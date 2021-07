Toyota Prius c 2021 từ 414 triệu đồng, "uống xăng" ít hơn Honda SH

Đã 10 năm kể từ khi hãng Toyota lần đầu tiên mở rộng dòng xe Prius với thành viên mới mang tên Prius c. Nhiều người tưởng rằng hãng Toyota sẽ lặng lẽ "khai tử" Toyota Prius c giá rẻ. Ấy thế nhưng, hãng Toyota lại gây bất ngờ khi vén màn Prius c thế hệ thứ 2 tại thị trường Nhật Bản dưới cái tên riêng là Aqua. Ở thế hệ thứ hai, Toyota Prius c 2021 mới được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ Toyota New Global Architecture (TNGA-B) dành cho xe cỡ B. Do đó, mẫu xe này sở hữu chiều dài 4.050 mm, chiều rộng 1.695 mm, chiều cao 1.485 mm và chiều dài cơ sở 2.600 mm. So với thế hệ cũ, mẫu xe này cao hơn 30 mm và chiều dài cơ sở tăng 50 mm. Bên ngoài, Toyota Prius c 2021 giữ lại thiết kế tổng thể như thế hệ cũ. Hãng Toyota chỉ bổ sung một số chi tiết ngoại thất mới cho xe như cụm đèn pha thanh mảnh hơn, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "C", lưới tản nhiệt dưới hình chữ "U", đường chân kính hất lên ở cột C và cụm đèn hậu nằm dọc, nối liền với cánh gió mui. Trong khi đó, chắn bùn sau rộng hơn mang đến vẻ "cơ bắp" cho mẫu xe này. Bước vào bên trong Toyota Prius c 2021, người lái được chào đón bằng không gian nội thất mới với khung mỏng bao quanh mặt táp-lô. Ngoài ra, mặt táp-lô còn được bọc bằng chất liệu da giả, tương tự ghế và mặt cửa. Đặc biệt, Prius c 2021 còn là mẫu xe cỡ nhỏ đầu tiên của Toyota được trang bị màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng với kích thước 10,5 inch. Tiếp đến là hộc đựng găng tay nằm trên mặt táp-lô và bệ tì tay trung tâm có nắp trượt. Phía sau cụm điều khiển trung tâm của xe sẽ có thêm ổ điện AC 100 V, được trang bị tiêu chuẩn cho xe tại Nhật Bản. Cuối cùng là gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense dành cho mẫu xe tiết kiệm xăng này. Gói công nghệ này bao gồm phanh khẩn cấp tự động tích hợp tính năng nhận biết xe cắt ngang, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ đưa xe vào giữa làn đường và giảm thiểu nhầm chân ga. Lần đầu tiên, Toyota Prius c 2021 còn có tính năng hỗ trợ đỗ xe và phanh khẩn cấp tự động ở vận tốc thấp, có khả năng phát hiện cả vật thể ở hai bên sườn xe. "Trái tim" của Toyota Prius c 2021 là hệ truyền động hybrid tiết kiệm xăng cải tiến. Hệ truyền động Toyota Hybrid System II này bao gồm máy xăng Atkinson Cycle 3 xi-lanh, dung tích 1.5L lấy từ Toyota Yaris và Yaris Cross. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 91 mã lực tại tua máy 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 120 Nm tại dải tua máy 3.800 - 4.800 vòng/phút. Động cơ xăng này kết hợp với 2 mô-tơ điện, trong đó mô-tơ điện lớn hơn tạo ra công suất tối đa 80 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141 Nm. Hiện hãng Toyota chưa công bố công suất tổng cộng của Prius c 2021. Trong khi đó, trên Toyota Yaris và Yaris Cross, hệ truyền động này tạo ra công suất tổng cộng 116 mã lực, mạnh hơn 16 mã lực so với Prius c cũ. Ngoài ra, Toyota Prius c 2021 còn được trang bị cụm pin kền - hyđrua kim loại (NiMH) có thiết kế gọn nhẹ hơn nhưng lại cho phép xe chạy lâu hơn. Hãng Toyota cho biết, Prius c thế hệ mới tiết kiệm xăng như xe máy với mức tiêu thụ trung bình là 35,8 km/lít (khoảng 2,79 lít/100 km) theo tiêu chuẩn WLTP. Con số tương ứng của thế hệ cũ là 29,8 km/lít (3,3 lít/100 km). Toyota Prius c 2021 còn lần đầu tiên được trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian E-Four nhờ sự xuất hiện của mô-tơ điện trên cầu sau. Thêm vào đó là tính năng Comfort Pedal, được kích hoạt khi người điều khiển chọn chế độ lái Power+. Comfort Pedal giúp người lái chỉ dùng đến bàn đạp ga mà không cần bàn đạp phanh, xe sẽ giảm tốc bằng phanh tái sinh năng lượng. Giá xe Toyota Prius c 2021 hiện đã chính thức có mặt trên thị trường Nhật Bản với mức bán dao động từ 1,98 - 2,598 triệu Yên (khoảng 414 - 543 triệu đồng). Hãng Toyota hi vọng sẽ bán được 9.800 chiếc Prius c cho khách hàng Nhật Bản mỗi tháng. Khi mua xe, khách hàng Nhật Bản có thể chọn 1 trong 11 màu sơn ngoại thất khác nhau, bao gồm cả màu be Clear Beige mới. Video: Giới thiệu Toyota Prius c 2021 hoàn toàn mới.

