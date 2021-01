Toyota Corolla Altis 2021 từ 642 triệu đồng tại Thái, sắp về Việt Nam

Trong khi Corolla Altis tại Việt Nam vẫn đang “dậm chân” ở thế hệ cũ, thì Toyota Thái Lan đã giới thiệu Corolla Altis 2021 và đây cũng chính là phiên bản nâng cấp mới vốn đã được giới thiệu tại Thái từ cuối tháng 9 năm 2019. Toyota Corolla Altis 2021 mới là bản nâng cấp tập trung vào trang bị ngoại thất (bản GR Sport) và trang bị an toàn, tiện nghi và hỗ trợ lái. Không có thay đổi về động cơ và hệ truyền động, Corolla Altis 2021 tại Thái Lan vẫn duy trì các phiên bản động cơ 1.6L và 1.8L hút khí tự nhiên. Tất cả phiên bản đều sử dụng hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT. Phiên bản và giá xe Toyota Corolla Altis 2021 tại Thái Lan: 1.6 J Limo 839.000 bath (642 triệu đồng); 1.6 G CVT 879.000 bath (672 triệu đồng); 1.8 CVT Sport 964.000 bath (737 triệu đồng); 1.8 GR-Sport CVT (Mới) 1.099.000 bath (841 triệu đồng) Phiên bản tiêu chuẩn “1.6 J Limo” của Corolla Altis 2021 tại Thái được trang bị đủ dùng với đèn pha bi-halogen, tích hợp LED ban ngày, đèn hậu LED. Gương chiếu hậu tích hợp đèn LED báo rẽ. Phanh đĩa cho 4 bánh. Trong khi nội thất ghế bọc Vải, trang bị giải trí với AM / FM, CD 4 loa. Trang bị an toàn đầy đủ với 7 túi khí, phanh ABS/BA/EDB, chống trượt, cân bằng điện tử và khởi hành ngang dốc. Ở phiên bản cao cấp nhất, Toyota Corolla Altis 1.8 GR-Sport CVT, phiên bản này được trang bị bộ bodykits thể thao, đi kèm với cánh lướt gió phía sau. “Dàn chân” sử dụng bộ mâm hợp kim đa chấu kích thước 17 inch. Bổ sung thêm màn hình hiển thị trên kính lái (HUD), lẫy chuyển số đằng sau vô lăng, ghế thể thao bọc da đen kết hợp với chi tiết màu đỏ. Phiên này cao cấp 1.8 GR-Sport CVT cũng sở hữu nhiều trang bị có trên phiên bản 1.8 CVT Sport thấp hơn như: Màn hình hỗ trợ lái TFT 7 inch, màn hình cảm ứng 8 inch trung tâm, phanh tay điện tử có chức năng giữ phanh (AH), đi kèm với các trang bị “đồ chơi” an toàn và hỗ trợ lái như: Cảnh báo điểm mù, phanh tự động khẩn cấp, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, camera lùi… Mặc dù thế hệ mới của Corolla Altis được bán ra ở Thái Lan ngay từ rất sớm (ra mắt tháng 9/2019). Tuy nhiên, doanh số bán hàng của Corolla Altis trên đất Thái khá thấp trong phân khúc. Trong năm ngoái, Corolla Altis 2020 chỉ bán được 8.152 xe, chiếm khoảng 28,5% thị phần trong phân khúc sedan hạng C. Trong khi đối thủ Civic chiếm thị phần cao hơn lên tới 61,4% với 17.581 xe được bán ra. Khác với thị trường Việt, thị trường Thái Lan vốn không chuộng xe Hàn, khi hai mẫu xe Kia Cerato và Hyundai Elantra không được được phối tại thị trường này. Cuộc chơi sedan hạng C tại Thái chỉ có những mẫu xe Nhật như Honda Civic, Mazda3 và Toyota Corolla Altis. Trong khi tại Việt Nam, phân khúc sedan hạng C của Corolla Altis vốn có nhiều đối thủ từ Hàn. Chính vì thế, Corolla Altis bị đẩy vào thế khó hơn vì có nhiều đối thủ cạnh tranh về giá bán lẫn trang bị. Trong năm ngoái, doanh số của Corolla Altis tại Việt Nam chỉ hơn “đồng hương” Honda Civic (nhập Thái). Có thể nói, sự hiện diện của Corolla Altis chỉ để lấp đầy phân khúc sedan hạng C tại Việt Nam. Corolla Altis không phải là một dòng xe mà Toyota Việt Nam (TMV) chú trọng vào doanh số, đây là lý do mà TMV không “mặn mà” để mang Corolla Altis thế hệ mới về nước. Hiện tại ở phân khúc C, TMV chỉ tập trung vào dòng CUV Corolla Cross mới. Thậm chí nếu TMV mang Corolla Altis thế hệ mới về Việt Nam, thì dòng xe này cũng chưa chắc sẽ “làm nên chuyện” trong phân khúc. Video: Chi tiết Toyota Corolla Altis 2021 thế hệ mới.

