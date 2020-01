Toyota Land Cruiser thế hệ mới sẽ được "rút gọn" động cơ

Dù có tuổi đời hơn một thập kỷ, mẫu xe SUV Land Cruiser hiện tại vẫn bán tốt. Năm 2019, doanh số tăng gần 10% dù có thông tin mẫu SUV này không còn được sản xuất, CarBuzz cho biết. Theo năm tháng, Toyota đã có một vài nâng cấp nhỏ nhưng không đáng kể. Land Cruiser hiện tại được bán từ năm 2008 nên rất cần thay đổi. Trang Best Car Web (Nhật Bản) cho biết Land Cruiser 2021 mới sẽ được hãng xe Nhật Bản ra mắt trong vài tháng tới với nhiều thay đổi quan trọng. SUV mới sẽ được trang bị khối động cơ hybrid V6 3.5L của Toyota, thay thế động cơ V8 4.6L hiện tại (381 mã lực, 543 Nm). Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu động cơ V8 5.7L của Land Cruiser bản Mỹ có được thay thế bằng động cơ điện hay không. Cũng theo Best Car Web, Land Cruiser thế hệ mới sẽ sử dụng nền tảng TNGA của Toyota giúp SUV nhẹ hơn thế hệ cũ. Kiến trúc hiện tại của Land Cruiser sẽ vẫn giữ nguyên, hộp số tự động 6 cấp sẽ được thay thế bằng hộp số vô cấp CVT, dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Về ngoại hình, Land Cruiser mới sẽ không thay đổi nhiều. Lưới tải nhiệt được làm mới giống Toyota Corolla, trông hiện đại hơn. Nội thất Land Cruiser mới đủ chỗ cho 8 người ngồi với tùy chọn 3 hàng ghế, hoặc 5 người ngồi với tùy chọn 2 hàngghế. Best Car Web khẳng định xe sẽ ra mắt thị trường trong tháng 8/2020 tới đây, giá xe Toyota Land Cruiser 2021 mới hiện vẫn chưa được tiết lộ. Video: Toyota Land Cruiser bản chống đạn gần 8 tỷ tại Hà Nội.

Dù có tuổi đời hơn một thập kỷ, mẫu xe SUV Land Cruiser hiện tại vẫn bán tốt. Năm 2019, doanh số tăng gần 10% dù có thông tin mẫu SUV này không còn được sản xuất, CarBuzz cho biết. Theo năm tháng, Toyota đã có một vài nâng cấp nhỏ nhưng không đáng kể. Land Cruiser hiện tại được bán từ năm 2008 nên rất cần thay đổi. Trang Best Car Web (Nhật Bản) cho biết Land Cruiser 2021 mới sẽ được hãng xe Nhật Bản ra mắt trong vài tháng tới với nhiều thay đổi quan trọng. SUV mới sẽ được trang bị khối động cơ hybrid V6 3.5L của Toyota, thay thế động cơ V8 4.6L hiện tại (381 mã lực, 543 Nm). Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu động cơ V8 5.7L của Land Cruiser bản Mỹ có được thay thế bằng động cơ điện hay không. Cũng theo Best Car Web, Land Cruiser thế hệ mới sẽ sử dụng nền tảng TNGA của Toyota giúp SUV nhẹ hơn thế hệ cũ. Kiến trúc hiện tại của Land Cruiser sẽ vẫn giữ nguyên, hộp số tự động 6 cấp sẽ được thay thế bằng hộp số vô cấp CVT, dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Về ngoại hình, Land Cruiser mới sẽ không thay đổi nhiều. Lưới tải nhiệt được làm mới giống Toyota Corolla, trông hiện đại hơn. Nội thất Land Cruiser mới đủ chỗ cho 8 người ngồi với tùy chọn 3 hàng ghế, hoặc 5 người ngồi với tùy chọn 2 hàngghế. Best Car Web khẳng định xe sẽ ra mắt thị trường trong tháng 8/2020 tới đây, giá xe Toyota Land Cruiser 2021 mới hiện vẫn chưa được tiết lộ. Video: Toyota Land Cruiser bản chống đạn gần 8 tỷ tại Hà Nội.