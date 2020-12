Toyota Land Cruiser VXS Executive Lounge gần 7 tỷ về Việt Nam

Toyota Land Cruiser 2021 mới không còn là hàng hiếm ở Việt Nam. Mẫu xe này dù trải qua thời gian dài có mặt trên thị trường nhưng rất hiếm khi thay đổi, cập nhật phiên bản mới. Tuy nhiên, xe vẫn được khá nhiều người dùng lựa chọn với nhiều nguồn gốc xuất xứ. Ngoài việc lựa chọn hàng chính hãng với mức giá hơn 4 tỷ đồng, người dùng còn tùy chọn xe nhập khẩu Trung Đông, Mỹ hay các phiên bản dành riêng cho thị trường châu Âu hoặc Nga như chiếc xe trong bài viết này. Không giống như những chiếc xe chính hãng thiếu khá nhiều option thì, phiên bản Toyota Land Cruiser VXS Executive Lounge 2021 mới về Việt Nam lại sở hữu nhiều trang bị tiện nghi. Đặc biệt, những công nghệ an toàn của mẫu SUV này còn khiến nhiều mẫu xe sang phải "thèm thuồng". Toyota Land Cruiser VXS Executive Lounge 2021 nhập Nga mới được đại lý tư nhân nhập về nước sở hữu ngoại hình tân tiến. Đáng chú ý phải kể đến lưới tản nhiệt 2 ngăn dạng vân 3D bắt mắt hơn những thanh crom vắt ngang của phiên bản cũ. Trung tâm là hệ logo 3D chưa radar trong gói an toàn cao cấp của thương hiệu Toyota kèm camera trước mang đến sự an toàn cho người dùng. Cụm đèn pha/cos của xe là dạng LED Projector với nhiều tính năng tự động cùng với đó là hệ thống đèn LED định vị ban ngày. Nhìn xuống dưới, cản trước của xe được trang bị bộ ốp body giúp xe hầm hố hơn. Bên hông, mẫu xe SUV Toyota Land Cruiser VXS Executive Lounge 2021 nhập Nga sử dụng bộ mâm 5 chấu kép tạo hình chữ "V" kích thước 20 inch, gương xe được sơn đen tích hợp dải xi-nhan LED. Trong khi đó, đuôi xe không có nhiều thay đổi ngoài bộ ốp cản sau cứng cáp và nam tính hơn. Bên trong nội thất xe không có nhiều thay đổi so về thiết kế tổng thể với sự kết hợp của 2 tông màu đen/nâu. Trung tâm bảng táp-lô là màn hình giải trí cỡ lớn cùng hệ thống âm thanh với 14 loa JBL cao cấp. Bên cạnh đó, xe còn có hai màn hình gối đầu cho hàng ghế phía sau mang đến không gian giải trí tiện nghi cho người dùng. Toyota Land Cruiser VXS Executive Lounge 2021 sử dụng khối động cơ V8 cũ, dung tích 4.6L cho công suất 305 mã lực tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 439 Nm tại 3.400 vòng/phút. Cỗ máy trên được kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Đặc biệt, chiếc SUV cỡ lớn này còn có hệ thống an toàn cao cấp Toyota Safety Sense, do đó mức giá xe cao hơn bản chính hãng. Hiện tại, đại lý tư nhân chào giá xe Toyota Land Cruiser VXS Executive Lounge 2021 với mức lên đến gần 7 tỷ đồng. Video: Giới thiệu Toyota Land Cruiser Executive Lounge 2021.

