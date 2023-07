Toyota Corolla Altis 2024 nâng cấp sắp ra mắt Việt Nam, tăng giá bán

Phiên bản nâng cấp của Toyota Corolla Altis 2024 mới sẽ ra mắt thị trường Việt Nam ngay trong năm nay. Đây là thông tin được một số đại lý chính hãng xác nhận với khách hàng trong thời gian qua. Nguồn tin này cho biết thêm, xe bán ở nước ta sẽ có ngoại hình và trang bị tương tự Altis 2024 vừa ra mắt Thái Lan hồi giữa tháng 6/2023. Trên phiên bản mới, mẫu xe sedan Toyota Corolla Altis được nâng cấp một số trang bị như như màn hình cảm ứng 9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, 4 cổng USB-C, 1 cổng USB-A, dịch vụ kết nối T-Connect, hệ thống ra vào thông minh (Smart Entry) trên cửa ghế lái và ghế hành khách phía sau. Bản cao cấp nhất được bổ sung bảng đồng hồ LCD 12,3 inch có thể thay đổi 4 kiểu hiển thị. Vô lăng và hệ thống treo của xe cũng được tinh chỉnh lại, đồng thời bổ sung thanh ổn định phía sau giúp giảm độ rung lắc thân xe khi vào cua. Về công nghệ an toàn, Toyota Corolla Altis 2024 nâng cấp vẫn được trang bị gói Toyota Safety Sense 2.0 với các tính năng đèn pha thích ứng, kiểm soát hành trình, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo chệch làn đường và cảnh báo tiền va chạm. Vì chỉ bổ sung trang bị và tính năng, giá xe Toyota Corolla Altis 2024 tại Thái Lan chỉ tăng 430 USD, tương đương 10 triệu đồng. Do đó, giá bán của xe tại thị trường Việt Nam sẽ không chênh quá nhiều so với bản hiện tại. Toyota Corolla Altis 2024 sẽ có 2 tùy chọn động cơ. Động cơ xăng 1.8L cho công suất 138 mã lực và mô-men xoắn 172 Nm. Trong khi đó, phiên bản hybrid sử dụng máy xăng 1.8L kết hợp với mô-tơ điện cho tổng công suất 168 mã lực. Đi kèm cả hai loại động cơ này là hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Được định vị trong phân khúc sedan hạng C, Toyota Corolla Altis cạnh tranh với các đối thủ như Kia K3, Hyundai Elantra, Honda Civic, Mazda3,... Xe hiện được bán với 3 phiên bản 1.8 G, 1.8 L và 1,8 HEV, đi kèm mức giá niêm yết lần lượt là 719, 765 và 860 triệu đồng. Video: Đánh giá Toyota Corolla Altis thế hệ mới tại Việt Nam.

