Toyota Avanza 2019 từ 544 triệu tại Việt Nam đấu Xpander

Khác với thông tin được các nhân viên tư vấn bán hàng đưa ra trước đó, Avanza 2019 vẫn sẽ được phân phối với 2 phiên bản số sàn (E) và số tự động (G) chứ không phải duy nhất bản số tự động mới bán song song cùng bản số sàn cũ. Mức giá xe Toyota Avanza 2019 tại Việt Nam cũng có sự thay đổi nhẹ, trong đó, bản số sàn MT tăng 7 triệu đồng và bản số tự động tăng 19 triệu đồng. Tiếp tục được nhập khẩu từ Indonesia, Toyota Avanza 2019 mới chỉ là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời nhưng đã trở nên hấp dẫn hơn nhờ diện mạo lột xác. Điều này được thể hiện rõ ở phần đầu xe với cản trước mới tích hợp với lưới tản nhiệt rộng và cao. Hốc đèn sương mù được vuốt nhọn, tạo hình tam giác trông khỏe khoắn hơn so với trước đây. Cụm đèn chiếu sáng có thiết kế mới và được trang bị thêm bóng LED. Di chuyển sang phía ngang thân xe, những đường gân khỏe khoắn đem lại cảm giác cơ bắp cho Toyota Avanza 2019. Phía bên dưới, phiên bản AT sở hữu mâm hợp kim kích thước 15 inch trong khi bản MT vẫn sẽ trung thành với mâm 14 inch. Gương chiếu hậu có chỉnh, gập điện nhưng không được tích hợp với xi-nhan báo rẽ. Khu vực đuôi xe cũng có nhiều thay đổi, điển hình như cụm đèn hậu LED hình chữ L mới, nối liền với nhau bằng một thanh gờ mạ crôm giống phong cách của Toyota Fortuner, và vây cá mập trên nóc. Cản sau cũng có tạo hình khỏe khoắn, tương xứng với bộ phận phía trước. Khác với ngoại thất bên ngoài, tổng thể nội thất bên trong không có nhiều thay đổi so với trước đây, vẫn đi kèm táp-lô ốp nhựa, ghế và vô lăng bọc nỉ. Khu vực trung tâm vẫn có màn hình giải trí DVD 7 inch đi kèm các cổng kết nối điện thoại thông minh như USB và Bluetooth. Điểm mới trong nội thất của xe chính là việc giao diện điều khiển điều hòa cơ 1 vùng được chuyển từ dạng núm xoay sang nút bấm. Bên cạnh đó, hệ thống âm thanh được nâng cấp từ 4 loa lên 6 loa ở phiên bản AT. Không có gì ngạc nhiên khi động cơ của Toyota Avanza 2019 không thay đổi. Xe vẫn có 2 tùy chọn động cơ xăng với dung tích 1.3L và 1.5L, đi kèm hộp số ương ứng là số sàn 5 cấp và số tự động 4 cấp. Ở bản tiêu chuẩn, xe có công suất tối đa 94 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 119 Nm tại tua máy 4.200 vòng/phút. Ở phiên bản G của Toyota Avanza 2019, các thông số này lần lượt là 102 mã lực và 134 Nm. Dù ở phiên bản nào, xe cũng được trang bị hệ dẫn động cầu sau. Tuy nhiên, các trang bị về an toàn vẫn giữ nguyên như phiên bản trước đây như: hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD và 2 túi khí. Mẫu xe MPV cỡ nhỏ Toyota Avanza 2019 có giá bán từ 544 – 612 triệu đồng. Mẫu xe này sẽ cạnh tranh với hai đối thủ đồng hương đáng gờm tại thị trường Việt Nam hiện nay là Mitsubishi Xpander và Suzuki Ertiga 2019 mới.

Khác với thông tin được các nhân viên tư vấn bán hàng đưa ra trước đó, Avanza 2019 vẫn sẽ được phân phối với 2 phiên bản số sàn (E) và số tự động (G) chứ không phải duy nhất bản số tự động mới bán song song cùng bản số sàn cũ. Mức giá xe Toyota Avanza 2019 tại Việt Nam cũng có sự thay đổi nhẹ, trong đó, bản số sàn MT tăng 7 triệu đồng và bản số tự động tăng 19 triệu đồng. Tiếp tục được nhập khẩu từ Indonesia, Toyota Avanza 2019 mới chỉ là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời nhưng đã trở nên hấp dẫn hơn nhờ diện mạo lột xác. Điều này được thể hiện rõ ở phần đầu xe với cản trước mới tích hợp với lưới tản nhiệt rộng và cao. Hốc đèn sương mù được vuốt nhọn, tạo hình tam giác trông khỏe khoắn hơn so với trước đây. Cụm đèn chiếu sáng có thiết kế mới và được trang bị thêm bóng LED. Di chuyển sang phía ngang thân xe, những đường gân khỏe khoắn đem lại cảm giác cơ bắp cho Toyota Avanza 2019. Phía bên dưới, phiên bản AT sở hữu mâm hợp kim kích thước 15 inch trong khi bản MT vẫn sẽ trung thành với mâm 14 inch. Gương chiếu hậu có chỉnh, gập điện nhưng không được tích hợp với xi-nhan báo rẽ. Khu vực đuôi xe cũng có nhiều thay đổi, điển hình như cụm đèn hậu LED hình chữ L mới, nối liền với nhau bằng một thanh gờ mạ crôm giống phong cách của Toyota Fortuner, và vây cá mập trên nóc. Cản sau cũng có tạo hình khỏe khoắn, tương xứng với bộ phận phía trước. Khác với ngoại thất bên ngoài, tổng thể nội thất bên trong không có nhiều thay đổi so với trước đây, vẫn đi kèm táp-lô ốp nhựa, ghế và vô lăng bọc nỉ. Khu vực trung tâm vẫn có màn hình giải trí DVD 7 inch đi kèm các cổng kết nối điện thoại thông minh như USB và Bluetooth. Điểm mới trong nội thất của xe chính là việc giao diện điều khiển điều hòa cơ 1 vùng được chuyển từ dạng núm xoay sang nút bấm. Bên cạnh đó, hệ thống âm thanh được nâng cấp từ 4 loa lên 6 loa ở phiên bản AT. Không có gì ngạc nhiên khi động cơ của Toyota Avanza 2019 không thay đổi. Xe vẫn có 2 tùy chọn động cơ xăng với dung tích 1.3L và 1.5L, đi kèm hộp số ương ứng là số sàn 5 cấp và số tự động 4 cấp. Ở bản tiêu chuẩn, xe có công suất tối đa 94 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 119 Nm tại tua máy 4.200 vòng/phút. Ở phiên bản G của Toyota Avanza 2019, các thông số này lần lượt là 102 mã lực và 134 Nm. Dù ở phiên bản nào, xe cũng được trang bị hệ dẫn động cầu sau. Tuy nhiên, các trang bị về an toàn vẫn giữ nguyên như phiên bản trước đây như: hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD và 2 túi khí. Mẫu xe MPV cỡ nhỏ Toyota Avanza 2019 có giá bán từ 544 – 612 triệu đồng. Mẫu xe này sẽ cạnh tranh với hai đối thủ đồng hương đáng gờm tại thị trường Việt Nam hiện nay là Mitsubishi Xpander và Suzuki Ertiga 2019 mới.