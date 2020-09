Toyota Hilux 2020 tại Việt Nam có đủ sức "đấu" Ford Ranger?

Mới đây, Toyota Việt Nam đã chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp Hilux 2020 tại thị trường ôtô trong nước với 4 phiên bản. Trong đó, Toyota Hilux Adventure 2020 mới là phiên bản cao cấp và duy nhất sử dụng những công nghệ an toàn thuộc gói Toyota Safety Sense lần đầu xuất hiện trên dòng xe bán tải này. Ở ngoại hình, mẫu xe bán tải Toyota Hilux 2020 giờ đây đã trở nên cơ bắp, lực lưỡng chẳng thua kém những đối thủ đến từ Mỹ như Ford Ranger hay Chevrolet Colorado. Đầu xe Toyota Hilux Adventure 2020 là khu vực sở hữu nhiều thay đổi nhất của mẫu bán tải này để tương xứng với giá cao mà khách hàng phải bỏ ra để sở hữu. Ở ngoại hình, Toyota Hilux 2020 giờ đây đã trở nên cơ bắp, lực lưỡng chẳng thua kém những đối thủ đến từ Mỹ như Ford Ranger hay Chevrolet Colorado. Đầu xe Toyota Hilux Adventure 2020 là khu vực sở hữu nhiều thay đổi nhất của mẫu bán tải này để tương xứng với giá cao mà khách hàng phải bỏ ra để sở hữu. Ở ngoại hình, Toyota Hilux 2020 giờ đây đã trở nên cơ bắp, lực lưỡng chẳng thua kém những đối thủ đến từ Mỹ như Ford Ranger hay Chevrolet Colorado. Đầu xe Toyota Hilux Adventure 2020 là khu vực sở hữu nhiều thay đổi nhất của mẫu bán tải này để tương xứng với giá cao mà khách hàng phải bỏ ra để sở hữu. Toyota Hilux Adventure 2020 sẽ sử dụng bộ mâm hợp kim 5 chấu kép sơn phay bóng có kích thước 18 inch, khu vực này còn có bậc lên/xuống gắn cố định. Ngoài ra, hãng xe Nhật Bản còn trang bị gương chiếu hậu chỉnh/gập điện tích hợp báo rẽ dạng LED và tay nắm cửa có tính năng mở khóa thông minh. Mẫu ôtô mới Toyota Hilux Adventure 2020 có phần đuôi xe duy trì nét cơ bắp và cứng cáp với một vài thay đổi nhỏ. Điểm thay đổi đáng kể nhất ở khu vực phía sau của Toyota Hilux Adventure 2020 đến từ cụm đèn hậu nổi khối dạng LED. Thiết kế nổi khối này phù hợp "chất thép" của dòng bán tải so với đèn trơn của đời cũ. Hơn nữa, khu vực cản sau trên xe còn tích hợp hệ thống cảm biến lùi, đèn phanh LED tích hợp ở tay nắm cửa cốp sau. Nhìn nhanh khoang cabin, Toyota Hilux Adventure 2020 gần như không thay đổi so với phiên bản cũ. Tuy nhiên, nếu để ý kỹ hơn khu vực táp-lô và táp-li cửa xe sẽ được ốp kim loại màu titan khá hiện đại. Hãng xe Nhật Bản trang bị cho Toyota Hilux 2020 vô-lăng 3 chấu bọc da được tích hợp hàng loạt phím bấm chức năng, trong đó người dùng có thể điều chỉnh hệ thống an toàn thông qua đây. Phía sau tay lái, cụm đồng hồ Analog quen thuộc kết hợp với màn hình TFT 4,2 inch hiển thị các thông số vận hành. Là phiên bản cao cấp nhất nên Toyota Hilux Adventure 2020 sử dụng ghế ngồi bọc da thay vì nỉ những phiên bản thấp cấp. Ghế lái chỉnh điện 8 hướng, ghế phụ chỉnh cơ 4 hướng. Trong khi đó, hàng ghế sau của xe bán tải nói chung và Hilux nói riêng chưa được trang bị tính năng ngả ghế. Hệ thống giải trí xe Toyota Hilux bản full option sẽ dựa trên màn hình cảm ứng 8 inch có hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto và đặc biệt đến 9 loa JBL cao cấp. Những tiện nghi khác trên mẫu xe đối thủ của Ford Ranger Wildtrak khá phong phú như: gương chiếu hậu trong chống chói tự động, điều hoà tự động có cửa gió phía sau, nút bấm khởi động, kính cửa 1 chạm,... Toyota Hilux Adventure 2.8L 4x4 AT vận hành nhờ khối động cơ diesel 1GD-FTV, 4 xi lanh thẳng hàng cho công suất 201 mã lực (tăng 27 mã lực) và mô-men xoắn 500 Nm (tăng 50 Nm) so với bản tiền nhiệm. Cỗ máy trên sẽ được ghép nối cùng hộp số tự động 6 cấp và dẫn động 2 cầu bán thời gian.Giá xe Toyota Hilux Adventure hiện đã cập bến đại lý với mức mức 913 triệu đồng, đây sẽ là đối thủ trực tiếp của Ford Ranger Wildtrak (918 triệu đồng) tại thị trường Việt Nam. Video: Toyota Hilux 2020 tại Việt Nam "đối thủ" Ford Ranger.

