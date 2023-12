Toyota Camry doanh số giảm chạm đáy, Honda Accord tăng trưởng nhẹ

Theo số liệu báo cáo doanh số do Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) công bố, trong tháng 11 vừa qua thị trường Việt chỉ tiêu thụ 330 xe sedan hạng D. Trong đó, sự tăng giảm diễn ra trái chiều giữa các mẫu xe. Theo đó, Toyota Camry giảm doanh số mạnh, đánh dấu tháng thứ 2 liên tiếp suy giảm. Dẫu vậy, Toyota Camry tại Việt Nam vẫn đủ sức bảo vệ ngôi vương phân khúc. Xét riêng kết quả cuộc đua tháng 11, Camry là mẫu xe duy nhất trong phân khúc giảm doanh số. Các mẫu xe còn lại vẫn tăng trưởng đều đặn nhưng không tạo ra biến động để làm thay đổi bảng xếp hạng. Lượng xe Toyota Camry giao đến tay khách hàng trong tháng 11 đạt 133 xe, giảm 19 xe so với tháng 10. Kể từ đầu năm đến nay, mẫu sedan hạng D của Toyota đã thu hút 2.184 khách hàng mua xe, duy trì khoảng cách khá xa so với các mẫu xe đứng sau. Xếp thứ 2 vẫn là cái tên quen thuộc - KIA K5 với 102 xe hoàn thành thủ tục lăn bánh, tăng 7 xe so với tháng 10. Tính từ đầu năm đến nay, doanh số cộng dồn của KIA k5 đạt 929 xe. Nếu duy trì tốt phong độ trong cuộc đua tháng 12 này, chắc chắn KIA K5 sẽ trụ vững ngôi vị á quân.Honda Accord tại Việt Nam cũng có sự tăng trưởng nhẹ về doanh số. Đáng chú ý, mẫu sedan hạng D của Honda tăng trưởng 42%, bật tăng cao nhất phân khúc nhưng vẫn không thoát khỏi nhóm xe bán chậm nhất thị trường. Doanh số tháng 11 của Honda Accord là 10 xe, trong khi con số tương ứng của tháng 10 là 7 xe. Mazda6 bán được 85 xe xếp trên Honda Accord. Doanh số cộng dồn 11 tháng đầu năm của Mazda6 là 1.006 xe và Honda Accord là 51 xe. So với các mẫu xe trong phân khúc, giá Mazda6 lăn bánh thấp nhất phân khúc, tạo lợi thế nhưng không tạo ra sức hút rõ rệt cho mẫu xe này. Sự sụt giảm của Toyota Camry cùng với lượng xe bán ra lẹt đẹt của các mẫu xe còn lại cho thấy phân khúc sedan hạng D ngày càng hiu hắt do xu hướng ưa chuộng xe gầm cao đang nở rộ tại Việt Nam và thế giới. Ngoài ra, với tầm tiền trên dưới 1 tỷ đồng, người tiêu dùng Việt có rất nhiều lựa chọn hấp dẫn hơn, đó là những mẫu xe gầm cao rộng rãi, tiện nghi, vận hành mạnh mẽ, linh hoạt với nhiều địa hình. Trong khi đó, sedan hạng D tại Việt Nam hiện là dòng xe dành cho những khách hàng yêu thích sự sang trọng, lịch lãm. Dù nhu cầu giảm nhưng vẫn có tệp khách riêng nên các "ông lớn" ngành xe vẫn không muốn rời bỏ miếng bánh thị phần. Video: Toyota Camry vs Honda Accord.

