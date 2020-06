Toyota Land Cruiser Prado 2020 hơn 2,3 tỷ tại Việt Nam

Đã có mặt trên hệ thống đại lý ủy quyền chính hãng của Toyota Việt Nam từ ngày 27/5/2020 nhưng phải đến hôm nay (8/6/2020), Toyota Land Cruiser Prado 2020 mới chính thức được mở bán ra thị trường với những nâng cấp nhẹ và tăng giá cao hơn so với thế hệ trước. Dẫu rằng đây chỉ là phiên bản Toyota Land Cruiser Prado nâng cấp nhẹ một số tiện nghi, nhưng nước đi này đối với Toyota Việt Nam là cần thiết bởi Land Cruiser Prado vẫn giữ nguyên các trang bị kể từ lần nâng cấp giữa vòng đời vào cách đây hơn 2 năm. Thiết kế và trang bị ngoại thất của xe không có gì thay đổi, vẫn kiểu dáng SUV cỡ lớn với hệ thống đèn full LED, mâm hợp kim đa chấu kích cỡ 18 inch. Tương tự, nội thất xe vẫn giữ nguyên bao gồm vô lăng 4 chấu tích hợp đầy đủ nút bấm, ghế lái chỉnh điện 10 hướng có tính năng sưởi và thông gió, điều hòa tự động 3 vùng độc lập,… Những tiện nghi mới xuất hiện trên Toyota Land Cruiser Prado 2020 bao gồm gạt mưa tự động, gương chiếu hậu trung tâm chống chói tự động, đèn chờ dẫn đường, đèn chiếu sáng bậc lên xuống và khóa cửa điện kép. Một chi tiết khá đáng tiếc trên Land Cruiser Prado 2020 chính là việc xe vẫn sử dụng chìa khoá cơ để khởi động thay vì sử dụng khoá thông minh kèm nút bấm. Đây được xem là một thiếu sót của Prado khi so sánh với đối thủ trực tiếp là Ford Explorer, mẫu SUV tới từ Mỹ vốn vẫn nổi tiếng với các option "ngập răng". Ngoài một số trang bị nâng cấp, bên trong Prado 2020 mới vẫn không có thay đổi nhiều về các chi tiết tiện nghi. Xe sẽ tiếp tục được trang bị các công nghệ an toàn như camera lùi, 7 túi khí, ga tự động, hệ thống kiểm soát lực kéo, cảm biến sau, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống ABS, BA, EBD... Về truyền động, Toyota Land Cruiser Prado 2020 sử dụng khối động cơ 2.7L 4 xy-lanh như phiên bản cũ, khối động cơ này sản sinh ra công suất tối đa 161 mã lực và 246 Nm mô-men xoắn cực đại. Sức mạnh được truyền xuống thông qua hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Giá xe Toyota Prado 2020 được niêm yết với mức 2,379 tỷ đồng. So với đời cũ, giá bán lẻ đề xuất của phiên bản 2020 tăng 39 triệu đồng lên mức 2,379 tỷ đồng. Đối với tùy chọn ngoại thất màu trắng ngọc trai, khách hàng cần chi thêm 8 triệu đồng. So sánh với đối thủ trực tiếp là Ford Explorer (nhập Mỹ), giá bán của Prado 2020 (nhập Nhật) cao hơn khoảng 380 triệu đồng. Video: Toyota Land Cruiser Prado 2020 mới tại Việt Nam.

