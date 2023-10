Toyota Crown Sport 2024 từ 967 triệu đồng - SUV "chủ tịch" như siêu xe

Lần đầu tiên được vén màn tại Nhật Bản vào năm ngoái, Crown Sport là 1 trong 4 phiên bản của dòng xe Toyota Crown thế hệ mới, bên cạnh Crown Crossover, Crown Sedan và Crown Estate. Mãi đến nay, hãng mới công bố giá bán của Toyota Crown Sport 2024 mới ở thị trường nội địa. Theo đó, ở thị trường Nhật Bản, giá xe Toyota Crown Sport 2024 có mức khởi điểm 5,9 triệu Yên (khoảng 967 triệu đồng). So với người anh em Toyota Crown Crossover (từ 4,35 - 6,4 triệu Yên), mẫu xe này có giá khởi điểm cao hơn đáng kể. Tương xứng với giá bán, Toyota Crown Sport 2024 cũng sở hữu thiết kế ấn tượng hơn Crown Crossover. Thậm chí, Toyota Crown Sport 2024 còn được ví như phiên bản giá rẻ của siêu xe Ferrari Purosangue. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.710 x 1.880 x 1.560 mm và chiều dài cơ sở 2.770 mm. Với kích thước này, xe được định vị trong phân khúc SUV hạng trung. So với phiên bản concept được vén màn vào năm ngoái, Toyota Crown Sport 2024 gần như giữ nguyên thiết kế. Từ thiết kế mũi xe dốc xuống dưới, đèn LED định vị ban ngày hình chữ "C" nằm trên đèn pha chính, lưới tản nhiệt cỡ lớn trên cản trước, đèn hậu cho đến cửa cốp, tất cả đều trung thành với phiên bản concept. Bên cạnh đó là đường dập gân nổi bật trên sườn xe, trọng tâm thấp. Xe sở hữu vành nhôm 21 inch và hàng loạt chi tiết ngoại thất màu đen bóng như cản trước/sau, nẹp hốc bánh, ốp sườn xe, ốp gương chiếu hậu, cánh gió mui hay viền bao quanh đèn hậu... Đầu xe, Toyota Crown Sport 2024 dùng logo hình vương miện đặc trưng của dòng Crown. Trong khi đó, phía sau xe lại đi kèm logo khá nhỏ của hãng Toyota. Bên trong Toyota Crown Sport 2024 là không gian nội thất 2 hàng ghế với 5 chỗ ngồi. Không có gì ngạc nhiên khi nội thất của xe có thiết kế giống với Toyota Crown Crossover. Mẫu SUV hạng trung này được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình cảm ứng trung tâm nối liền nhau, cùng có kích thước 12,3 inch, vô lăng 3 chấu, tích hợp phím chức năng/lẫy chuyển số thể thao, điều hòa tự động... Xe có cần số nhỏ gọn, sạc điện thoại không dây, phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama và cửa cốp chỉnh điện rảnh tay. Ghế trước của xe được thiết kế theo phong cách thể thao và ôm lấy thân người ngồi. Ghế của xe có đủ tính năng sưởi, nhớ vị trí. Ghế lái của xe là loại chỉnh điện 8 hướng trong khi ghế phụ lái chỉnh điện 4 hướng. Nằm bên dưới nắp ca-pô của mẫu xe SUV Toyota Crown Sport 2024 ở thị trường Nhật Bản sẽ là 2 tùy chọn động cơ, bao gồm hybrid (HEV) và plug-in hybrid (PHEV). Cả hai hệ truyền động này đều dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.5L. Tuy nhiên, phiên bản PHEV sẽ được trang bị mô-tơ điện có công suất lớn hơn và cụm pin lithium-ion mới phát triển. Hãng Toyota hiện chưa công bố thông số động cơ cụ thể của mẫu xe này. Chỉ biết rằng, xe sẽ tiêu thụ lượng xăng trung bình chỉ 21,3 km/lít (khoảng 4,69 lít/100 km). Xe sẽ có cả phiên bản dẫn động 1 cầu và 2 cầu. Cuối cùng là những trang bị an toàn như hệ thống cảnh báo tiền va chạm, hệ thống hỗ trợ đánh lái khẩn cấp + cảnh báo bị "tạt đầu" + hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ bám làn đường + cảnh báo lệch làn đường, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ nhận biết biển báo giao thông... Ngoài ra, xe cũng sở hữu hỗ trợ lái chủ động, cảnh báo điểm mù, cảnh báo va chạm khi mở cửa, cảnh báo khi có xe đi tới từ phía sau, phanh sau va chạm, hỗ trợ phanh khi đỗ xe, camera hành trình trước/sau, hỗ trợ đỗ xe từ xa và camera 360 độ (hiển thị cả khu vực bên dưới nắp ca-pô). Theo kế hoạch, Toyota Crown Sport 2024 phiên bản HEV sẽ được bán ra thị trường Nhật Bản vào tháng 11 năm nay. Sang tháng 12/2023, mới đến lượt phiên bản PHEV được phân phối. Tuy nhiên, hãng Toyota chỉ lên kế hoạch sản xuất khoảng 700 chiếc Crown Sport mỗi tháng nên dự kiến thời gian giao xe sẽ bị kéo dài. Video: Chi tiết Toyota Crown Sport 2024 phiên bản HEV.

