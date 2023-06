Toyota Crown Vellfire 2024 ra mắt "sát cạnh" Việt Nam, từ 2,94 tỷ đồng

Sau khi Toyota Alphard và Vellfire 2024 ra mắt Nhật Bản, tại Trung Quốc sự kiện trình làng của Toyota Crown Vellfire 2024 mới cũng được tổ chức. Về cơ bản đây chính là Vellfire ở thị trường Nhật Bản, tuy nhiên mẫu MPV này ở thị trường Trung Quốc là một thành viên của dòng Toyota Crown, bên cạnh Crown Kluger và Crown SportCross. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ TNGA-K, tương tự Toyota Alphard và Lexus LM thế hệ mới, xe sở hữu chiều dài 5.005 mm, chiều rộng 1.850 mm, chiều cao 1.935 - 1.945 mm cùng chiều dài cơ sở 3.000 mm. Như vậy, Toyota Crown Vellfire 2024 ở Trung Quốc dài hơn 10 mm so với Vellfire tại Nhật Bản. Bên cạnh đó là hệ thống treo MacPherson phía trước và hệ thống treo tay đòn kép nâng cấp phía sau. So với Vellfire ở Nhật Bản, Toyota Crown Vellfire 2024 dành cho Trung Quốc sở hữu thiết kế ngoại thất và nội thất không thay đổi nhiều. Sự khác biệt lớn nhất nằm ở logo của xe. Tương tự các mẫu xe thuộc dòng Toyota Crown khác, mẫu MPV này cũng sở hữu logo hình chiếc vương miện trên đầu xe, vành la-zăng và vô lăng. Ở thế hệ mới, Toyota Crown Vellfire được trang bị lưới tản nhiệt cỡ lớn, kéo dài gần hết cản trước và đi kèm các nan mạ crôm nằm ngang. Nằm hai bên lưới tản nhiệt là cụm đèn pha nhỏ gọn với 3 bóng LED bên trong. Trong khi đó, dải đèn LED định vị ban ngày của xe được đặt bên dưới đèn pha. Tiếp đến là hốc đèn sương mù nằm dọc ở hai góc đầu xe và cản trước được bao quanh bằng nẹp mạ crôm. Điểm nhấn tiếp theo của Toyota Crown Vellfire 2024 là đường chân kính hình chữ "Z" mới lạ mắt, nẹp mạ crôm kéo dài từ cột A đến cánh gió mui và vành hợp kim 19 inch, phay xước 2 màu. Ngoài ra, xe còn có cửa lùa và bệ bước chân chỉnh điện Universal Steps mới. Đằng sau xe, Crown Vellfire 2024 vẫn dùng logo quen thuộc của hãng Toyota thay vì logo hình vương miện. Đèn hậu OLED của xe có thiết kế sắc sảo và nối với nhau bằng dải đèn mỏng ở giữa. Cũng như cản trước, cản sau của xe được trang trí bằng nẹp mạ crôm, tạo cảm giác cao cấp. Bên trong Toyota Crown Vellfire 2024 là không gian nội thất 3 hàng ghế với 7 chỗ ngồi. Ở giữa xe là 2 ghế cơ trưởng nằm tách rời với nhau, có đủ tính năng sưởi, thông gió và massage đi kèm 2 màn hình cảm ứng để chỉnh các tính năng... Nội thất của xe khá sang trọng nhờ những chất liệu như da Nappa, ốp gỗ và ốp kim loại. Bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD. Màn hình cảm ứng trung tâm 14 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Baidu CarLife, hệ thống điều hòa tự động chỉnh bằng cảm ứng, tính năng điều khiển bằng giọng nói, cập nhật phần mềm qua WiFi, hệ thống âm thanh JBL 15 loa, gương chiếu hậu kỹ thuật số... phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời và rèm cửa chỉnh điện. Trong khi đó, trên trần xe có cụm điều khiển siêu dài, tích hợp đèn viền nội thất, một số nút bấm và cửa gió điều hòa. Cửa sổ trời của xe được tách đôi theo chiều dọc, có rèm che nắng trái/phải điều khiển độc lập để phục vụ nhu cầu của từng hành khách. Không chỉ tiện nghi, mẫu MPV cỡ lớn này còn an toàn với gói trang bị Toyota T-Pilot Pro, bao gồm hệ thống đỗ xe tự động, đỗ xe điều khiển bằng xa bằng điện thoại thông minh, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng và hỗ trợ chuyển làn tự động. Tại thị trường Trung Quốc, Toyota Crown Vellfire 2024 chỉ có 1 loại động cơ là hệ truyền động hybrid, bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.5L và mô-tơ điện, tạo ra công suất tổng cộng 211 mã lực.

Thêm vào đó là hộp số biến thiên vô cấp e-CVT và hệ dẫn động 1 cầu hoặc 2 cầu. Tuy là MPV cỡ lớn nhưng xe chỉ tiêu thụ trung bình 6,3 lít xăng trên 100 km.Giá xe Toyota Crown Vellfire 2024 tại Trung Quốc chỉ có 2 phiên bản và được bán ra với mức dao động từ 899.000 - 929.000 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 2,94 - 3,04 tỷ đồng). Trong khi đó, mẫu xe MPV Toyota Alphard 2024 tại Trung Quốc cũng có 2 phiên bản và giá bán từ 899.000 - 909.000 Nhân dân tệ (2,94 - 2,97 tỷ đồng). Dự định mẫu xe này cũng sẽ sớm được đưa về Việt Nam, nhưng có thể trang bị sẽ khác thị trường tỷ dân. Video: Chi tiết xe MPV Toyota Crown Vellfire mới tại Trung Quốc.

