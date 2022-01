Toyota Camry 2022 bản rẻ tiền nhất Việt Nam trang bị những gì?

Toyota Camry 2022 mới tung ra thị trường Việt Nam với 4 phiên bản với giá bán từ 1,05 – 1,44 tỉ đồng. Khác biệt giữa 4 phiên bản thể hiện rõ ở động cơ, hộp số và các tính năng tiện nghi, an toàn, hướng đến nhiều đối tượng khách hàng khác nhau từ cá nhân, gia đình cho đến phục vụ doanh nghiệp. Với mức giá xe Toyota Camry 2022 bán ra là 1,05 tỉ đồng, 2.0G là phiên bản thấp cấp nhất của Toyota Camry 2022, hướng đến đối tượng khách hàng thực dụng mong đợi một chiếc sedan rộng rãi vừa túi tiền, đang phân vân giữa các lựa chọn khác trong phân khúc như KIA K5 hay Mazda6. Điểm khác biệt của Toyota Camry 2022 là nhập khẩu nguyên chiếc chứ không lắp ráp trong nước như các mẫu xe đối thủ. So với đời cũ, Toyota Camry 2022 bản tiêu chuẩn 2.0G được nâng cấp động cơ và hộp số công nghệ mới. Động cơ mới vẫn có dung tích 2.0L mang tên mã M20A-FKS, nhưng cho công suất 170 mã lực và mô-men xoắn 206 Nm. Hộp số chuyển từ tự động 6 cấp sang CVT, hứa hẹn vận hành mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu hơn. Ngoài ra, Toyota Camry 2022 bản tiêu chuẩn 2.0G còn được bổ sung ga tự động Cruise Control. Công nghệ an toàn trên Toyota Camry 2022 bản tiêu chuẩn 2.0G có hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, theo dõi áp suất lốp, cảnh báo phương tiện cắt ngang, camera lùi và 7 túi khí. Danh sách trang bị an toàn này được đánh giá là khá đầy đủ so với phiên bản tiêu chuẩn của đời xe cũ. Mẫu sedan hạng D này có kích thước dài, rộng, cao lần lượt 4.885 x 1.840 x 1.445 (mm), chiều dài cơ sở 2.825 mm và khoảng sáng gầm xe 140 mm. Phiên bản 2.0G nhẹ nhất trong các phiên bản của Toyota Camry 2022 với trọng lượng 1.515 kg, trong khi phiên bản 2.5HV nặng nhất với 1.665 kg. Mâm xe từ loại 17 inch chuyển sang loại 16 inch một tông màu. Đây là chi tiết ở ngoại hình Toyota Camry 2022 phiên bản 2.0G khiến nhiều khách Việt không hài lòng. Lốp mới có thông số 205/65, khá nhỏ so với kích thước của một chiếc sedan hạng D. Toyota Camry 2022 phiên bản 2.0G trang bị đèn pha chiếu gần và chiếu xa Bi-LED, tự động cân bằng góc chiếu, nhưng không có tự động bật/tắt. Ngoài ra, phiên bản này còn sử dụng đèn LED định vị ban ngày có thiết kế đơn giản hơn các phiên bản còn lại. Nội thất bên trong vẫn được bọc da, ghế lái chỉnh điện 10 hướng, điều hòa tự động 2 vùng, hệ thống âm thanh 6 loa và màn hình đa thông tin 4,2 inch. Hàng ghế sau cố định, không có tính năng chỉnh điện ngã lưng như các phiên bản cao cấp hơn. Màn hình 7 inch DCU DVD đã được nâng cấp lên loại 7 inch DA hỗ trợ Apple CarPlay, nhưng không còn cổng kết nối AUX. Chi tiết này bị nhiều người cho rằng kém sang trong tổng thể khoang nội thất kiểu mới, khi để lại xung quanh màn hình nhiều chi tiết nhựa. Toyota Camry 2022 phiên bản 2.0G có giá 1,05 tỉ đồng sẽ gây sức ép cho KIA K5 GT-Line mới trình làng có giá bán tương đương. Tuy nhiên, trang bị tiện nghi trên mẫu sedan Hàn Quốc có phần nổi trội hơn bởi đây là bản cao nhất của KIA K5. Video: Giới thiệu chi tiết Toyota Camry 2022 tại Việt Nam.

