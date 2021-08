Toyota Harrier 2021 sẽ “mượn” động cơ 2.4L của Lexus NX mới?

Trên toàn cầu, Toyota Harrier 2021 mới hiện chỉ được cung cấp với 2 lựa chọn sức mạnh là loại hút khí tự nhiên Dynamic Force M20A-FKS 2.0L 4 xi-lanh cho công suất 170 mã lực và mô-men xoắn cực đại 203 Nm (như Malaysia) hoặc hệ truyền động hybrid 2.5L cho tổng công suất 215 mã lực. Như đã chia sẻ từ trước, lý do động cơ tăng áp bị loại bỏ trên mẫu xe SUV Toyota Harrier 2021 nằm ở vấn đề khí thải và tiết kiệm nhiên liệu. Tuy nhiên, việc Harrier 2021 không có lựa chọn động cơ mạnh mẽ nào khiến khá nhiều người tiếc nuối. Vì vậy, một số chuyên gia đã suy đoán rằng phiên bản facelift của Toyota Harrier 2021 - dự kiến ra mắt vào năm 2023 - sẽ được bổ sung động cơ tăng áp 2.4L từ Lexus NX 200t hoàn toàn mới. Trên NX, cỗ máy tăng áp tạo ra công suất 279 mã lực và mô-men xoắn 430 Nm, đi kèm là hộp số tự động 8 cấp. Suy đoán này thực tế rất có thể xảy ra bởi vì Toyota Harrier thế hệ cũ cũng từng chia sẻ động cơ tăng áp 2.0L 8AR-FTS với Lexus NX thế hệ trước. Xét cho cùng, việc dùng chung động cơ như vậy sẽ giúp tiết kiệm chi phí sản xuất xe và tăng lợi nhuận cho thương hiệu. Tuy nhiên, một chiếc Toyota Harrier 2021 tăng áp có lẽ sẽ không được ra mắt ở thị trường Đông Nam Á bởi vì mẫu xe này sẽ phải chịu thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt cao hơn, dẫn đến giá thành cao và khó bán. Tại Việt Nam, Toyota Harrier 2021 chưa có kế hoạch ra mắt, vì vậy khách mua chỉ có thể lựa chọn xe nhập khẩu tư nhân. Từ vài tháng trước, doanh nghiệp tư nhân ở nước ta đã chào hàng Toyota Venza thế hệ mới (tên là Harrier tại khu vực Đông Nam Á) với bản LE giá từ 2,9 tỷ đồng và bản Limited giá lên tới 3,6 tỷ đồng. Có thể thấy, giá xe Toyota Harrier 2021 bản LE đắt hơn đáng kể so với đối thủ Mercedes-Benz GLC 300 (2,5 tỷ đồng) trong khi bản Limited lại cao hơn nhiều so với xe sang Lexus RX 300 (3,18 tỷ đồng). Như vậy, nếu một chiếc Harrier tăng áp được đưa về Việt Nam thì có lẽ giá sẽ cao hơn nữa. Video: Toyota Harrier 2021, đối thủ Honda CR-V và Mazda CX-5.

Trên toàn cầu, Toyota Harrier 2021 mới hiện chỉ được cung cấp với 2 lựa chọn sức mạnh là loại hút khí tự nhiên Dynamic Force M20A-FKS 2.0L 4 xi-lanh cho công suất 170 mã lực và mô-men xoắn cực đại 203 Nm (như Malaysia) hoặc hệ truyền động hybrid 2.5L cho tổng công suất 215 mã lực. Như đã chia sẻ từ trước, lý do động cơ tăng áp bị loại bỏ trên mẫu xe SUV Toyota Harrier 2021 nằm ở vấn đề khí thải và tiết kiệm nhiên liệu. Tuy nhiên, việc Harrier 2021 không có lựa chọn động cơ mạnh mẽ nào khiến khá nhiều người tiếc nuối. Vì vậy, một số chuyên gia đã suy đoán rằng phiên bản facelift của Toyota Harrier 2021 - dự kiến ra mắt vào năm 2023 - sẽ được bổ sung động cơ tăng áp 2.4L từ Lexus NX 200t hoàn toàn mới. Trên NX, cỗ máy tăng áp tạo ra công suất 279 mã lực và mô-men xoắn 430 Nm, đi kèm là hộp số tự động 8 cấp. Suy đoán này thực tế rất có thể xảy ra bởi vì Toyota Harrier thế hệ cũ cũng từng chia sẻ động cơ tăng áp 2.0L 8AR-FTS với Lexus NX thế hệ trước. Xét cho cùng, việc dùng chung động cơ như vậy sẽ giúp tiết kiệm chi phí sản xuất xe và tăng lợi nhuận cho thương hiệu. Tuy nhiên, một chiếc Toyota Harrier 2021 tăng áp có lẽ sẽ không được ra mắt ở thị trường Đông Nam Á bởi vì mẫu xe này sẽ phải chịu thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt cao hơn, dẫn đến giá thành cao và khó bán. Tại Việt Nam, Toyota Harrier 2021 chưa có kế hoạch ra mắt, vì vậy khách mua chỉ có thể lựa chọn xe nhập khẩu tư nhân. Từ vài tháng trước, doanh nghiệp tư nhân ở nước ta đã chào hàng Toyota Venza thế hệ mới (tên là Harrier tại khu vực Đông Nam Á) với bản LE giá từ 2,9 tỷ đồng và bản Limited giá lên tới 3,6 tỷ đồng. Có thể thấy, giá xe Toyota Harrier 2021 bản LE đắt hơn đáng kể so với đối thủ Mercedes-Benz GLC 300 (2,5 tỷ đồng) trong khi bản Limited lại cao hơn nhiều so với xe sang Lexus RX 300 (3,18 tỷ đồng). Như vậy, nếu một chiếc Harrier tăng áp được đưa về Việt Nam thì có lẽ giá sẽ cao hơn nữa. Video: Toyota Harrier 2021, đối thủ Honda CR-V và Mazda CX-5.