Sau khi Toyota Alphard và Vellfire 2024 ra mắt Nhật Bản, tại Trung Quốc sự kiện trình làng của Toyota Crown Vellfire 2024 mới cũng được tổ chức. Về cơ bản đây chính là Vellfire ở thị trường Nhật Bản, tuy nhiên mẫu MPV này ở thị trường Trung Quốc là một thành viên của dòng Toyota Crown, bên cạnh Crown Kluger và Crown SportCross. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ TNGA-K, tương tự Toyota Alphard và Lexus LM thế hệ mới, xe sở hữu chiều dài 5.005 mm, chiều rộng 1.850 mm, chiều cao 1.935 - 1.945 mm cùng chiều dài cơ sở 3.000 mm. Như vậy, Toyota Crown Vellfire 2024 ở Trung Quốc dài hơn 10 mm so với Vellfire tại Nhật Bản. Bên cạnh đó là hệ thống treo MacPherson phía trước và hệ thống treo tay đòn kép nâng cấp phía sau. So với Vellfire ở Nhật Bản, Toyota Crown Vellfire 2024 dành cho Trung Quốc sở hữu thiết kế ngoại thất và nội thất không thay đổi nhiều. Sự khác biệt lớn nhất nằm ở logo của xe. Tương tự các mẫu xe thuộc dòng Toyota Crown khác, mẫu MPV này cũng sở hữu logo hình chiếc vương miện trên đầu xe, vành la-zăng và vô lăng. Ở thế hệ mới, Toyota Crown Vellfire được trang bị lưới tản nhiệt cỡ lớn, kéo dài gần hết cản trước và đi kèm các nan mạ crôm nằm ngang. Nằm hai bên lưới tản nhiệt là cụm đèn pha nhỏ gọn với 3 bóng LED bên trong. Trong khi đó, dải đèn LED định vị ban ngày của xe được đặt bên dưới đèn pha. Tiếp đến là hốc đèn sương mù nằm dọc ở hai góc đầu xe và cản trước được bao quanh bằng nẹp mạ crôm. Điểm nhấn tiếp theo của Toyota Crown Vellfire 2024 là đường chân kính hình chữ "Z" mới lạ mắt, nẹp mạ crôm kéo dài từ cột A đến cánh gió mui và vành hợp kim 19 inch, phay xước 2 màu. Ngoài ra, xe còn có cửa lùa và bệ bước chân chỉnh điện Universal Steps mới. Đằng sau xe, Crown Vellfire 2024 vẫn dùng logo quen thuộc của hãng Toyota thay vì logo hình vương miện. Đèn hậu OLED của xe có thiết kế sắc sảo và nối với nhau bằng dải đèn mỏng ở giữa. Cũng như cản trước, cản sau của xe được trang trí bằng nẹp mạ crôm, tạo cảm giác cao cấp. Bên trong Toyota Crown Vellfire 2024 là không gian nội thất 3 hàng ghế với 7 chỗ ngồi. Ở giữa xe là 2 ghế cơ trưởng nằm tách rời với nhau, có đủ tính năng sưởi, thông gió và massage đi kèm 2 màn hình cảm ứng để chỉnh các tính năng... Nội thất của xe khá sang trọng nhờ những chất liệu như da Nappa, ốp gỗ và ốp kim loại. Bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD. Màn hình cảm ứng trung tâm 14 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Baidu CarLife, hệ thống điều hòa tự động chỉnh bằng cảm ứng, tính năng điều khiển bằng giọng nói, cập nhật phần mềm qua WiFi, hệ thống âm thanh JBL 15 loa, gương chiếu hậu kỹ thuật số... phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời và rèm cửa chỉnh điện. Trong khi đó, trên trần xe có cụm điều khiển siêu dài, tích hợp đèn viền nội thất, một số nút bấm và cửa gió điều hòa. Cửa sổ trời của xe được tách đôi theo chiều dọc, có rèm che nắng trái/phải điều khiển độc lập để phục vụ nhu cầu của từng hành khách. Không chỉ tiện nghi, mẫu MPV cỡ lớn này còn an toàn với gói trang bị Toyota T-Pilot Pro, bao gồm hệ thống đỗ xe tự động, đỗ xe điều khiển bằng xa bằng điện thoại thông minh, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng và hỗ trợ chuyển làn tự động. Tại thị trường Trung Quốc, Toyota Crown Vellfire 2024 chỉ có 1 loại động cơ là hệ truyền động hybrid, bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.5L và mô-tơ điện, tạo ra công suất tổng cộng 211 mã lực.

Thêm vào đó là hộp số biến thiên vô cấp e-CVT và hệ dẫn động 1 cầu hoặc 2 cầu. Tuy là MPV cỡ lớn nhưng xe chỉ tiêu thụ trung bình 6,3 lít xăng trên 100 km. Giá xe Toyota Crown Vellfire 2024 tại Trung Quốc chỉ có 2 phiên bản và được bán ra với mức dao động từ 899.000 - 929.000 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 2,94 - 3,04 tỷ đồng). Trong khi đó, mẫu xe MPV Toyota Alphard 2024 tại Trung Quốc cũng có 2 phiên bản và giá bán từ 899.000 - 909.000 Nhân dân tệ (2,94 - 2,97 tỷ đồng). Dự định mẫu xe này cũng sẽ sớm được đưa về Việt Nam, nhưng có thể trang bị sẽ khác thị trường tỷ dân. Video: Chi tiết xe MPV Toyota Crown Vellfire mới tại Trung Quốc.