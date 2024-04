Toyota Prado 2024 (Land Cruiser 250) từ 860 triệu đồng chờ ngày về Việt Nam

Trong sự kiện ra mắt Toyota Land Cruiser 250 thế hệ mới vào tháng 8/2023, hãng xe Nhật đã từng hứa hẹn sẽ chính thức bán mẫu xe này tại thị trường quê nhà “vào nửa đầu năm 2024”. Đến nay, Toyota đã thực hiện đúng điều đó, chính thức hoàn thiện danh mục sản phẩm Land Cruiser thế hệ mới bao gồm 3 dòng xe riêng biệt là Series 250 cốt lõi, Series 300 sang trọng và Series 70 cổ điển. Đáng chú ý, Toyota Land Cruiser 250 thế hệ mới tại Nhật cũng từ bỏ hậu tố Prado vốn đã được sử dụng từ năm 1990, để trở nên thống nhất về mặt tên gọi với thị trường Bắc Mỹ. Khách hàng Nhật cũng có thể đặt mua phiên bản First Edition được trang bị mâm hợp kim 18 inch màu đen mờ và có một số điểm nhấn đặc biệt bên trong cabin. Tuy nhiên, xe dành cho thị trường Nhật không có lựa chọn hybrid như tại Bắc Mỹ. So với phiên bản tiền nhiệm, dòng Land Cruiser 250 tập trung nhiều hơn vào tính thực dụng thay vì sự sang trọng cao cấp, để dòng 300 lớn hơn đảm nhiệm vai trò đó. Xe bán ra tại Nhật thực chất cũng không khác biệt gì về mặt kỹ thuật so với xe tại Bắc Mỹ, châu Âu và các thị trường khác trên thế giới, tuy nhiên phiên bản First Edition sẽ có một số nét đặc trưng và khách hàng Nhật còn được tiếp cận với hàng loạt phụ kiện tùy chọn từ Toyota, JAOS, Modellista và Toy Factory. Bảng màu khá phong phú với 6 tông ngoại thất và 2 màu hoàn thiện nội thất (Đen, Hạt dẻ đậm). Các mẫu First Edition là sự tổng hợp của các phiên bản VX tầm trung và ZX cao cấp, có đèn pha LED hình chữ nhật và tròn tương ứng. Cả hai đều có bộ mâm nhôm 18 inch mới màu đen mờ đi kèm lốp địa hình. VX được cung cấp cả 2 lựa chọn động cơ diesel hoặc xăng trong khi ZX chỉ có ở dạng động cơ diesel. Bên trong, các mẫu xe có dòng chữ “First Edition” trên cửa, bọc da và các điểm nhấn bằng titan kín đáo. Trang bị tiêu chuẩn ở các phiên bản chạy bằng động cơ diesel có phần dồi dào hơn, bao gồm màn hình kỹ thuật số kép 12,3 inch đẹp mắt hơn, hệ thống âm thanh cao cấp JBL 14 loa và hệ thống ADAS Toyota Teammate nhiều chức năng hơn. Land Cruiser 250 được phát triển từ nền tảng TNGA-F, tận dụng đầy đủ ưu thế của kiểu khung gầm rời dạng bậc thang, nhấn mạnh đặc tính đi địa hình và đồng thời tri ân di sản của dòng Land Cruiser Prado. Chiếc SUV thế hệ mới có chiều dài 4.925 mm và chiều dài cơ sở 2.850 mm. Xe tại Nhật có đầy đủ cả 2 lựa chọn cấu trúc ghế là 5 chỗ/2 hàng ghế và 7 chỗ/3 hàng ghế, trong khi nhiều thị trường quốc tế chỉ được một trong hai loại. Về hệ truyền động, người mua Nhật Bản không nhận được động cơ diesel hybrid nhẹ hiện có ở Châu Âu và Úc, cũng như tùy chọn xăng hybrid từ Bắc Mỹ. Thay vào đó, họ chỉ có thể đặt mua Land Cruiser 250 với hệ truyền động xăng và diesel, đều không có bất cứ yếu tố điện khí hóa nào. Động cơ xăng 2.7L hút khí tự nhiên có công suất 163 mã lực (120 kW) và mô-men xoắn cực đại 246 Nm, đi với hộp số tự động Super ECT 6 cấp. Trong khi đó, động cơ diesel tăng áp 2.8L là lựa chọn mạnh mẽ hơn với công suất 204 mã lực (150 kW) và mô-men xoắn cực đại lên đến 500 Nm, kết hợp cùng hộp số tự động Direct Shift 8 cấp. Tất cả các xe Land Cruiser 250 tại Nhật đều là SUV hai cầu, trang bị hệ dẫn động 4WD toàn thời gian với vi sai hạn chế trượt Torsen trên vi sai trung tâm và khóa vi sai cầu sau điện tử. Xe còn có 6 chế độ lái địa hình, chọn lựa dễ dàng thông qua hệ thống Multi-Terrain Select và hỗ trợ thêm cho người lái bằng màn hình quan sát Multi-Terrain Monitor cung cấp hình ảnh liên tục từ 4 camera xung quanh thân xe. Về trang bị an toàn, bộ Toyota Safety Sense ADAS là tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản, trong khi Toyota Teammate có ở các phiên bản cao cấp hơn bổ sung thêm các hệ thống phức tạp hơn đảm nhận việc kiểm soát xe khi đáp ứng một số điều kiện nhất định. Xe mới đã có sẵn để đặt hàng từ các đại lý Toyota tại Nhật Bản. Giá xe Toyota Land Cruiser 250 khởi điểm từ 5.200.000 Yên (860 triệu đồng) cho bản GX 5 chỗ với thông số kỹ thuật ở mức độ cơ sở và lên đến 7.850.000 Yên (1,299 tỷ đồng) cho phiên bản ZX First Edition 7 chỗ cao cấp nhất. Hiện giá xe Toyota Land Cruiser Prado 2024 ở Việt Nam vẫn chưa được công bố. Trong khi đó, phiên bản cũ của mẫu xe này đang được bán với giá 2,628 tỷ đồng. Land Cruiser Prado từ lâu đã khá quen thuộc với người Việt. Dù ít trang bị và thiết kế dần lỗi thời, nhưng Prado vẫn được đánh giá là mẫu xe có tốc độ trượt giá thấp. Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Toyota Land Cruiser 250 thế hệ mới.

