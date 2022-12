Toyota Innova Hycross 2023 khởi điểm từ 523 triệu đồng, có về Việt Nam?

Vào hồi tháng 11/2022, hãng Toyota đã giới thiệu Innova thế hệ mới ở thị trường Ấn Độ dưới cái tên riêng Innova Hycross. Sau 1 tháng, giá bán của Toyota Innova Hycross 2023 mới ở thị trường Ấn Độ mới được công bố. Theo đó, tại Ấn Độ, mẫu MPV này có 8 bản trang bị, chia đều cho 2 phiên bản máy xăng và hybrid. Giá xe Toyota Innova Hycross 2023 máy xăng ở Ấn Độ dao động từ 1,83 - 1,92 triệu Rupee (khoảng 523 - 549 triệu đồng). Con số tương ứng của Toyota Innova Hycross Hybrid 2023 là từ 2,401 - 2,897 triệu Rupee (686 - 828 triệu đồng). Như vậy, Toyota Innova Hycross 2023 tại Ấn Độ rẻ hơn đáng kể so với Innova Zenix ở Indonesia vốn có giá từ 419 - 604,15 triệu Rupiah (tương đương 632 - 912 triệu đồng). Không chỉ rẻ hơn, Toyota Innova Hycross 2023 tại thị trường Ấn Độ còn có một số điểm khác biệt so với Innova Zenix ở Indonesia. Thứ nhất là Toyota Innova Hycross 2023 có nhiều lựa chọn màu sắc hơn so với Innova Zenix. Cụ thể hơn, 3 màu sơn đen Blackish Ageha Glass Flake, đen Sparkling Black Pearl Crystal Shine và nâu đồng Avant Garde Bronze của xe ở Ấn Độ không có trên Toyota Innova Zenix 2023 tại Indonesia. Thứ hai là những khác biệt về trang bị giữa 2 mẫu xe. Theo đó, Toyota Innova Hycross 2023 tại Ấn Độ có thêm ghế trước với tính năng thông hơi/chỉnh điện/nhớ vị trí, rèm che nắng dành cho hàng ghế thứ hai, hệ thống âm thanh JBL 9 loa và hệ thống điều hòa đa vùng ở cả trước lẫn sau. Ngoài ra, người dùng Toyota Innova Hycross 2023 tại Ấn Độ có thể điều khiển một số tính năng của xe từ xa thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh như khởi động máy, bật điều hòa, mở cửa và khóa cửa. Ứng dụng này cũng cho phép người dùng xem lịch sử vận hành của xe. Tuy nhiên, Toyota Innova Hycross 2023 tại Ấn Độ lại không có một số tính năng của Innova Zenix như camera hành trình, cửa cốp chỉnh điện và điều khiển bằng giọng nói, 2 màn hình giải trí dành cho hàng ghế sau hay sạc điện thoại không dây. Trong khi đó, thiết kế ngoại thất và những trang bị còn lại của 2 mẫu MPV này về cơ bản là giống hệt nhau. Toyota Innova Hycross 2023 tại Ấn Độ cũng sử dụng đèn pha LED, dải đèn LED định vị ban ngày kiêm đèn báo rẽ tích hợp vào khe gió giả trên cản trước, đèn sương mù nằm bên trong hốc gió trung tâm, vành hợp kim 18 inch và đèn hậu LED kết hợp Halogen. Tiếp đến là cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, hệ thống đèn viền LED nội thất, 2 ghế thương gia ở hàng ghế giữa, màn hình cảm ứng trung tâm 10,1 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto và bảng đồng hồ với màn hình đa thông tin 4,2 inch. Gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense, bao gồm những tính năng như hỗ trợ giữ làn đường, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và cảnh báo tiền va chạm, cũng có trên Toyota Innova Hycross 2023 ở thị trường Ấn Độ. Thêm vào đó là 6 túi khí, hệ thống cảnh báo điểm mù, camera 360 độ, phanh tay điện tử và tính năng tự động giữ phanh tạm thời. Tương tự xe ở Indonesia, Toyota Innova Hycross 2023 tại Ấn Độ sẽ có 2 tùy chọn động cơ. Thứ nhất là động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L với công suất tối đa 172 mã lực và mô-men xoắn cực đại 205 Nm. Động cơ đi với hộp số biến thiên vô cấp CVT. Thứ hai là hệ truyền động hybrid với máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 152 mã lực và mô-men xoắn cực đại 187 Nm. Động cơ này kết hợp với mô-tơ điện, cụm pin Ni-MH và hộp số e-CVT, sản sinh công suất tổng cộng 184 mã lực. Dù ở phiên bản nào, Toyota Innova HyCross 2023 cũng dùng hệ dẫn động cầu trước FWD thay vì hệ dẫn động cầu sau RWD như thế hệ cũ. Đồng thời, xe không còn động cơ diesel và hộp số sàn như trước. Lượng xăng tiêu thụ trung bình của phiên bản hybrid là 23,24 km/lít (khoảng 4,3 lít/100 km) trong khi con số tương ứng của động cơ xăng là 16,13 km/lít (6,19 lít/100 km). Theo tin đồn, Toyota Innova thế hệ mới sẽ ra mắt Việt Nam vào nửa đầu năm sau với tên gọi Innova Hycross giống xe ở Ấn Độ hoặc rút gọn thành Innova Cross. Toyota Innova 2023 tại Việt Nam cũng có 2 loại động cơ như trên và được bán song song với thế hệ cũ nhưng nhắm đến đối tượng khách hàng gia đình hơn là chạy dịch vụ. Vào hồi đầu tháng 12 năm nay, các đại lý tại Việt Nam cũng đã bắt đầu nhận cọc cho Toyota Innova mới.

