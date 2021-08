Toyota Land Cruiser 2022 lội nước và leo đá “dễ như ăn bánh“

Dễ thấy rằng nền tảng mới đã giúp Toyota Land Cruiser 2022 mới nhanh nhẹn hơn, linh hoạt hơn trên những con đường khó đi. Mặt khác, các công nghệ mới cũng hỗ trợ chiếc SUV rất nhiều mỗi khi xe cần xử lý địa hình. Đường dốc hay cán lún không hề làm khó được Toyota Land Cruiser thế hệ mới, nhất là với phiên bản GR Sport hàng đầu. Nếu bạn thực sự mê off-road thì bạn nên mua Land Cruiser GR Sport 2022, bởi vì đó là biến thể duy nhất được trang bị hệ thống treo điện tử E-KDSS có thể chỉnh tự động và độc lập bộ ổn định phía trước / phía sau để phù hợp với các điều kiện riêng của từng bánh xe. Ngoài ra, bản GR Sport còn có khóa vi sai điện tử cả trước và sau. Với nhiều nâng cấp đáng giá, Land Cruiser 2022 thực hiện việc lội qua vùng nước sâu và leo trên đá thật dễ dàng và sảng khoái. Khả năng off-road của LC thế hệ mới được ví như Mercedes G-Class, chỉ là chiếc SUV đến từ Nhật Bản không sang trọng và nhiều công nghệ như G-Class. Như hãng công bố, Land Cruiser 300 Series thế hệ mới được xây dựng dựa trên khung kiểu bậc thang cứng hơn 20% so với trước đây, kết hợp với nền tảng GA-F, điều này giúp chiếc SUV nhẹ hơn 200 kg so với thế hệ cũ, có trọng tâm thấp hơn và chất lượng hành trình tốt hơn nhờ hệ thống treo cải tiến (xương đòn kép phía trước, liên kết phía sau). Ngoài ra, Toyota Land Cruiser 2022 có tới 6 chế độ lái khác nhau: Auto (Tự động), Dirt (Bụi bẩn), Sand (Cát), Rock (Đá), Mud (Bùn lầy), và Deep Snow (Tuyết dày). Xe được trang bị thêm hệ thống giám sát địa hình Multi-Terrain Monitor gồm 4 camera đặt quanh xe. Tại Việt Nam, giá xe Toyota Land Cruiser 2022 chính hãng niêm yết là 4,06 tỷ đồng (thực tế có thể chênh lên 200 - 500 triệu đồng). Land Cruiser 2022 chính hãng tại nước ta thuộc phiên bản VX với các trang bị nổi bật như bộ công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense tân tiến, màn hình giải trí cỡ 12,3 inch, 2 màn hình phụ cho hàng ghế sau cỡ 11,6 inch, hệ thống âm thanh JBL, HUD, điều hoà 4 vùng độc lập... Video: Xem Toyota Land Cruiser 2022 off-road “dễ như ăn bánh".

