Toyota Corolla Altis trúng "biển ngũ quý 2", dự đoán giá tăng cả tỷ

Mới đây, một chiếc Toyota Corolla Altis biển ngũ quý 2 (86A-222.22) ở Bình Thuận đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Xe thuộc bản 1.8G có niêm yết 719 triệu đồng, thêm chi phí lăn bánh là rơi vào khoảng 850 triệu đồng. Đa số mọi người đều hết lời khen ngợi sự may mắn của chủ xe Toyota Corolla Altis đặc biệt với "bàn tay vàng trong làng bốc biển". Rất có thể anh sẽ sớm bán lại chiếc xe với giá bán cao hơn vài lần so với số tiền anh đã bỏ ra bởi vì có rất nhiều người săn mua xe ôtô có biển "ngũ quý 2". Theo quan niệm phương Đông, số 2 tượng trưng cho sự có đôi, có cặp nên là con số của niềm hạnh phúc, trọn vẹn, tượng trưng cho tính cân bằng và bền vững. Dãy số "222.22" được cho là sẽ mang đến sự nghiệp vững chãi, cuộc sống êm đềm cho chủ nhân. Ngoài việc sở hữu biển VIP, Toyota Corolla Altis 2022 còn là một mẫu xe ăn khách, vì vậy, nhiều người cho rằng chẳng mấy chốc xe sẽ sang tay chủ mới. Xe đã chính thức ra mắt thị trường Việt Nam với 3 phiên bản: 1.8G, 1.8V và 1.8HEV, mức giá xe Toyota Corolla Altis 2022 tương ứng cho các phiên bản từ 719 - 765 - 860 triệu đồng. Tính ra bản 1.8G mới rẻ hơn tới 44 triệu đồng so với đời cũ. Bản 1.8G tiêu chuẩn được trang bị hệ thống chiếu sáng LED, mâm 16 inch, gương chỉnh điện, ghế da và chỉnh điện 10 hướng, điều hòa một vùng, kết nối có dây với màn hình và cụm đồng hồ TFT 4,2 inch... Video: Đánh giá Toyota Corolla Altis 2022 mới tại Việt Nam.

Mới đây, một chiếc Toyota Corolla Altis biển ngũ quý 2 (86A-222.22) ở Bình Thuận đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Xe thuộc bản 1.8G có niêm yết 719 triệu đồng, thêm chi phí lăn bánh là rơi vào khoảng 850 triệu đồng. Đa số mọi người đều hết lời khen ngợi sự may mắn của chủ xe Toyota Corolla Altis đặc biệt với "bàn tay vàng trong làng bốc biển". Rất có thể anh sẽ sớm bán lại chiếc xe với giá bán cao hơn vài lần so với số tiền anh đã bỏ ra bởi vì có rất nhiều người săn mua xe ôtô có biển "ngũ quý 2". Theo quan niệm phương Đông, số 2 tượng trưng cho sự có đôi, có cặp nên là con số của niềm hạnh phúc, trọn vẹn, tượng trưng cho tính cân bằng và bền vững. Dãy số "222.22" được cho là sẽ mang đến sự nghiệp vững chãi, cuộc sống êm đềm cho chủ nhân. Ngoài việc sở hữu biển VIP, Toyota Corolla Altis 2022 còn là một mẫu xe ăn khách, vì vậy, nhiều người cho rằng chẳng mấy chốc xe sẽ sang tay chủ mới. Xe đã chính thức ra mắt thị trường Việt Nam với 3 phiên bản: 1.8G, 1.8V và 1.8HEV, mức giá xe Toyota Corolla Altis 2022 tương ứng cho các phiên bản từ 719 - 765 - 860 triệu đồng. Tính ra bản 1.8G mới rẻ hơn tới 44 triệu đồng so với đời cũ. Bản 1.8G tiêu chuẩn được trang bị hệ thống chiếu sáng LED, mâm 16 inch, gương chỉnh điện, ghế da và chỉnh điện 10 hướng, điều hòa một vùng, kết nối có dây với màn hình và cụm đồng hồ TFT 4,2 inch... Video: Đánh giá Toyota Corolla Altis 2022 mới tại Việt Nam.