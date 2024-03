Toyota Land Cruiser Prado 2024 đã xuất khẩu, chờ bán ở Việt Nam

Toyota Land Cruiser Prado 2024 mới chính thức trình làng tháng 8/2023, nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của khách hàng trên toàn cầu. So với mô hình cũ, Toyota Land Cruiser Prado thế hệ mới có sự lột xác về thiết kế, bổ sung nhiều trang bị tiện nghi. Hiện tại, lô xe SUV Toyota Land Cruiser Prado 2024 đầu tiên đã rời cảng để tìm đến các thị trường phân phối. Điều này đồng nghĩa những chiếc xe đầu tiên sắp được bàn giao cho khách hàng trên toàn thế giới, trong đó có cả Việt Nam. Tương tự xe ở thị trường Mỹ, mẫu SUV này tại Nhật Bản cũng bị cắt Prado trong tên. Tại Nhật Bản, xe được gọi bằng cái tên Toyota Land Cruiser 250. Trong khi đó, ở một số thị trường khác như Úc hay Nam Phi, xe vẫn có tên đầy đủ là Toyota Land Cruiser Prado. Tại thị trường Nhật Bản, mẫu xe SUV Toyota Land Cruiser 250 sẽ chính thức được bán ra từ giữa tháng 4 năm nay. Trong khi đó, tại Việt Nam, mẫu xe này dự kiến sẽ bắt đầu được phân phối chính hãng vào khoảng tháng 7/2024. Hiện các đại lý ở Việt Nam cũng đã bắt đầu nhận cọc cho Toyota Land Cruiser Prado mới. Theo nguồn tin từ đại lý, xe dành cho thị trường Việt Nam sẽ có một số thay đổi về trang bị so với phiên bản cũ, trong đó đáng chú ý nhất là động cơ. Cụ thể, Toyota Land Cruiser Prado 2024 tại Việt Nam dự kiến sẽ dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.4L mới. Kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp mới, động cơ này cho công suất tối đa 278 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 430 Nm. Trong khi đó, phiên bản cũ đang bán ở Việt Nam dùng động cơ xăng 2.7L và hộp số tự động 6 cấp. Nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý cho biết xe ở Việt Nam sẽ có đèn pha LED với tính năng hỗ trợ đèn pha thích ứng, chức năng sưởi hàng ghế sau, hệ thống âm thanh 14 loa cao cấp, cổng USB và HDMI cũng như màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD. Nâng cấp tiếp theo của Toyota Land Cruiser Prado 2024 ở Việt Nam là gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense 3.0. Gói này bao gồm những tính năng như hệ thống kiểm soát hành trình ở mọi dải tốc độ, hỗ trợ đưa xe vào giữa làn đường, cảnh báo tiền va chạm tích hợp phát hiện người đi bộ, đèn pha tự động, nhận biết biển báo giao thông, lái chủ động và cảnh báo lệch làn đường kèm hỗ trợ đánh lái... Ngoài ra, xe còn có hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và hỗ trợ phanh khi đỗ xe. Bên cạnh động cơ và những trang bị mới, mẫu xe này còn được lột xác về mặt thiết kế theo hướng vuông vức, trẻ trung hơn, tương tự Lexus GX 2024. Điều này không có gì lạ vì 2 mẫu xe này vốn dùng chung cơ sở gầm bệ. Cụ thể, Toyota Land Cruiser Prado 2024 được bổ sung đầu xe thẳng đứng với lưới tản nhiệt và đèn pha đều hình chữ nhật, đèn LED định vị ban ngày mới cũng như đèn sương mù nhỏ. Bên cạnh đó là cản trước/sau khỏe khoắn, đèn hậu nằm dọc và cửa cốp mở lên trên mới. Bên trong mẫu SUV hạng trung này cũng có hàng loạt trang bị mới như vô lăng 3 chấu khỏe khoắn, cần số to bản, bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch, gương chiếu hậu kỹ thuật số, cửa sổ trời, sạc điện thoại không dây, phanh tay điện tử và tự động giữ phanh tạm thời. Hiện giá xe Toyota Land Cruiser Prado 2024 ở Việt Nam vẫn chưa được công bố. Trong khi đó, phiên bản cũ của mẫu xe này đang được bán với giá 2,628 tỷ đồng. Land Cruiser Prado từ lâu đã khá quen thuộc với người Việt. Dù ít trang bị và thiết kế dần lỗi thời, nhưng Prado vẫn được đánh giá là mẫu xe có tốc độ trượt giá thấp. Video: Toyota Land Cruiser Prado 2024 sắp về Việt Nam có gì?

