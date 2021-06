Toyota GR 86 2022 ra mắt tại Mỹ, dự đoán khoảng 30.000 USD

Scion FR-S hay còn gọi là Toyota 86 là mẫu xe thể thao được ưa chuộng của hãng xe Nhật Bản, tuy nhiên nó là có hiệu suất khá thấp. Hãng xe Nhật Bản đã khắc phục tình trạng đó trên chiếc Toyota GR 86 2022 mới. Mẫu xe này được giới thiệu vào tháng 4 và đã chính thức có mặt tại Mỹ. Toyota GR 86 thế hệ mới được dự kiến bán ra vào cuối năm nay. Ở thế hệ thứ 2, Toyota GR 86 trông tinh tế và bắt mắt hơn so với thế hệ "tiền nhiệm". Lưới tản nhiệt "Matrix G Mesh" nổi bật, đèn pha LED bầu bĩnh hơn, các khe hút gió thẳng đứng. Ngoài ra, xe cũng có vòm bánh trước mới, ốp sườn thể thao hơn và phần mui có kiểu dáng đẹp hơn. Phong cách thể thao tiếp tục được duy trì ở phần đuôi, mẫu coupe được trang bị tiêu chuẩn cánh gió sau, bộ khuếch tán và hệ thống ống xả kép. Toyota GR 86 2022 có mâm 17 inch tiêu chuẩn, các biến thể cao cấp hơn được trang bị mâm 18 inch và sơn đen, đi kèm với lốp Michelin Pilot Sport 4 dày dặn hơn. Cả 2 loại mâm này đều có cùng hệ thống phanh đĩa kích thước 295 mm phía trước và 290 mm phía sau. Bên trong nội thất của Toyota GR 86 cũng được cải tiến đáng kể. Bảng điều khiển thiết kế mới, ghế thể thao nâng cấp và hệ thống giải trí với màn hình 8 inch. Ngoài ra, mẫu xe này còn có cụm đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, thay đổi giao diện theo chế độ lái. Phiên bản cao cấp Toyota GR 86 Premium có thêm chất liệu bọc da như Alcantara, các điểm nhấn bằng da và màu bạc. Bàn đạp ga và phanh làm từ nhôm, hệ thống âm thanh 8 loa. Về mặt an toàn, Toyota GR 86 được trang bị tiêu chuẩn hộp số tự động với hệ thống hỗ trợ lái EyeSight của Subaru. Nó bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo chệch làn đường, phanh khẩn cấp tự động, đèn pha tự động. Một trong những khuyết điểm lớn nhất trên chiếc 86 thế hệ đầu tiên là thiếu sức mạnh. Toyota giải quyết điều này bằng cách trang bị cho GR 86 động cơ 2.4L mới. Nhờ dung tích động cơ lớn hơn, cũng như những thay đổi ở hệ thống nạp - xả, khối động cơ này có công suất 228 mã lực và mô-men xoắn 249 Nm. Dù không được trang bị bộ tăng áp, nhưng động cơ này cũng đã tăng 23 mã lực và 38 Nm so với "tiền nhiệm". Khả năng tăng tốc 0-96 km/h giảm từ 7 giây xuống 6,1 giây, phiên bản hộp số sàn 6 cấp có khả năng bứt tốc 0-96 km/h trong 6,6 giây, cải thiện 1,4 giây so với trước đây. Hơn nữa, động cơ 2.4L tạo ra mô-men xoắn cực đại ở vòng tua máy tương đối thấp (3.700 vòng/phút). Đây là một cải tiến đáng kể so với động cơ cũ, với mô-men xoắn cực đại đạt tại 6.600 vòng/phút. Toyota GR 86 còn được trang bị bộ vi sai chống trượt Torsen, các bộ phận gia cố khung trước và sau để tăng độ cứng vững. Chiếc coupe 2 cửa này cũng có một số chi tiết làm từ hợp kim nhôm, nhờ đó khối lượng tương đối nhẹ, ở mức 1.270 kg. Giá xe Toyota GR 86 2022 được dự đoán khoảng 30.000 USD tại Mỹ. Video: Giới thiệu Toyota GR 86 2022 thế hệ mới.

