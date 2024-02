Toyota Land Cruiser Prado 2024 về Việt Nam sẽ có 3 phiên bản?

Gần 3 năm kể từ khi rời khỏi thị trường Mỹ vào năm 2021, Toyota Land Cruiser Prado 2024 đã chính thức quay trở lại trong một diện mạo hoàn toàn mới mẻ. Tại đây, mẫu SUV được phân phối với 3 phiên bản, gồm Land Cruiser Prado 1958, Land Cruiser Prado và First Edition. Mẫu xe SUV Land Cruiser Prado 1958 có giá khởi điểm từ 55.950 USD (khoảng 1,37 tỷ đồng). Tên gọi bản này tri ân thế hệ đầu tiên của Land Cruiser được xuất sang Mỹ năm 1958. Điểm nhấn ở phần ngoại thất của bản này là cặp đèn pha LED dạng tròn mang hơi hướng cổ điển. Các trang bị tiêu chuẩn trên phiên bản 1958 bao gồm ghế bọc vải tích hợp sưởi, khóa thông minh, giám sát điểm mù, điều hòa tự động, bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch và màn hình cảm ứng giải trí 8 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây. Phiên bản này bị giới hạn khá nhiều về màu sắc, với ngoại thất chỉ bao gồm 3 màu: đen, xám, trắng, trong khi nội thất chỉ có bản màu đen. Phiên bản tầm trung Land Cruiser Prado có đèn pha hình chữ nhật. Bên trong, xe được trang bị ghế ngồi được bọc da giả SofTex, cụm màn hình kép 12,3 inch, hệ thống âm thanh 10 loa và cốp điện. Toyota bổ sung thêm tính năng kéo hoặc di chuyển trên đường địa hình. Ngoài ra, xe còn có bộ điều khiển chế độ lái Multi-Terrain Select với nhiều kiểu đường khác nhau và camera giám sát địa hình, dàn âm thanh 10 loa và cửa hậu chỉnh điện. Phiên bản này cũng có thêm gói trang bị tùy chọn với ghế bọc da thật thông gió, dàn 14 loa JBL, gương chiếu hậu kỹ thuật số, màn HUD, cửa sổ trời chỉnh điện và hộp làm mát tại cụm điều khiển trung tâm. Các tùy chọn về màu sơn trên bản tầm trung cũng phong phú hơn, bao gồm 3 màu cơ bản là đen, xám, trắng và hai màu đặc biệt là be phối xám (Trail Dust/Grayscape) và xanh da trời phối xám (Heritage Blue/Grayscape). Giá xe Toyota Land Cruiser Prado 2024 khởi điểm từ 61.950 USD (1,52 tỷ đồng). Toyota Land Cruiser Prado First Edition có giá từ 74.950 USD (1,84 tỷ đồng) sở hữu tất cả những tiện nghi của 2 bản trên. Bản này được trang bị cụm đèn pha tròn tương tự bản 1958, bộ mâm 18 inch độc quyền, logo "First Edition" ở hai bên hông xe, giá nóc, ốp gầm. Sau Mỹ, Toyota Land Cruiser Prado sẽ tiếp tục được giới thiệu tại nhiều nơi khác, trong đó có Việt Nam. Hiện tại, một số đại lý chính hãng đã nhận đặt cọc mẫu SUV này với mức giá dự kiến khoảng 2,7 tỷ đồng, giao xe vào giữa năm nay. Xét tới việc xe tại Mỹ và Việt Nam đều được lắp ráp ở Nhật Bản, mẫu Land Cruiser Prado bán tại xứ sở cờ hoa có thể là bản tham khảo cho xe tại thị trường nước ta. Video: Toyota Land Cruiser Prado 2024 về Việt Nam có gì hay?

