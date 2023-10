Toyota Corolla Cross đang ế thê thảm, doanh số kém cả Honda HR-V

Thị trường ôtô Việt Nam đã có dấu hiệu hồi phục trở lại trong tháng 9/2023. Phần lớn các mẫu xe tại thị trường Việt Nam đều tăng trưởng doanh số trong tháng 9 vừa qua. Bên cạnh đó, cũng có một vài trường hợp sụt giảm doanh số. Tuy nhiên, hiếm mẫu xe như Toyota Corolla Cross với doanh số giảm mạnh. Trong tháng 9/2023, doanh số Kia Seltos tăng trưởng nhẹ, từ 969 xe trong tháng 8 lên 1.065 xe. Tuy nhiên, điều này vẫn đủ giúp mẫu xe Hàn Quốc vươn lên vị trí số 1 trong phân khúc SUV cỡ B và lọt top 10 ôtô bán chạy nhất toàn thị trường. Tính tổng 9 tháng đầu năm 2023, Kia Seltos sở hữu doanh số cộng dồn 6.243 xe, vẫn thấp hơn Toyota Corolla Cross. Kia Seltos tại Việt Nam có đến 8 phiên bản cho người tiêu dùng lựa chọn cùng giá bán tương đối hấp dẫn, dao động từ 599 - 724 triệu đồng. Bên cạnh đó là 3 tùy chọn động cơ xăng với dung tích 1.4L và 1.6L. Sự lên ngôi của Kia Seltos đẩy Hyundai Creta lên vị trí thứ 2 trong phân khúc SUV cỡ B. Trong tháng vừa qua, người Việt đã mua 959 chiếc Hyundai Creta, tăng trưởng đến 162%. Đây là một trong những mẫu xe có tỷ lệ tăng trưởng cao nhất trong phân khúc SUV cỡ B. Cộng dồn 9 tháng đầu năm 2023, doanh số của Hyundai Creta đạt 6.313 xe, thấp hơn Toyota Corolla Cross nhưng trên Kia Seltos. Hyundai Creta tại Việt Nam có 3 phiên bản và giá bán tương đối hợp túi tiền, dao động từ 640 - 740 triệu đồng. Xe sở hữu động cơ xăng Smartstream 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, cho công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm. Động cơ kết hợp cùng hộp số vô cấp biến thiên thông minh iVT và hệ dẫn động cầu trước.Honda HR-V tại Việt Nam trong tháng 9 vừa qua cũng tăng trưởng doanh số với tỷ lệ 18,4%. Doanh số 244 xe trong tháng 9/2023 nâng kết quả cộng dồn từ đầu năm đến nay của Honda HR-V lên 2.304 xe, tiếp tục đứng thứ 4 trong phân khúc. Honda HR-V có bất lợi lớn là giá bán cao, dao động từ 699 - 871 triệu đồng cho 3 phiên bản. Do đó, mẫu xe này thường có doanh số không quá cao. Xe có 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L với công suất tối đa 119 mã lực và mô-men xoắn cực đại 145 Nm. Hai con số tương ứng của động cơ xăng tăng áp 1.5L là 174 mã lực và 240 Nm. Trong nhiều tháng qua, Toyota Corolla Cross thường xuyên là "ông hoàng" của phân khúc SUV cỡ B tại Việt Nam. Tuy nhiên, trong tháng 9/2023, mẫu xe này đã sụt giảm nặng nề, lên đến 86,4%, xuống còn 230 xe bán ra. Với kết quả này, Toyota Corolla Cross tụt xuống vị trí thứ 5 trong phân khúc và rớt khỏi top 10 ôtô bán chạy nhất thị trường. Tuy nhiên, nếu tính tổng từ đầu năm đến nay, mẫu xe này vẫn bán chạy nhất phân khúc với kết quả cộng dồn 9.390 xe. Toyota Corolla Cross tại Việt Nam có 3 phiên bản là G, V và HV cùng giá bán dao động từ 760 - 955 triệu đồng. Xe sở hữu động máy xăng 1.8L, kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp CVT-i và hệ truyền động hybrid, bao gồm động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.8L. Toyota Yaris Cross là mẫu xe hoàn toàn mới, vừa ra mắt thị trường Việt Nam vào ngày 19/9/2023. Do đó, doanh số 180 xe chỉ trong thời gian chưa đầy nửa tháng vẫn là kết quả đáng ghi nhận của mẫu SUV cỡ B này. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia và có giá bán khá cao trong phân khúc, dao động từ 730 - 850 triệu đồng. Toyota Yaris Cross tại Việt Nam chỉ có 2 phiên bản là máy xăng và hybrid. Bản máy xăng dùng động cơ 4 xi-lanh, dung tích 1.5L với công suất tối đa 105 mã lực và mô-men xoắn cực đại 138 Nm, kết hợp cùng hộp số biến thiên vô cấp D-CVT. Phiên bản hybrid dùng động cơ xăng 1.5L mạnh 90 mã lực, mô-tơ điện có công suất tối đa 79 mã lực và pin lithium-ion. Mazda CX-30 là mẫu SUV cỡ B tiếp theo tăng trưởng doanh số. Trong tháng 9 vừa qua, mẫu xe này đạt doanh số 144 xe, tăng 176,9%. Có được kết quả này có lẽ là nhờ việc Mazda điều chỉnh giá bán của CX-30 trong tháng 9/2023 xuống còn 664 triệu đồng ở bản 2.0 Luxury và 704 triệu đồng ở bản 2.0 Premium, cùng giảm 45 triệu đồng so với trước. Mazda CX-30 được trang bị động cơ xăng SkyActiv-G 2.0 hút khí tự nhiên, cho công suất tối đa 153 mã lực và mô-men xoắn cực đại 200 Nm. Kết hợp với động cơ là hệ dẫn động cầu trước và hộp số tự động 6 cấp. Tương tự người anh em CX-30, Mazda CX-3 cũng tăng doanh số trong tháng 9/2023 lên 100 xe. Tuy nhiên, sự tăng trưởng này vẫn không đủ để giúp Mazda CX-3 cải thiện thứ hạng mà phải đứng cuối cùng trong phân khúc SUV cỡ B. Trong tháng 9/2023, Mazda CX-3 cũng được điều chỉnh giá bán xuống còn 549 triệu đồng ở bản 1.5 Deluxe, 579 triệu ở bản 1.5 Luxury và 636 triệu ở bản 1.5 Premium So với CX-30, Mazda CX-3 có thiết kế kém ấn tượng hơn, động cơ cũng yếu hơn. Mẫu xe này dùng động cơ SkyActiv-G, dung tích 1.5L, công suất tối đa 110 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp có chế độ Sport và hệ dẫn động cầu trước. Xe có những tính năng an toàn chủ động nằm trong gói i-Activsense như cảnh báo điểm mù, cảnh báo va chạm phía sau, nhắc nhở lái xe tập trung... Video: Đánh giá Toyota Corolla Cross G sau nửa năm tại Việt Nam.

