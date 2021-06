Toyota Corolla Altis 2013, "thét giá" hơn 500 triệu ở Hải Dương

Được Toyota Việt Nam (TMV) giới thiệu ra thị trường từ năm 2008, Toyota Corolla Altis thế hệ thứ 10 đánh dấu là một thế hệ thành công của dòng xe Corolla Altis trong phân khúc sedan hạng C phổ thông tại thị trường Việt, trước khi dòng xe này “thất thế” như hiện nay. Ở thời điểm cách đây 10 năm, dòng Corolla Altis đã từng được đông đảo nhiều khách hàng Việt ưa chuộng và đánh giá cao, điều này thúc đẩy doanh số cho dòng xe Corolla Altis. Tuy nhiên, thời thế đổi đây, mẫu xe sedan Toyota Corolla Altis ngày càng đứng trước sự cạnh tranh khốc liệt bởi các mẫu xe như Honda Civic, Mazda3 và các mẫu xe Hàn Hyundai Elantra hay Kia Cerato. Sở hữu thiết kế ngoại thất thanh lịch, thiết kế phong cách thanh lịch, khá bền dáng. Bên cạnh mang nhiều ưu điểm ở động cơ bền bỉ, ít hỏng vặt cho khả năng vận hành ổn định, nên dòng xe Corolla Altis khá giữ giá trên thị trường. Hơn hết, thương hiệu “dễ mua thuận bán” là những lý do chính khiến nhiều người mua tự tin chọn Corolla Altis đời cũ làm chiếc xe này để sử dụng. Đơn cử chiếc Toyota Corolla Altis phiên bản 1.8G đời 2013 này đã lăn bánh được 8 năm, đồng hồ ODO dừng lại ở mức hơn 85.000km, hiện được người bán tự tin chào với giá 505 triệu đồng. Ở thời điểm năm 2013, Corolla Altis phiên bản 1.8G (CVT) có giá bán 799 triệu đồng. Tạm tính sau thời gian 8 năm, mỗi năm chủ xe Corolla Altis chỉ chịu “lỗ” khoảng 36 triệu đồng. Toyota Corolla Altis phiên bản 1.8G được trang bị động cơ 4cyl thẳng hàng, dung tích 1.8L hút khí tự nhiên cho công suất tối đa 138 mã lực với momen xoắn cực đại 173Nm. Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD), thông qua hộp số tự động vô cấp CVT-i. Tại thời điểm cách đây gần 10 năm, Altis cũng được ghi nhận là một trong những mẫu xe sử dụng hộp số CVT đầu tiên trong phân khúc. Theo Toyota, Corolla Altis 1.8 tiêu thụ nhiên liệu trung bình khoảng 6.8L/100km. Corolla Altis được trang bị các tính năng an toàn như hệ thống khóa cửa tự động, chống bó cứng phanh ABS, bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA), thân xe GOA hấp thụ xung lực khi va chạm, 2 túi khí phía trước. Nội thất xe đi kèm với các trang bị tiện nghi như đề nổ nút bấm, ghế bọc da, ghế lái chỉnh điện, hệ thống điều hòa tự động, hệ thống DVD nghe định dạng MP3/WMA, cổng USB, AUX và SD. Có thể nói, Toyota Corolla Altis là một dòng xe lâu đời trong phân khúc C tại thị trường Việt, khi được ra mắt lần đầu tại Việt Nam từ 8/1996. Mặc dù dòng xe Corolla Altis không được khách hàng đánh giá cao về trang bị “đồ chơi” và cho khả năng vận hành thú vị, đem đến niềm vui cầm lái. Nhưng cũng phải nói rằng, Corolla Altis là dòng xe “vua giữ giá” trong phân khúc, nếu so với các đối thủ. Hiện nay, Corolla Altis đời cũ vẫn được nhiều khách hàng ở đội tuổi trung niên, tệp khách hàng có tâm lý mua xe theo kiểu “ăn chắc mặc bền” quan tâm. Video: Chi tiết Toyota Corolla Altis 2021 thế hệ mới.

