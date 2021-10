Toyota Hilux GR Sport "bằng xương, bằng thịt" gần 900 triệu đồng

Toyota Hilux Revo GR Sport 2021 mới chính là phiên bản thể thao và sở hữu nhiều trang bị nhất của dòng bán tải cỡ trung Toyota Hilux. Tại Thái Lan, phiên bản này có giá bán 1.299.000 baht (khoảng 899 triệu đồng). Sau khoảng 1 tháng kể từ khi ra mắt, Toyota Hilux Revo GR Sport đã bắt đầu được “lên kệ” tại đại lý ở Thái Lan. Sắp tới, phiên bản này có thể sẽ được Toyota Việt Nam sẽ bổ sung phiên bản này cho dòng Hilux, vì dòng Hilux được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan. Mẫu xe bán tải Toyota Hilux Revo GR Sport 2022 này chắc chắn sẽ hấp dẫn nhiều khách hàng ở Thái Lan, cũng như khách hàng Việt sau khi được phân phối. Nhìn chung, mẫu bán tải này kết hợp giữa nhiều yếu tố có thể thuyết phục khách mua xe “xuống tiền” nhanh chóng như: Công suất mạnh mẽ (201 mã lực + 500Nm), động cơ và hệ truyền động cực kỳ bền bỉ, ngoại thất thiết kế thể thao và nhiều trang bị “đồ chơi” an toàn và hỗ trợ lái cao. Phiên bản này sở hữu nhiều yếu tố, khiến nó không hề thua kém khi đặt cạnh các đối thủ trong phân khúc bán tải cỡ trung. Toyota Hilux Revo GR Sport 2022 sẵn sàng đáp ứng được nhu cầu tìm mua bán tải cỡ trung phiên bản cao cấp, nhiều trang bị để chơi của số đông khách hàng mua bán tải tại Việt Nam. Hiện tại, dòng bán tải Toyota Hilux vẫn giữ được phong độ tốt với doanh số chỉ đứng sau “vua bán tải” – Ford Ranger. Ngoại thất của Toyota Hilux Revo GR Sport sở hữu phong cách thiết kế thể thao, hầm hố khi được thiết kế bởi Toyota Gazoo Racing. Xe sở hữu cụm lưới tản nhiệt góc cạnh và trang bị logo chữ “TOYOTA”. Các chi tiết như Cụm lưới tản nhiệt, cản trước và ốp đèn sương mù được sơn màu đen bóng. Dàn chân lắp bộ mâm 18 inch thiết kế mới đi cùng với kẹp phanh (heo phanh) được sơn màu Đỏ bắt mắt. Ngoài ra, Hilux Revo GR Sport còn được thiết kế tem mới ở thùng sau. Toyota Hilux Revo GR Sport sử dụng động cơ dầu 2.8L tăng áp đơn (1GD-FTV) mang công suất 201 mã lực tại 3.400 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 500Nm tại dải vòng tua từ 1.600 - 2.800 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống 2 cầu thông qua hộp số tự động 6 cấp (6AT), đi cùng với lẫy chuyển số phía sau vô lăng (Paddle Shift) giúp tăng trải nghiệm cầm lái thú vị. Để hệ thống treo thêm dễ chịu và thoải mái hơn, đặc biệt là đở được giằng xóc ở hàng ghế sau. Hilux Revo GR Sport được cải tiến dàn treo sau, đổi từ 3 lá nhíp ở phiên bản thông thường, thành 5 lá nhíp. Về an toàn và hỗ trợ lái, Hilux Revo GR Sport 2022 được trang bị hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo trước chạm PCS, cảnh báo chệch làn đường với. Điều khiển hành trình sử dụng radar (Dynamic Radar Cruise Control) và camera 360 độ. Về nội thất, Hilux Revo GR Sport sở hữu nội thất thể thao. Trong đó chìa khoá, vô lăng và tựa đầu ghế ngồi có logo “GR Sport”. Ghế bọc da kết hợp với da lộn và đường chỉ khâu màu đỏ. Đồng hồ hỗ trợ lái đồ hoạ GR Sport (GR Sport Optitron). Bàn đạp phanh và chân ga thể thao. Nếu về Việt Nam, giá xe Toyota Hilux Revo GR Sport 2022 này sẽ có mức bán ra chỉ nhỉnh hơn 1 chút so với phiên bản Hilux 2.8L 4x4 AT Adventure thì các bác có sẵn sàng “xuống tiền” với phiên bản này không? Video: Giới thiệu Toyota Hilux Revo mới tại Thái Lan.

