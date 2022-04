Toyota Corolla Altis GR Sport từ 576 triệu đồng sắp về Việt Nam?

Toyota Corolla Altis GR Sport 2022 mới đã lần đầu tiên trình làng tại thị trường Thái Lan vào hồi tháng 1 đầu năm nay. Sau 3 tháng, mẫu sedan hạng C này tiếp tục ra mắt ở một thị trường Đông Nam Á khác là Philippines. Mẫu xe sedan Toyota Corolla Altis GR Sport 2022 dành cho thị trường Philippines có thiết kế nội - ngoại thất không khác gì xe ở Thái Lan. Theo đó, xe được trang bị nẹp màu đen mới nằm giữa 2 đèn pha. Bên dưới là lưới tản nhiệt với mắt lưới hình tổ ong mới và viền đen bóng xung quanh. Riêng đèn sương mù của xe được chuyển vị trí vào bên trong lưới tản nhiệt. Ở hai bên góc đầu xe là khe gió nằm dọc hình tam giác mới. Vòng sang bên sườn, chúng ta sẽ bắt gặp ốp gương chiếu hậu màu đen bóng, cánh lướt gió và bộ vành hợp kim 17 inch mới với thiết kế đa chấu, sơn phối 2 màu thể thao. Ở đằng sau, mẫu xe này có thêm bộ khuếch tán gió và logo "GR Sport" mới. Tương tự ngoại thất, nội thất của Toyota Corolla Altis GR Sport 2022 cũng được cải tiến nhẹ với ghế bọc da, đi kèm chỉ khâu màu đỏ thể thao. Tay nắm trên mặt cửa cũng được sơn màu đỏ làm điểm nhấn. Tiếp đến là lẫy chuyển số sau vô lăng và logo GR trên tựa đầu ghế, nút bấm khởi động máy cũng như thảm sàn. Toyota Corolla Altis GR Sport 2022 ở thị trường Philippines được phát triển dựa trên bản V của xe. Do đó, mẫu xe này cũng có những trang bị như cần gạt nước tự động, gương chiếu hậu gập chỉnh điện và mở cửa không cần chìa khóa. Bên trong Toyota Corolla Altis GR Sport 2022 ở thị trường Philippines có ghế lái chỉnh điện, màn hình đa thông tin 7 inch bên trong bảng đồng hồ, vô lăng bọc da tích hợp phím chức năng, hệ thống điều hòa tự động, ghế sau gập 60:40 và cửa gió điều hòa, bệ tì tay trung tâm đi kèm ngăn đựng cốc dành cho hàng ghế sau. Ngoài ra, xe còn có màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 8 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth, Android Auto, Apple CarPlay và cổng USB. Cuối cùng là hệ thống âm thanh 6 loa. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Toyota Corolla Altis GR Sport 2022 ở thị trường Philippines vẫn là động cơ xăng Dual VVT-i 4 xi-lanh, dung tích 1.6L, sản sinh công suất tối đa 121 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 153 Nm tại tua máy 5.200 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp CVT. Tại thị trường Philippines, giá xe Toyota Corolla Altis GR Sport 2022 khởi điểm từ 1,302 triệu Peso (khoảng 576 triệu đồng). Nếu mua xe màu trắng ngọc trai, khách hàng sẽ phải chi thêm 15.000 Peso (6,6 triệu đồng). Như vậy, mẫu xe này rẻ hơn đáng kể so với Toyota Corolla Altis GR Sport 2022 ở Thái Lan vốn có giá từ 1,059 - 1,114 triệu Baht (725 - 763 triệu đồng). Rất có thể trong thời gian tới, Toyota Corolla Altis GR Sport 2022 cũng sẽ được bán ở Việt Nam. Video: Giới thiệu Toyota Corolla Altis GR Sport 2022 mới.

