Toyota Land Cruiser 2023 tại Việt Nam nâng cấp mới, từ 4,196 tỷ đồng

Trên trang web chính thức của Toyota Việt Nam, mẫu xe SUV Toyota Land Cruiser 2023 mới đã âm thầm được nâng cấp lên phiên bản với nhiều cải tiến hơn. Hiện Toyota Việt Nam chưa đưa ra thông cáo báo chí hay tổ chức sự kiện giới thiệu phiên bản nâng cấp của mẫu xe này. Tuy nhiên, mọi thông tin về trang bị thay đổi trên mẫu SUV đầu bảng Toyota Land Cruiser 2023 tại Việt Nam đã xuất hiện trên trang web chính thức của hãng và được các đại lý nhanh chóng cập nhật. Những trang bị mới trên Toyota Land Cruiser phiên bản nâng cấp gồm: La-zăng xe kích thước 20 inch giống bản nhập Trung Đông thay vì 18 inch trên phiên bản cũ; Nâng cấp điều hòa có ion âm; Màn hình hiển thị trên kính lái HUD; Hệ thống phanh an toàn khi đỗ xe. Như vậy, những khách hàng sở hữu Toyota Land Cruiser 2023 chính hãng không còn phải bỏ ra đến hàng trăm triệu đồng để "độ" lại chiếc xe yêu thích của mình sao cho có ngoại hình đẹp hơn và option đầy đủ hơn. Bên cạnh đó, la-zăng cũ trên Toyota Land Cruiser 2022 chỉ có đường kính 18 inch, bị cho là quá nhỏ so với kích thước to lớn của xe. Đó là chưa kể đến việc dễ gặp vấn đề với đăng kiểm nếu tự ý thay đổi kích thước mâm, lốp. Toyota Land Cruiser 2023 về nội thất, dễ thấy rằng không gian bên trong mẫu SUV 7 chỗ đã được tái thiết kế hoàn toàn để mang lại cho người dùng những cảm xúc mới mẻ hơn, đơn giản, hiện đại và thực sự đẳng cấp. Xe sử dụng vô lăng 3 chấu bọc da ốp gỗ sang trọng, hỗ trợ chỉnh điện 4 hướng và tích hợp đầy đủ các phím chức năng bao gồm: Đàm thoại rảnh tay, điều chỉnh âm thanh, MID, điều khiển hành trình thích ứng và cảnh báo lệch làn. Trung tâm taplo là màn hình cảm ứng chạm đa điểm 12.3 inch, tích hợp màn hình đa địa hình và hệ thống dẫn đường. Màn hình hiển thị kính lái HUD đã được bổ sung trên Land Cruiser 2023 tại Việt Nam. Hàng ghế trước ôm thân người, tích hợp bộ nhớ vị trí, chức năng sưởi và thông gió. Ghế lái hỗ trợ chỉnh điện 10 hướng còn ghế phụ chỉnh điện 8 hướng. Bệ tỳ tay trung tâm mở rộng kiểu cánh bướm dành cho cả tài xế và hành khách phía trước. Hàng ghế thứ 2 trên Toyota Land Cruiser 2023 có khoảng để chân rộng rãi, cho phép gập linh hoạt theo tỷ lệ 40:20:40 và hỗ trợ ngả lưng cùng chức năng thông gió. Hệ thống điều hòa 4 vùng độc lập được bổ sung ion âm. Toyota Land Cruiser thế hệ mới được cải tiến toàn bộ hệ thống khung gầm, bổ sung trang bị an toàn Toyota Safety Sense, khối động cơ mạnh mẽ 3.5 V6 Turbo và hộp số tự động 10 cấp. Kích thước tổng thể của xe với chiều dài x chiều rộng x chiều cao là 4.965 x 1.980 x 1.945 mm.Giá xe Toyota Land Cruiser 2023 chính hãng từ 4,196 tỷ đồng với thời gian bảo hành 5 năm hoặc 150.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. Tuy nhiên, với "vua lạc" Land Cruiser, chẳng ai có thể mong mua được xe với mức giá hãng niêm yết. Mẫu xe SUV hàng đầu của Toyota luôn rất "hot" trên thị trường, và nếu đủ kiên nhẫn, khách hàng sẽ phải chờ thời gian lên tới cả năm mới nhận được xe. Video: Chi tiết Toyota Land Cruiser thế hệ mới tại Việt Nam.

