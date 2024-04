Toyota Land Cruiser Prado 2024 từ 3 tỷ lộ kiểu dáng tại Việt Nam

Mới đây, Toyota đã đăng ký bảo hộ độc quyền đối với kiểu dáng và một số bộ phận chi tiết của mẫu xe Toyota Land Cruser Prado 2024 tại Việt Nam. Thông tin này được đăng tải trong Công báo sở hữu công nghiệp tháng 4/ 2024. Ở phần ngoại thất, các bộ phận của xe SUV Toyota Land Cruiser Prado 2024 được đăng ký bao gồm cụm đèn chiếu sáng trước, cụm đèn hậu, cản trước, lưới tản nhiệt và cản sau. Trong khi đó, các chi tiết nội thất xuất hiện trong đơn đăng ký bảo hộ độc quyền là kiểu dáng vô lăng và bảng điều khiển. Theo hình ảnh các chi tiết của xe, có thể thấy mẫu Land Cruiser Prado được đăng ký tại Việt Nam có thiết kế giống bản mới được công bố tại Nhật cách đây khoảng 2 tuần. Điều này cho thấy mẫu xe sắp bán tại Việt Nam có thể được nhập khẩu từ Nhật. Từ đầu tháng 2 năm nay, một số đại lý Toyota tại Việt Nam đã thông báo nhận đặt cọc mẫu Land Cruser Prado 2024. Nhân viên tư vấn cho biết xe có thể ra mắt thị trường vào tháng 7 tới đây, mức giá xe Toyota Land Cruiser Prado 2024 dự kiến khoảng 3 tỷ đồng. Land Cruiser Prado 2024 có thiết kế gần như khác biệt hoàn toàn so với thế hệ cũ. Mẫu SUV được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm TNGA-F, tương tự nhiều mẫu SUV và bán tải cùng tập đoàn như Toyota Sequoia, Tundra và Land Cruiser J300, Lexus GX và LX mới. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.920 x 2.139 x 1.859 mm và chiều dài cơ sở 2.850 mm. So với thế hệ cũ, xe dài hơn 60 mm, rộng hơn 254 mm, thấp hơn 31 mm và chiều dài cơ sở tăng 60 mm. Ngoại hình Toyota Land Cruiser Prado 2024 là sự kết hợp giữa những nét truyền thống với hiện đại. Xe sở hữu kiểu dáng hình hộp được chia sẻ cùng với Lexus GX 2024 mới. Cụm đèn pha và mặt ca lăng vuông vức được lấy cảm hứng những chiếc Land Cruiser J60 hồi thập niên 80 của thế kỷ trước. Bên trong nội thất Land Cruiser Prado 2024 bản tiêu chuẩn có cấu hình 5 chỗ ngồi với ghế bọc da, nút khởi động và hệ thống giải trí kết hợp màn hình trung tâm kích thước 8 inch. Phiên bản này cũng có ghế trước và vô lăng tích hợp chế độ sưởi cùng hệ thống âm thanh 6 loa. Bản cao cấp hơn có ghế trước bọc SofTex với tính năng sưởi/thông gió/chỉnh điện, màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch và hệ thống âm thanh 10 loa. Nếu muốn, khách hàng có thể chi thêm tiền để trang bị gói Premium với những tính năng như ghế bọc da/sưởi ấm/thông hơi, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, hệ thống âm thanh JBL 14 loa, gương chiếu hậu kỹ thuật số và cửa sổ trời. Về trang bị an toàn, Land Cruiser Prado thế hệ mới được trang bị gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense 3.0 với các tính năng hỗ trợ lái như: Kiểm soát hành trình chủ động ở nhiều dải tốc độ, Hệ thống cảnh báo tiền va chạm với tính năng phát hiện người đi bộ, Đèn pha tự động, Hỗ trợ biển báo giao thông, Hỗ trợ lái xe chủ động và Cảnh báo chệch làn đường, giám sát điểm mù và Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Toyota Land Cruiser Prado 2024 là hệ truyền động hybrid i-Force Max, tương tự mẫu xe bán tải Tacoma thế hệ mới. Hệ thống này bao gồm máy xăng tăng áp, dung tích 2.4L kết hợp với mô-tơ điện, tạo ra công suất tổng cộng 326 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 630 Nm. Đi kèm với đó là hộp số tự động 8 cấp. Theo kế hoạch, vào khoảng tháng 7 năm nay, mẫu xe SUV Toyota Land Cruiser Prado 2024 cũng sẽ chính thức ra mắt Việt Nam. Hiện các đại lý chính hãng ở Việt Nam hiện đã nhận cọc cho mẫu xe này. Video: Chi tiết Toyota Land Cruiser Prado 2024 sắp về Việt Nam

