Toyota Century - SUV siêu sang sẵn sàng đấu Rolls-Royce Cullinan?

Toyota Century tại Nhật Bản là mẫu sedan hạng sang cỡ lớn đã được sản xuất từ năm 1967 đến nay và chủ yếu dành cho thị trường nội địa. Mẫu xe này còn được mệnh danh là "Rolls-Royce của Nhật Bản". Tuy nhiên, trước xu thế chuộng SUV/crossover như hiện nay, hãng Toyota cũng phải thay đổi để thích ứng. Theo nguồn tin của tạp chí Chubu Keizai Shimbun, hãng Toyota hiện đang phát triển mẫu xe gầm cao mang tên Century để cạnh tranh với SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan. Cách đây không lâu, hãng Toyota cũng đã chính thức giới thiệu phiên bản gầm cao mang tên Crossover của mẫu sedan Crown với thị trường thế giới. Tuy nhiên, tin đồn khẳng định mẫu SUV siêu sang mới của Toyota sẽ không phải là một phiên bản của dòng Century. Mẫu SUV siêu sang này có thể sẽ không liên quan đến Toyota Century về mặt kỹ thuật. Thay vào đó, xe sẽ được trang bị cơ sở gầm bệ và động cơ hoàn toàn khác biệt so với Toyota Century. Theo tin đồn, Toyota Century bản SUV sẽ đưa sự tiện nghi và sang trọng của xe gầm cao Nhật Bản lên một tầm cao mới. Mẫu SUV đắt nhất của Nhật Bản hiện là Lexus LX 600 Executive với giá sau thuế 18 triệu Yên (khoảng 2,97 tỷ đồng). Ước tính, Toyota Century SUV siêu sang sẽ có giá hơn 20 triệu Yên (3,3 tỷ đồng), tức là bằng một nửa so với Rolls-Royce Cullinan đang bán tại Nhật Bản. Theo giới báo chí Nhật Bản, Toyota Century SUV sẽ cạnh tranh với Rolls-Royce Cullinan bằng thế mạnh là các kỹ thuật truyền thống của xứ sở hoa anh đào. Tuy nhiên, trên thực tế, các mẫu xe Rolls-Royce như Cullinan lại tập trung nhiều hơn vào tính cá nhân hóa. Hiện chưa có thông tin về động cơ của Toyota Century SUV. Trong khi đó, mẫu sedan cỡ lớn Toyota Century hiện đang bán tại Nhật Bản dùng hệ truyền động hybrid với máy xăng V8, dung tích 5.0L, sản sinh công suất tối đa 375 mã lực và mô-men xoắn cực đại 510 Nm. Động cơ kết hợp với mô-tơ điện có công suất tối đa 221 mã lực và mô-men xoắn cực đại 300 Nm. Tổng cộng, Toyota Century sở hữu công suất 425 mã lực. Ngoài ra, Toyota Century tại Nhật Bản còn có gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense tiêu chuẩn, bao gồm những tính năng như hệ thống phát hiện điểm mù, cảnh báo hỗ trợ đỗ xe, hệ thống ngăn va chạm sớm, cảnh báo chuyển làn đường, kiểm soát hành trình bằng radar và đèn pha thích ứng. Giới báo chí Nhật Bản cho biết, mẫu xe siêu sang Toyota Century SUV sẽ không chỉ nhắm đến thị trường nội địa. Thay vào đó, mẫu SUV này sẽ được bán ở thị trường toàn cầu và bắt đầu đi vào sản xuất tại nhà máy ở tỉnh Aichi, Nhật Bản, vào năm 2023. Tuy nhiên, xe sẽ được sản xuất với số lượng giới hạn, chỉ 1.000 chiếc/năm. Video: Giới thiệu xe siêu sang Toyota Century của Nhật Bản.

