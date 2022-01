Toyota Hilux GR Sport 2022 thiết kế hầm hố, "đấu" Ford Ranger

Vào hồi tháng 8 năm ngoái, hãng Toyota đã bất ngờ vén màn phiên bản GR Sport thể thao hơn của dòng xe bán tải Hilux ở thị trường Thái Lan. Đến tháng 10 cùng năm, mẫu xe bán tải này đã được giới thiệu ở thị trường quê nhà Nhật Bản. Sau gần nửa năm, Toyota Hilux GR Sport 2022 mới tiếp tục trình làng ở thị trường châu Âu. Theo hãng Toyota, Hilux GR Sport 2022 được thiết kế với cảm hứng từ mẫu xe đua GR DKR Hilux T1+ ra mắt vào hồi tháng 9/2021. Nhờ đó, mẫu xe bán tải này sở hữu thiết kế và hệ thống treo nâng cấp so với Toyota Hilux tiêu chuẩn. Đồng thời, xe có thiết kế không giống Toyota Hilux GR Sport 2022 ở Nhật Bản và Thái Lan dù trùng tên. Bên ngoài, mẫu xe bán tải Toyota Hilux GR Sport 2022 ở thị trường châu Âu được trang bị lưới tản nhiệt hình lục giác cỡ lớn, đi kèm mắt lưới hình tổ ong. Lưới tản nhiệt được chia thành 2 tầng nhờ nẹp ở giữa, tích hợp tem chữ nổi "Toyota" và logo "GR". Lưới tản nhiệt này được bao quanh bằng viền màu đen bóng. Tiếp đến là cản trước tái thiết kế, đèn sương mù nhỏ đặt ngay bên dưới khe gió nằm dọc ở hai góc đầu xe và tấm ốp gầm sơn cùng màu thân xe. Trong khi đó, cụm đèn pha LED của xe không có gì khác so với Toyota Hilux bản thường. Vòng sang bên sườn, chúng ta sẽ bắt gặp bộ vành hợp kim 17 inch được sơn 2 màu và nằm trong lốp chạy mọi địa hình. Ngoài vành la-zăng, Toyota Hilux GR Sport 2022 dành cho châu Âu còn có những chi tiết ngoại thất màu đen khác như ốp cua lốp, ốp gương chiếu hậu và bệ bước chân. Tương tự trên lưới tản nhiệt, ở cửa trước và cửa thùng sau cũng có logo "GR" như dấu hiệu nhận biết cho phiên bản thể thao hơn của Toyota Hilux. Bên trong xe, hãng Toyota trang bị hai ghế thể thao mang thương hiệu GR Sport, bọc da phối da lộn màu đen và đi kèm chỉ đỏ. Trong khi đó, logo "GR" xuất hiện khắp nơi, ở thảm sàn, nút bấm khởi động máy và màn hình thông tin giải trí lúc khởi động. Ngoài ra, cũng không thể không kể đến những chi tiết ốp giả sợi carbon, bộ bàn đạp bằng nhôm, đường màu đỏ kéo dài trên mặt táp-lô và đèn viền màu xanh dương ở mặt cửa của Toyota Hilux GR Sport 2022. Tất cả mang đến cảm giác mới mẻ và thể thao hơn cho mẫu xe bán tải này. Cũng như các mẫu xe GR Sport khác, Toyota Hilux GR Sport 2022 được nâng cấp cả hệ thống treo. Hãng Toyota đã dùng giảm xóc đơn mới và lò xo trụ phía trước cứng hơn, được sơn màu đỏ, cho mẫu xe bán tải này. Tuy nhiên, tải trọng 1 tấn và sức kéo 3,5 tấn của Toyota Hilux GR Sport 2022 không có gì thay đổi so với bản thường. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Toyota Hilux GR Sport 2022 tại thị trường châu Âu là động cơ diesel 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.8L quen thuộc. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 201 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Sức mạnh được truyền tới 4 bánh thông qua hộp số tự động 6 cấp với lẫy chuyển số sau vô lăng. Ngoài ra, xe còn có sự giúp sức của khóa vi sai chống trượt tự động tiêu chuẩn. Dự kiến, Toyota Hilux GR Sport 2022 sẽ bắt đầu có mặt tại thị trường châu Âu vào mùa hè năm nay. Hiện giá xe Toyota Hilux bản GR Sport mới ở thị trường này chưa được hé lộ. Video: Giới thiệu Toyota Hilux GR Sport 2022 thế hệ mới.