Toyota Hilux Revo GR Sport 2021 mới chính là phiên bản thể thao và sở hữu nhiều trang bị nhất của dòng bán tải cỡ trung Toyota Hilux. Tại Thái Lan, phiên bản này có giá bán 1.299.000 baht (khoảng 899 triệu đồng). Sau khoảng 1 tháng kể từ khi ra mắt, Toyota Hilux Revo GR Sport đã bắt đầu được “lên kệ” tại đại lý ở Thái Lan. Sắp tới, phiên bản này có thể sẽ được Toyota Việt Nam sẽ bổ sung phiên bản này cho dòng Hilux, vì dòng Hilux được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan. Mẫu xe bán tải Toyota Hilux Revo GR Sport 2022 này chắc chắn sẽ hấp dẫn nhiều khách hàng ở Thái Lan, cũng như khách hàng Việt sau khi được phân phối. Nhìn chung, mẫu bán tải này kết hợp giữa nhiều yếu tố có thể thuyết phục khách mua xe “xuống tiền” nhanh chóng như: Công suất mạnh mẽ (201 mã lực + 500Nm), động cơ và hệ truyền động cực kỳ bền bỉ, ngoại thất thiết kế thể thao và nhiều trang bị “đồ chơi” an toàn và hỗ trợ lái cao. Phiên bản này sở hữu nhiều yếu tố, khiến nó không hề thua kém khi đặt cạnh các đối thủ trong phân khúc bán tải cỡ trung. Toyota Hilux Revo GR Sport 2022 sẵn sàng đáp ứng được nhu cầu tìm mua bán tải cỡ trung phiên bản cao cấp, nhiều trang bị để chơi của số đông khách hàng mua bán tải tại Việt Nam. Hiện tại, dòng bán tải Toyota Hilux vẫn giữ được phong độ tốt với doanh số chỉ đứng sau “vua bán tải” – Ford Ranger. Ngoại thất của Toyota Hilux Revo GR Sport sở hữu phong cách thiết kế thể thao, hầm hố khi được thiết kế bởi Toyota Gazoo Racing. Xe sở hữu cụm lưới tản nhiệt góc cạnh và trang bị logo chữ “TOYOTA”. Các chi tiết như Cụm lưới tản nhiệt, cản trước và ốp đèn sương mù được sơn màu đen bóng. Dàn chân lắp bộ mâm 18 inch thiết kế mới đi cùng với kẹp phanh (heo phanh) được sơn màu Đỏ bắt mắt. Ngoài ra, Hilux Revo GR Sport còn được thiết kế tem mới ở thùng sau. Toyota Hilux Revo GR Sport sử dụng động cơ dầu 2.8L tăng áp đơn (1GD-FTV) mang công suất 201 mã lực tại 3.400 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 500Nm tại dải vòng tua từ 1.600 - 2.800 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống 2 cầu thông qua hộp số tự động 6 cấp (6AT), đi cùng với lẫy chuyển số phía sau vô lăng (Paddle Shift) giúp tăng trải nghiệm cầm lái thú vị. Để hệ thống treo thêm dễ chịu và thoải mái hơn, đặc biệt là đở được giằng xóc ở hàng ghế sau. Hilux Revo GR Sport được cải tiến dàn treo sau, đổi từ 3 lá nhíp ở phiên bản thông thường, thành 5 lá nhíp. Về an toàn và hỗ trợ lái, Hilux Revo GR Sport 2022 được trang bị hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo trước chạm PCS, cảnh báo chệch làn đường với. Điều khiển hành trình sử dụng radar (Dynamic Radar Cruise Control) và camera 360 độ. Về nội thất, Hilux Revo GR Sport sở hữu nội thất thể thao. Trong đó chìa khoá, vô lăng và tựa đầu ghế ngồi có logo “GR Sport”. Ghế bọc da kết hợp với da lộn và đường chỉ khâu màu đỏ. Đồng hồ hỗ trợ lái đồ hoạ GR Sport (GR Sport Optitron). Bàn đạp phanh và chân ga thể thao. Nếu về Việt Nam, giá xe Toyota Hilux Revo GR Sport 2022 này sẽ có mức bán ra chỉ nhỉnh hơn 1 chút so với phiên bản Hilux 2.8L 4x4 AT Adventure thì các bác có sẵn sàng “xuống tiền” với phiên bản này không? Video: Giới thiệu Toyota Hilux Revo mới tại Thái Lan.