Mới đây, Toyota Việt Nam đã chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp Hilux 2020 tại thị trường ôtô trong nước với 4 phiên bản. Trong đó, Toyota Hilux Adventure 2020 mới là phiên bản cao cấp và duy nhất sử dụng những công nghệ an toàn thuộc gói Toyota Safety Sense lần đầu xuất hiện trên dòng xe bán tải này. Ở ngoại hình, mẫu xe bán tải Toyota Hilux 2020 giờ đây đã trở nên cơ bắp, lực lưỡng chẳng thua kém những đối thủ đến từ Mỹ như Ford Ranger hay Chevrolet Colorado. Đầu xe Toyota Hilux Adventure 2020 là khu vực sở hữu nhiều thay đổi nhất của mẫu bán tải này để tương xứng với giá cao mà khách hàng phải bỏ ra để sở hữu. Ở ngoại hình, Toyota Hilux 2020 giờ đây đã trở nên cơ bắp, lực lưỡng chẳng thua kém những đối thủ đến từ Mỹ như Ford Ranger hay Chevrolet Colorado. Đầu xe Toyota Hilux Adventure 2020 là khu vực sở hữu nhiều thay đổi nhất của mẫu bán tải này để tương xứng với giá cao mà khách hàng phải bỏ ra để sở hữu. Ở ngoại hình, Toyota Hilux 2020 giờ đây đã trở nên cơ bắp, lực lưỡng chẳng thua kém những đối thủ đến từ Mỹ như Ford Ranger hay Chevrolet Colorado. Đầu xe Toyota Hilux Adventure 2020 là khu vực sở hữu nhiều thay đổi nhất của mẫu bán tải này để tương xứng với giá cao mà khách hàng phải bỏ ra để sở hữu. Toyota Hilux Adventure 2020 sẽ sử dụng bộ mâm hợp kim 5 chấu kép sơn phay bóng có kích thước 18 inch, khu vực này còn có bậc lên/xuống gắn cố định. Ngoài ra, hãng xe Nhật Bản còn trang bị gương chiếu hậu chỉnh/gập điện tích hợp báo rẽ dạng LED và tay nắm cửa có tính năng mở khóa thông minh. Mẫu ôtô mới Toyota Hilux Adventure 2020 có phần đuôi xe duy trì nét cơ bắp và cứng cáp với một vài thay đổi nhỏ. Điểm thay đổi đáng kể nhất ở khu vực phía sau của Toyota Hilux Adventure 2020 đến từ cụm đèn hậu nổi khối dạng LED. Thiết kế nổi khối này phù hợp "chất thép" của dòng bán tải so với đèn trơn của đời cũ. Hơn nữa, khu vực cản sau trên xe còn tích hợp hệ thống cảm biến lùi, đèn phanh LED tích hợp ở tay nắm cửa cốp sau. Nhìn nhanh khoang cabin, Toyota Hilux Adventure 2020 gần như không thay đổi so với phiên bản cũ. Tuy nhiên, nếu để ý kỹ hơn khu vực táp-lô và táp-li cửa xe sẽ được ốp kim loại màu titan khá hiện đại. Hãng xe Nhật Bản trang bị cho Toyota Hilux 2020 vô-lăng 3 chấu bọc da được tích hợp hàng loạt phím bấm chức năng, trong đó người dùng có thể điều chỉnh hệ thống an toàn thông qua đây. Phía sau tay lái, cụm đồng hồ Analog quen thuộc kết hợp với màn hình TFT 4,2 inch hiển thị các thông số vận hành. Là phiên bản cao cấp nhất nên Toyota Hilux Adventure 2020 sử dụng ghế ngồi bọc da thay vì nỉ những phiên bản thấp cấp. Ghế lái chỉnh điện 8 hướng, ghế phụ chỉnh cơ 4 hướng. Trong khi đó, hàng ghế sau của xe bán tải nói chung và Hilux nói riêng chưa được trang bị tính năng ngả ghế. Hệ thống giải trí xe Toyota Hilux bản full option sẽ dựa trên màn hình cảm ứng 8 inch có hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto và đặc biệt đến 9 loa JBL cao cấp. Những tiện nghi khác trên mẫu xe đối thủ của Ford Ranger Wildtrak khá phong phú như: gương chiếu hậu trong chống chói tự động, điều hoà tự động có cửa gió phía sau, nút bấm khởi động, kính cửa 1 chạm,... Toyota Hilux Adventure 2.8L 4x4 AT vận hành nhờ khối động cơ diesel 1GD-FTV, 4 xi lanh thẳng hàng cho công suất 201 mã lực (tăng 27 mã lực) và mô-men xoắn 500 Nm (tăng 50 Nm) so với bản tiền nhiệm. Cỗ máy trên sẽ được ghép nối cùng hộp số tự động 6 cấp và dẫn động 2 cầu bán thời gian. Giá xe Toyota Hilux Adventure hiện đã cập bến đại lý với mức mức 913 triệu đồng, đây sẽ là đối thủ trực tiếp của Ford Ranger Wildtrak (918 triệu đồng) tại thị trường Việt Nam. Video: Toyota Hilux 2020 tại Việt Nam "đối thủ" Ford Ranger.