Toyota Land Cruiser bản 5 chỗ độc nhất Việt Nam hơn 7,7 tỷ đồng

Chính vì thế mà cho đến nay vẫn có rất nhiều khách hàng tại nhiều quốc gia vẫn đang phải “mòn mỏi” chờ đợi tới ngày được nhận bàn giao chiếc xe của mình. Những chiếc Toyota Land Cruiser LC 300 nhập khẩu chính hãng đã bàn giao cho khách hàng một số lượng nhất định nhưng vẫn còn khá hạn chế, không đủ nguồn cung cấp cho khách hàng. Tại thị trường Việt Nam hiện tại vẫn có một số những chiếc Toyota Land Cruiser phiên bản VXR cao cấp hơn phiên bản chính hãng được nhập khẩu về phục vụ những người dùng xe. Một trong những phiên bản cao cấp nhất từng được cập bến Việt Nam phải kể đến chiếc Toyota Land Cruiser VXR 5 chỗ ngồi hiếm hoi tại Việt Nam. Đây là chiếc xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ thị trường Nga. Về mặt thiết kế, ngoại thất của Land Cruiser LC 300 VXR được bổ sung thêm gói bodykit hầm hố hơn so với bản tiêu chuẩn đang có mặt trong nước. Cản trước cỡ lớn với ốp viền kim loại tại cụm đèn gầm. Cụm lưới tản nhiệt được bổ sung thêm bộ khung làm từ nhựa sơn trùng màu ngoại thất trong khi phía dưới đèn pha có các thanh ngang màu đen to bản hơn bản VX.Cụm đèn pha chính được thiết kế vuông vức và gọn gàng hơn, bên trong là 3 cụm LED projector và dải đèn ban ngày hình chữ L. Hốc bánh xe trước và sau được thiết kế vuông vức, tạo sự cứng cáp hơn thế hệ cũ. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.965 x 1.980 x 1.945 (mm). Chiều dài cơ sở đạt 2.850 mm. Khoảng sáng lên đến 235 mm. Khung gầm và hệ thống treo mới tối ưu hơn khả năng offroad. Land Cruiser LC300 phát triển trên nền tảng GA-F mới dựa trên khung gầm TNGA giảm trọng lượng xe, tăng độ cứng và hạ thấp trọng tâm. Đồng thời cải thiện treo với hệ thống treo tay đòn kép phía trước và liên kết 4 điểm phía sau. Bộ mâm trang bị trên xe là loại đa chấu kích thước 20 inch hoàn thiện màu bóng. Bậc bệ bước chân đặt cố định giúp người dùng ra vào dễ dàng. Cụm đèn hậu thiết kế mới hiện đại hơn và sử dụng công nghệ LED. Các chi tiết đồ họa bên trong đèn tinh xảo và bắt mắt hơn so với đời trước. Thanh mạ chrome nối liền giữa 2 đèn của thế hệ cũ đã bị lược bỏ trên LC300. Ở thế hệ mới, LC 300 đã mang đến làn gió mới cho những ai yêu thích thương hiệu Toyota với không gian thiết kế đã được hãng xe Nhật "đập đi xây lại" cho cảm nhận sang trọng và rộng rãi hơn. Nét sang trọng và tinh tế của Land Cruiser LC 300 đến từ các chất liệu cao cấp như da, gỗ và các chi tiết mạ crom lạnh không chỉ bắt mắt mà mát lạnh mỗi khi chạm tay vào. Cụm cần số thiết kế lớn và nam tính. Vô-lăng được bọc da, ốp gỗ với thiết kế 4 chấu, có tính năng sưởi, chỉnh điện 4 hướng và tích hợp nhiều phím chức năng. Gương chiếu hậu trong xe tích hợp chống chói tự động. Hệ thống điều hòa 4 vùng độc lập. Toàn bộ ghế được bọc da cao cấp màu đen, ghế người lái chỉnh điện 10 hướng và 3 chế độ nhớ ghế, có tính năng sưởi ghế và thông gió. Với ghế bên phụ vẫn trang bị chỉnh điện 8 hướng, có tính năng sưởi ghế và thông gió. Đặc biệt hơn, chiếc xe này chỉ trang bị 2 hàng ghế với 5 chỗ ngồi khác biệt. Thông thường những chiếc LC 300 đang xuất hiện trong nước đều được trang bị 3 hàng ghế với 7 chỗ ngồi. Land Cruiser LC 300 2022 có 6 chế độ lái là Eco, Comfort, Normal, Sport, Sport + và cuối cùng là Custom theo ý người dùng. Ngoài ra còn có thêm lựa chọn tự động trong hệ thống thích nghi địa hình (Auto Terrain Select). Màn hình trung tâm phía sau vô lăng là sự kết hợp giữa đồng hồ kỹ thuật số và đồng hồ Analog truyền thống có kích thước lớn hơn (7 inch) hiển thị nhiều thông tin hơn thế hệ cũ. Màn hình giải trí trung tâm có kích thước 12,3 inch, đặt nổi trên bảng điều khiển. Màn hình hỗ trợ kết nối Bluetooth, Android Auto và Apple CarPlay cùng với 14 loa JBL. Ngoài ra, xe còn trang bị sạc không dây chuẩn Qi, màn hình HUD và nút khởi động tích hợp mã hóa vân tay. Toyota Land Cruiser LC 300 VXR sử dụng động cơ xăng dung tích 3.5 lít tăng áp, công suất 409 mã lực và mô-men xoắn 650 Nm. Động cơ này được kết hợp với hộp số tự động 10 cấp. Toyota Land Cruiser tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 6,7 giây. Hiện giá xe Toyota Land Cruiser LC 300 VXR 2022 phiên bản 5 chỗ ngồi đang được rao bán tại showroom xe sang ở Hà Nội với mức giá lên đến 7,7 tỷ đồng. Hiện giá xe Toyota Land Cruiser thế hệ mới chính hãng có giá hơn 4,1 tỷ đồng nhưng đang không có hàng để bán, thậm chí nếu có cũng kênh giá cả tỷ đồng. Video: Chi tiết Toyota Land Cruiser LC 300 tại Việt Nam.

