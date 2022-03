Toyota Avalon 2022 vẫn “sống dai”, vừa ra mắt sát vách Việt Nam

Năm ngoái, hãng Toyota đã chính thức công bố sẽ "khai tử" dòng sedan tiệm cận xe sang Avalon tại thị trường Mỹ sau phiên bản 2022. Trong khi đó, ở thị trường Trung Quốc, mẫu xe này vẫn "sống dai" và còn được bổ sung phiên bản mới. Sự kiện ra mắt Toyota Avalon 2022 mới đã được tổ chức tại Trung Quốc vào tối ngày 30/3. Theo đó, xe vẫn được chia thành 9 bản trang bị, giá xe Toyota Avalon 2022 dao động từ 199.800 - 279.800 Nhân dân tệ (khoảng 699 - 979 triệu đồng). Bước sang phiên bản mới, mẫu sedan cỡ trung này được nâng cấp nhẹ về thiết kế ngoại thất, tập trung ở phần đầu xe. Tại đây, mẫu xe sedan Toyota Avalon 2022 không được trang bị lưới tản nhiệt với những nan nằm ngang như trước. Thay vào đó, lưới tản nhiệt sẽ được thiết kế dạng đa điểm mạ crôm ở bản thường và mắt lưới màu đen ở bản thể thao. Ngoài ra, Toyota Avalon 2022 còn có dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "L" mới nằm bên trong đèn pha. Trong khi đó, đèn sương mù nhỏ vẫn được tích hợp bên trong lưới tản nhiệt như trước. Hai khe gió nằm dọc ở hai bên lưới tản nhiệt cũng được giữ lại trên xe. Ở bên sườn, Toyota Avalon 2022 được bổ sung 3 loại vành la-zăng mới. Trong khi đó, thiết kế đằng sau của xe không có gì mới. Ngay cả kích thước của xe cũng gần như không thay đổi, trừ chiều dài tăng 15 mm lên 4.975 mm. Bên trong Toyota Avalon 2022 là không gian nội thất được thay đổi đáng kể so với trước. Cụ thể, hãng Toyota đã loại bỏ khá nhiều nút bấm cơ học bên trong mẫu sedan cỡ trung này để chuyển sang dạng cảm ứng hiện đại hơn. Trước mặt người lái là bảng đồng hồ mới với màn hình LCD toàn phần có kích thước tăng từ 7 inch lên 12,3 inch. Trong khi đó, màn hình thông tin giải trí của xe được nâng cấp từ loại 9 inch cũ lên 10,1 inch mới. Chưa hết, Toyota Avalon 2022 tại Trung Quốc còn được bổ sung màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, sạc điện thoại thông minh không dây và cổng USB Type C thay cho loại Type A truyền thống. Không chỉ tiện nghi hơn, Toyota Avalon 2022 tại Trung Quốc còn được trang bị 10 túi khí và gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense phiên bản 2.5 mới. Nhờ đó, xe có thêm những tính năng như giữ làn đường và tự động vượt, mang đến cảm giác nhàn nhã hơn cho người lái. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Toyota Avalon 2022 tại Trung Quốc là 3 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là khối động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L với công suất tối đa 178 mã lực và mô-men xoắn cực đại 210 Nm. Sức mạnh động cơ được truyền tới bánh thông qua hộp số biến thiên vô cấp CVT. Tùy chọn động cơ thứ hai của Toyota Avalon 2022 là máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.5L, sản sinh công suất tối đa 209 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm Động cơ này đồng hành với hộp số tự động 8 cấp. Cuối cùng là hệ truyền động hybrid, bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.5L và mô-tơ điện, tạo ra công suất tổng cộng 218 mã lực. Ngoài ra, Toyota Avalon 2022 phiên bản Hybrid còn dùng hộp số E-CVT. Trong năm 2020, hãng Toyota đã bán tổng cộng 110.000 chiếc Avalon cho khách hàng Trung Quốc. Con số tương ứng trong năm 2021 là 120.000 chiếc. Với phiên bản mới, Toyota Avalon hứa hẹn sẽ tiếp tục tăng trưởng tại thị trường đông dân nhất thế giới. Video: Giới thiệu Toyota Avalon 2022 thế hệ mới.

