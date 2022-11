Toyota Innova 2023 "lột xác toàn diện" từ 638 triệu, sắp về Việt Nam

Theo thông tin từ báo chí Ấn Độ, Toyota Innova 2023 mới sẽ chính thức ra mắt tại thị trường này vào ngày 25/11. Tuy nhiên, mẫu xe này chỉ được trưng bày để giới thiệu, còn giá bán sẽ được công bố tại Auto Expo 2023 diễn ra vào tháng 2 năm sau Như vậy, Ấn Độ là thị trường thứ hai chốt lịch ra mắt Innova 2023, sau Indonesia. Tại Ấn Độ, mẫu MPV này sử dụng tên Innova HyCross, trong khi ở Indonesia gọi là Innova Zenix. Hiện tại, nhiều đại lý tại Ấn Độ đã nhận đặt trước Innova mới với số tiền cọc tối thiểu 15 triệu Rupee, tương đương khoảng hơn 24 triệu đồng. Giá xe Toyota Innova 2023 dự kiến dao động 400 - 600 triệu Rupee (khoảng 638 - 957 triệu đồng). Dựa vào hình ảnh teaser, có thể thấy Innova thế hệ mới sở hữu ngoại hình mạnh mẽ, thể thao... Ngoại thất xe Toyota Innova 2023 với nhiều chi tiết vay mượn từ “người đàn anh” Highlander. Đèn pha thiết kế mảnh hơn thế hệ cũ kết hợp lưới tản nhiệt thiết kế mới, họa tiết dạng tổ ong. Theo giới truyền thông Indonesia, Innova mới có kích thước lớn hơn khá nhiều so với thế hệ tiền nhiệm, được phát triển dựa trên nền tảng khung thân liền khối. Xe dự kiến có cả động cơ máy xăng và máy dầu, sử dụng hệ dẫn động cầu trước. Bước sang thế hệ mới, Toyota Innova được nâng cấp khá nhiều về mặt trang bị. Trên tất cả các phiên bản, xe đều có tính năng khởi động bằng nút bấm. Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama là trang bị tiêu chuẩn trên các phiên bản hybrid. Trên phiên bản cao cấp nhất, Toyota Innova 2023 được trang bị tính năng ra lệnh bằng giọng nói và cốp mở điện. Không những vậy, bản này còn được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense, bao gồm các tính năng hỗ trợ giữ làn, cảnh báo chệch làn, kiểm soát hành trình chủ động, đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Sau khi ra mắt tại Indonesia và Ấn Độ, Toyota Innova 2023 sẽ tiếp tục trình làng ở những thị trường khác, trong đó có Việt Nam. Innova từng là mẫu xe “làm mưa làm gió” tại nước ta, trước khi đánh mất “ngôi vương” doanh số vào tay Mitsubishi Xpander. Mức giá khá cao so với các đối thủ cùng phân khúc là một trong những nguyên nhân khiến cho cái tên Innova không còn hấp dẫn người tiêu dùng Việt. Tổng kết 9 tháng đầu năm 2022, doanh số Toyota Innova đạt 2.137 chiếc, chỉ xếp trên lượng xe bán ra của Suzuki Ertiga (671 xe) và thấp hơn nhiều so với Mitsubishi Xpander (16.113 xe). Video: Toyota Innova 2023 nâng cấp mạnh mẽ, sắp về VIệt Nam

