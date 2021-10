Toyota Corolla Altis độ phong cách xe đua chỉ mất 28 triệu đồng

Để tăng sức cạnh tranh của Toyota Corolla Altis 2021 mới trong phân khúc sedan hạng C tại thị trường Thái Lan, hãng Toyota đã quyết định tung ra gói phụ kiện mới mang tên Nurburgring. Gói phụ kiện này bao gồm bộ body kit mới và một số nâng cấp về mặt "hiệu suất". Theo hãng Toyota, gói phụ kiện Nurburgring cho Toyota Corolla Altis vốn ra đời với cảm hứng từ giải đua xe ADAC Total 24h-Race Nurburgring 2021 Endurance diễn ra trên đường đua "địa ngục xanh" Nurburgring nổi tiếng tại Đức. Trong giải đua này, đội Toyota Gazoo Racing Team đã chiến thắng 2 năm liên tiếp. Nhờ gói phụ kiện Nurburgring mới, Toyota Corolla Altis trông khá giống với xe đua. Theo đó, mẫu sedan cỡ C này được bổ sung 2 khe gió mới bên dưới lưới tản nhiệt trên. Trong khi đó, lưới tản nhiệt dưới lại được chia thành 2 tầng. Đằng sau, gói Nurburgring bổ sung 2 khe gió giả trên cản sau và bộ khuếch tán gió cỡ lớn cho Toyota Corolla Altis. Ngoài ra, mẫu sedan cỡ C này còn có cánh lướt gió trước, bên sườn và phía sau mới, cánh gió trên nắp cốp cũng như logo Nurburgring ở chắn bùn trước. Đáng tiếc là gói phụ kiện Nurburgring không mang đến phần thân mở rộng và cánh gió đuôi cỡ lớn như xe đua của đội Toyota Gazoo Racing Team. Chưa hết, gói Nurburgring còn bao gồm lò xo hạ thấp gầm xe và hộp kiểm soát chân ga. Theo hãng Toyota, trang bị này giúp cải thiện phản ứng chân ga của xe. Ở thị trường Thái Lan, Toyota Corolla Altis hiện có 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.8L, sản sinh công suất tối đa 140 mã lực và mô-men xoắn cực đại 177 Nm. Động cơ này đồng hành với hộp số biến thiên vô cấp CVT. Thứ hai là hệ truyền động hybrid, bao gồm máy xăng Atkinson Cycle 4 xi-lanh với công suất tối đa 98 mã lực và mô-men xoắn cực đại 142 Nm. Động cơ kết hợp với mô-tơ điện có công suất tối đa 72 mã lực và mô-men xoắn cực đại 122 Nm. Tổng cộng, Toyota Corolla Altis Hybrid có công suất 122 mã lực. Gói phụ kiện Nurburgring này có giá trị 42.000 Baht (khoảng 28 triệu đồng). Tuy nhiên, khách hàng Thái Lan khi mua 4 bản trang bị kể trên của Toyota Corolla Altis sẽ được lắp miễn phí gói Nurburgring cho xe, đi kèm cả bảo hiểm xe hơi "hạng nhất" trị giá 31.000 Baht (21 triệu đồng). Tại thị trường Thái Lan, giá xe Toyota Corolla Altis 2021 hiện khởi điểm từ 964.000 Baht (648 triệu đồng) cho bản 1.8 Sport, 938.000 Baht (631 triệu đồng) cho bản Hybrid Smart, 994.000 Baht (668 triệu đồng) cho bản Hybrid Premium và 1.099.000 Baht (738 triệu đồng) cho bản Hybrid Premium Safety. Video: Toyota Corolla Altis độ Nurburgring đã trở lại.

Để tăng sức cạnh tranh của Toyota Corolla Altis 2021 mới trong phân khúc sedan hạng C tại thị trường Thái Lan, hãng Toyota đã quyết định tung ra gói phụ kiện mới mang tên Nurburgring. Gói phụ kiện này bao gồm bộ body kit mới và một số nâng cấp về mặt "hiệu suất". Theo hãng Toyota, gói phụ kiện Nurburgring cho Toyota Corolla Altis vốn ra đời với cảm hứng từ giải đua xe ADAC Total 24h-Race Nurburgring 2021 Endurance diễn ra trên đường đua "địa ngục xanh" Nurburgring nổi tiếng tại Đức. Trong giải đua này, đội Toyota Gazoo Racing Team đã chiến thắng 2 năm liên tiếp. Nhờ gói phụ kiện Nurburgring mới, Toyota Corolla Altis trông khá giống với xe đua. Theo đó, mẫu sedan cỡ C này được bổ sung 2 khe gió mới bên dưới lưới tản nhiệt trên. Trong khi đó, lưới tản nhiệt dưới lại được chia thành 2 tầng. Đằng sau, gói Nurburgring bổ sung 2 khe gió giả trên cản sau và bộ khuếch tán gió cỡ lớn cho Toyota Corolla Altis. Ngoài ra, mẫu sedan cỡ C này còn có cánh lướt gió trước, bên sườn và phía sau mới, cánh gió trên nắp cốp cũng như logo Nurburgring ở chắn bùn trước. Đáng tiếc là gói phụ kiện Nurburgring không mang đến phần thân mở rộng và cánh gió đuôi cỡ lớn như xe đua của đội Toyota Gazoo Racing Team. Chưa hết, gói Nurburgring còn bao gồm lò xo hạ thấp gầm xe và hộp kiểm soát chân ga. Theo hãng Toyota, trang bị này giúp cải thiện phản ứng chân ga của xe. Ở thị trường Thái Lan, Toyota Corolla Altis hiện có 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.8L, sản sinh công suất tối đa 140 mã lực và mô-men xoắn cực đại 177 Nm. Động cơ này đồng hành với hộp số biến thiên vô cấp CVT. Thứ hai là hệ truyền động hybrid, bao gồm máy xăng Atkinson Cycle 4 xi-lanh với công suất tối đa 98 mã lực và mô-men xoắn cực đại 142 Nm. Động cơ kết hợp với mô-tơ điện có công suất tối đa 72 mã lực và mô-men xoắn cực đại 122 Nm. Tổng cộng, Toyota Corolla Altis Hybrid có công suất 122 mã lực. Gói phụ kiện Nurburgring này có giá trị 42.000 Baht (khoảng 28 triệu đồng). Tuy nhiên, khách hàng Thái Lan khi mua 4 bản trang bị kể trên của Toyota Corolla Altis sẽ được lắp miễn phí gói Nurburgring cho xe, đi kèm cả bảo hiểm xe hơi "hạng nhất" trị giá 31.000 Baht (21 triệu đồng). Tại thị trường Thái Lan, giá xe Toyota Corolla Altis 2021 hiện khởi điểm từ 964.000 Baht (648 triệu đồng) cho bản 1.8 Sport, 938.000 Baht (631 triệu đồng) cho bản Hybrid Smart, 994.000 Baht (668 triệu đồng) cho bản Hybrid Premium và 1.099.000 Baht (738 triệu đồng) cho bản Hybrid Premium Safety. Video: Toyota Corolla Altis độ Nurburgring đã trở lại.