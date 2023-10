Toyota Corolla Altis 2024 sắp về Việt Nam nâng cấp nhẹ, tăng giá bán

Đây là Toyota Corolla Altis 2024 nâng cấp giữa vòng đời được giới thiệu ở Thái Lan hồi tháng 6, bổ sung trang bị và tính năng mới hiện đại hơn, trong khi thiết kế được tinh chỉnh lại ở một vài chi tiết. Xe bán tại Việt Nam vẫn sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Nâng cấp đáng chú ý nhất của mẫu xe sedan Toyota Corolla Altis 2024 là màn hình đồng hồ lái LCD kích thước 12,3 inch phía sau vô-lăng, thay cho loại 7 inch kết hợp analog trên bản tiền nhiệm. Đây là trang bị hiện đại nhất phân khúc khi so với Honda Civic, Mazda3, Kia K3 hay Hyundai Elantra. Mẫu sedan cỡ C này còn được bổ sung camera 360 độ trên bản HEV, trong khi bản V có thêm tính năng tự cụp gương chiếu hậu khi cài số lùi, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Về ngoại thất, Toyota Corolla Altis 2024 có lưới tản nhiệt to bản với họa tiết hình tổ ong, thay cho dạng thanh ngang trên phiên bản cũ. Bộ mâm xe cũng có thiết kế mới trẻ trung hơn, kích thước 16 inch trên bản tiêu chuẩn và 17 inch trên hai phiên bản còn lại. Corolla Altis mới vẫn được trang bị gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense 2.0 với các tính năng tương tự bản tiền nhiệm, gồm cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, ga tự động thông minh và đèn pha thích ứng. Xe cũng không có sự nâng cấp về trang bị vận hành. Hai phiên bản G và V dùng động cơ xăng 1.8L cho công suất 138 mã lực và mô-men xoắn 172Nm. Trong khi đó, bản HEV sử dụng động cơ hybrid với máy xăng 1.8L công suất 97 mã lực kết hợp mô tơ điện mạnh 71 mã lực. Với một số trang bị và tính năng mới, dự đoán Toyota Corolla Altis 2024 giá bán tăng nhẹ so với bản hiện hành. Hiện tại, mẫu sedan mang thương hiệu Nhật Bản này được phân phối tại Việt Nam với 3 phiên bản, đi kèm giá bán đề xuất lần lượt là 719 triệu đồng, 765 triệu đồng và 860 triệu đồng. Video: Chi tiết mẫu xe sedan Toyota Corolla Altis 2024 mới.

