và tapi cửa. Thêm vào đó là viền màu cam bao quanh hộc đựng cốc trên bệ tì tay trung tâm và ngăn chứa đồ. Trên mặt táp-lô của xe còn có thêm logo "Offroad Adventure" như dấu hiệu nhận biết. Ngoài gói Adventure Offroad Package II mới, Toyota RAV4 2023 ở thị trường Nhật Bản còn được nâng cấp về mặt công nghệ. Theo đó, xe được bổ sung bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình cảm ứng trung tâm 10,5 inch mới. Tiếp đến là phần mềm mới, hệ thống định vị cải tiến, gương chiếu hậu kỹ thuật số và camera hành trình trước/sau đi kèm thẻ nhớ SD. Trong khi đó, gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense của Toyota RAV4 2023 có thêm tính năng phát hiện xe và người đi bộ lúc quay đầu. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Toyota RAV4 2023 ở thị trường Nhật Bản là 3 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L, đi với hệ dẫn động 1 cầu hoặc 2 cầu. Thứ hai là hệ truyền động hybrid với động cơ xăng 2.5L và mô-tơ điện, đi cùng hệ dẫn động 4 bánh E-Four. Cuối cùng là hệ truyền động plug-in hybrid cũng dùng động cơ xăng 2.5L và mô-tơ điện. Tại thị trường Nhật Bản, giá xe Toyota RAV4 2023 có mức dao động từ 2,938 - 5,633 triệu Yên (khoảng 485 - 929 triệu đồng). Nếu thêm gói phụ kiện Adventure Offroad Package II, xe sẽ có giá từ 3,884 - 4,503 triệu Yên (641 - 743 triệu đồng). Video: Chi tiết Toyota RAV4 2023 bản độ Adventure Offroad Package II.