Toyota Camry 2022 mới tung ra thị trường Việt Nam với 4 phiên bản với giá bán từ 1,05 – 1,44 tỉ đồng. Khác biệt giữa 4 phiên bản thể hiện rõ ở động cơ, hộp số và các tính năng tiện nghi, an toàn, hướng đến nhiều đối tượng khách hàng khác nhau từ cá nhân, gia đình cho đến phục vụ doanh nghiệp. Với mức giá xe Toyota Camry 2022 bán ra là 1,05 tỉ đồng, 2.0G là phiên bản thấp cấp nhất của Toyota Camry 2022, hướng đến đối tượng khách hàng thực dụng mong đợi một chiếc sedan rộng rãi vừa túi tiền, đang phân vân giữa các lựa chọn khác trong phân khúc như KIA K5 hay Mazda6. Điểm khác biệt của Toyota Camry 2022 là nhập khẩu nguyên chiếc chứ không lắp ráp trong nước như các mẫu xe đối thủ. So với đời cũ, Toyota Camry 2022 bản tiêu chuẩn 2.0G được nâng cấp động cơ và hộp số công nghệ mới. Động cơ mới vẫn có dung tích 2.0L mang tên mã M20A-FKS, nhưng cho công suất 170 mã lực và mô-men xoắn 206 Nm. Hộp số chuyển từ tự động 6 cấp sang CVT, hứa hẹn vận hành mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu hơn. Ngoài ra, Toyota Camry 2022 bản tiêu chuẩn 2.0G còn được bổ sung ga tự động Cruise Control. Công nghệ an toàn trên Toyota Camry 2022 bản tiêu chuẩn 2.0G có hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, theo dõi áp suất lốp, cảnh báo phương tiện cắt ngang, camera lùi và 7 túi khí. Danh sách trang bị an toàn này được đánh giá là khá đầy đủ so với phiên bản tiêu chuẩn của đời xe cũ. Mẫu sedan hạng D này có kích thước dài, rộng, cao lần lượt 4.885 x 1.840 x 1.445 (mm), chiều dài cơ sở 2.825 mm và khoảng sáng gầm xe 140 mm. Phiên bản 2.0G nhẹ nhất trong các phiên bản của Toyota Camry 2022 với trọng lượng 1.515 kg, trong khi phiên bản 2.5HV nặng nhất với 1.665 kg. Mâm xe từ loại 17 inch chuyển sang loại 16 inch một tông màu. Đây là chi tiết ở ngoại hình Toyota Camry 2022 phiên bản 2.0G khiến nhiều khách Việt không hài lòng. Lốp mới có thông số 205/65, khá nhỏ so với kích thước của một chiếc sedan hạng D. Toyota Camry 2022 phiên bản 2.0G trang bị đèn pha chiếu gần và chiếu xa Bi-LED, tự động cân bằng góc chiếu, nhưng không có tự động bật/tắt. Ngoài ra, phiên bản này còn sử dụng đèn LED định vị ban ngày có thiết kế đơn giản hơn các phiên bản còn lại. Nội thất bên trong vẫn được bọc da, ghế lái chỉnh điện 10 hướng, điều hòa tự động 2 vùng, hệ thống âm thanh 6 loa và màn hình đa thông tin 4,2 inch. Hàng ghế sau cố định, không có tính năng chỉnh điện ngã lưng như các phiên bản cao cấp hơn. Màn hình 7 inch DCU DVD đã được nâng cấp lên loại 7 inch DA hỗ trợ Apple CarPlay, nhưng không còn cổng kết nối AUX. Chi tiết này bị nhiều người cho rằng kém sang trong tổng thể khoang nội thất kiểu mới, khi để lại xung quanh màn hình nhiều chi tiết nhựa. Toyota Camry 2022 phiên bản 2.0G có giá 1,05 tỉ đồng sẽ gây sức ép cho KIA K5 GT-Line mới trình làng có giá bán tương đương. Tuy nhiên, trang bị tiện nghi trên mẫu sedan Hàn Quốc có phần nổi trội hơn bởi đây là bản cao nhất của KIA K5. Video: Giới thiệu chi tiết Toyota Camry 2022 tại Việt Nam.