Được Toyota Việt Nam (TMV) giới thiệu ra thị trường từ năm 2008, Toyota Corolla Altis thế hệ thứ 10 đánh dấu là một thế hệ thành công của dòng xe Corolla Altis trong phân khúc sedan hạng C phổ thông tại thị trường Việt, trước khi dòng xe này “thất thế” như hiện nay. Ở thời điểm cách đây 10 năm, dòng Corolla Altis đã từng được đông đảo nhiều khách hàng Việt ưa chuộng và đánh giá cao, điều này thúc đẩy doanh số cho dòng xe Corolla Altis. Tuy nhiên, thời thế đổi đây, mẫu xe sedan Toyota Corolla Altis ngày càng đứng trước sự cạnh tranh khốc liệt bởi các mẫu xe như Honda Civic, Mazda3 và các mẫu xe Hàn Hyundai Elantra hay Kia Cerato. Sở hữu thiết kế ngoại thất thanh lịch, thiết kế phong cách thanh lịch, khá bền dáng. Bên cạnh mang nhiều ưu điểm ở động cơ bền bỉ, ít hỏng vặt cho khả năng vận hành ổn định, nên dòng xe Corolla Altis khá giữ giá trên thị trường. Hơn hết, thương hiệu “dễ mua thuận bán” là những lý do chính khiến nhiều người mua tự tin chọn Corolla Altis đời cũ làm chiếc xe này để sử dụng. Đơn cử chiếc Toyota Corolla Altis phiên bản 1.8G đời 2013 này đã lăn bánh được 8 năm, đồng hồ ODO dừng lại ở mức hơn 85.000km, hiện được người bán tự tin chào với giá 505 triệu đồng. Ở thời điểm năm 2013, Corolla Altis phiên bản 1.8G (CVT) có giá bán 799 triệu đồng. Tạm tính sau thời gian 8 năm, mỗi năm chủ xe Corolla Altis chỉ chịu “lỗ” khoảng 36 triệu đồng. Toyota Corolla Altis phiên bản 1.8G được trang bị động cơ 4cyl thẳng hàng, dung tích 1.8L hút khí tự nhiên cho công suất tối đa 138 mã lực với momen xoắn cực đại 173Nm. Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD), thông qua hộp số tự động vô cấp CVT-i. Tại thời điểm cách đây gần 10 năm, Altis cũng được ghi nhận là một trong những mẫu xe sử dụng hộp số CVT đầu tiên trong phân khúc. Theo Toyota, Corolla Altis 1.8 tiêu thụ nhiên liệu trung bình khoảng 6.8L/100km. Corolla Altis được trang bị các tính năng an toàn như hệ thống khóa cửa tự động, chống bó cứng phanh ABS, bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA), thân xe GOA hấp thụ xung lực khi va chạm, 2 túi khí phía trước. Nội thất xe đi kèm với các trang bị tiện nghi như đề nổ nút bấm, ghế bọc da, ghế lái chỉnh điện, hệ thống điều hòa tự động, hệ thống DVD nghe định dạng MP3/WMA, cổng USB, AUX và SD. Có thể nói, Toyota Corolla Altis là một dòng xe lâu đời trong phân khúc C tại thị trường Việt, khi được ra mắt lần đầu tại Việt Nam từ 8/1996. Mặc dù dòng xe Corolla Altis không được khách hàng đánh giá cao về trang bị “đồ chơi” và cho khả năng vận hành thú vị, đem đến niềm vui cầm lái. Nhưng cũng phải nói rằng, Corolla Altis là dòng xe “vua giữ giá” trong phân khúc, nếu so với các đối thủ. Hiện nay, Corolla Altis đời cũ vẫn được nhiều khách hàng ở đội tuổi trung niên, tệp khách hàng có tâm lý mua xe theo kiểu “ăn chắc mặc bền” quan tâm. Video: Chi tiết Toyota Corolla Altis 2021 thế hệ mới.