Toyota GT86 chạy hơn 11 năm, độ trăm triệu "lột xác" ở Hà Nội

Toyota 86 và Subaru BRZ là những chiếc xe thể thao 2+2 do Toyota và Subaru cùng phát triển, được sản xuất tại nhà máy lắp ráp Gunma của Subaru Đối với mẫu xe thế hệ đầu tiên, Toyota đã tiếp thị chiếc xe thể thao này với tên gọi 86 ở châu Á, Úc, Bắc Mỹ (từ tháng 8 năm 2016), Nam Phi và Nam Mỹ, còn cái tên Toyota GT86 ở châu Âu hay như 86 và GT86 ở New Zealand, Toyota FT86 ở Brunei, Nicaragua và Jamaica hoặc Scion FR-S (2012–2016) ở Hoa Kỳ và Canada. Tại Việt Nam, số lượng dòng Toyota 86 hay Toyota GT86 không có quá nhiều nhưng các chủ xe luôn tìm cách tạo ra sự khác biệt bằng cách trang bị cho xe nhiều bản độ, trong số này, có một xe Toyota GT86 tại Hà Nội được thay đổi toàn diện ngoại thất và nội thất theo phong cách độ thân rộng bắt vít rất nổi tiếng của thương hiệu độ xe đến từ Nhật Bản. Nhận thấy một chiếc xe thể thao Toyota GT86 đời 2012 có ngoại hình đã quá cũ kỹ nên chủ nhân cũ đã ngay lập tức lên dach sách những mòn đồ chơi cần độ cho xe, trong đó, việc lột xác ngoại hình qua body kit độ rất quan trọng và chủ xe đã quyết định chọn Rocket Bunny, một hãng độ xe của Nhật Bản trực thuộc công ty TRA, tập đoàn Hashimoto có trụ sở tại Kyoto do CEO Miura Kei đứng đầu. Rocket Bunny rất mạnh trong việc thiết kế ra các bộ body kit thân rộng nhưng độ nổi tiếng toàn cầu có lẽ không được nhiều người biết đến như Liberty Walk. Việc lắp bộ body kit Rocket Bunny V3 sẽ giúp cho chiếc xe Toyota GT86 đời 2012 này trở nên lôi cuốn hơn khi bánh xe có thể choãi ra rất hầm hố cá tính khi chủ nhân hạ gầm, chi phí cho body kit này 123 triệu đồng. So với xe nguyên bản, Rocket Bunny gần như đã thiết kế lại toàn bộ ngoại hình cho xe Toyota GT86 đời 2012, đầu tiên là mặt tiền nhận được mặt ca-lăng mới, hãng độ này tạo ra 2 bên đầu xe với các nếp gấp dữ dằn và thêm vào cánh gió cỡ lớn được sơn đen, đối lập với màu trắng nguyên bản của xe. Tiếp đến là nắp capô carbon của hãng Wald với các gờ nổi. Vòng ra bên hông xe, Toyota GT86 đời 2012 này trở nên cuốn hút với bộ body kit thân rộng của Rocket Bunny khi có vòm bánh xe được mở rộng tối đa, cố định bằng đinh tán, tiếp đến là các thanh gió cố định ở 2 bên hông đuôi xe, dàn hệ thống treo của xe đến từ BC Racing. Tiếp đến là việc xe được trang bị bộ mâm 3 mảnh của hãng Work với phần bên ngoài mạ crom sáng bóng có giá đến 282 triệu đồngnằm sâu bên trong là bộ phanh Endless với kẹp phanh màu xanh. Sau cùng là chi tiết gương chiếu hậu bằng carbon có thiết kế đẹp mắt. Ở phần đuôi xe, Toyota GT86 đời 2012 độ thân rộng của Rocket Bunny có sự đột phá ở khuếch tán, cánh gió đuôi khổng lồ carbon và việc 2 vòm bánh xe mở rộng hết cỡ đã giúp phần mông của xe hầm hố hơn so với xe nguyên bản, xe được trang bị đèn hậu LED Valenti. Dễ dàng nhận thấy chiếc Toyota GT86 đời 2012 này đã trở nên lột xác hoàn toàn với body kit độ thân rộng của Rocket Bunny, xe còn được trang bị khá nhiều đồ chơi theo phong cách xe đua đường phố của Nhật. Thú vị hơn là để kìm lại ngoại hình hung hăng, chủ nhân đã cho xe dán lại bộ áo màu hồng phấn. Toyota GT86 là 1 chiếc xe coupe 2+2 với hàng ghế sau chỉ phù hợp cho trẻ em ngồi thoải mái, chủ xe chỉ thay bộ ghế ngồi của hãng Braum, để tăng sự cá tính, phần ghế lái đã được trang bị dây đai an toàn 4 điểm của các xe đua. Tiếp theo là kha khá đồ chơi từ vô lăng 3 chấu kiểu xe đua của hãng Nardi có tích hợp thêm lẫy chuyển số thể thao carbon, tiếp theo là 3 đồng hồ analog cùng 1 màn hình điện tử hiển thị thông số, ở bảng táp-lô, xe còn có trang bị Defi Gauges x5 với 5 đồng hồ báo hiệu các thông số khác nhau, đúng chất kiểu xe chơi đường phố, ngoài ra là cần số carbon. Dách sách độ không chỉ có ở ngoại thất, nội thất của xe mà còn được thay nhiều chi tiết ở hệ truyền động như cửa hút gió hiệu suất cao của hãng Mishimoto, hệ thống ống xả kết hợp của HKS và Greddy, bộ vi sai trượt giới hạn Cusco LSD 2 chiều... Nguyên bản, Toyota GT86 được trang bị động cơ boxer 4 xi-lanh, dung tích 2.0 lít, hút khí tự nhiên cho công suất tối đa 197 mã lực ở tua máy 7.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 205 Nm tại tua máy 6.000 vòng/phút đi kèm hệ dẫn động cầu sau. Theo công bố của nhà sản xuất, Toyota GT86 có khả năng tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong vòng thời gian 8,2 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 210 km/h. Lúc Toyota Việt Nam phân phối xe 86 chỉ có bản số tự động 6 cấp Aisin có lẫy chuyển số trên vô-lăng. Video: Ngắm bản độ Toyota GT86 tuyệt đẹp.

