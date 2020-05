Torsus Praetorian 4x4 - xe buýt off-road “bá đạo” nhất hành tinh

Những chiếc xe ôtô buýt có thể được coi là phương tiện công cộng phổ biến nhất trong xã hội hiện đại, và là phương tiện chính của không ít người dân. Tuy nhiên, chiếc xe to lớn này lại không nhận được mấy tình cảm của hầu hết người sử dụng bởi dáng vẻ thô kệch xấu xí và phong cách nhạt nhẽo. Nhưng có lẽ chiếc xe buýt dưới đây sẽ khiến nhiều người thay đổi suy nghĩ tiêu cực của họ. Chiếc xe mà chúng ta nói đến ở đây là xe buýt off-road Torsus Praetorian 4x4 với khả năng chinh phục địa hình cực tốt. Nó có tải trọng tối đa lên tới 13,5 tấn, khoảng sáng gầm cao 389 mm, một bình nhiên liệu 300 lít khổng lồ, và có thể lắp đặt 35 ghế ngồi kèm điều hòa không khí mát mẻ. Trái tim của “con quái vật” này là một động cơ dầu MAN D0836 LFL40 6 xi-lanh sản sinh 240 mã lực và 925 Nm mô-men xoắn cực đại, kết hợp hoạt động cùng một hộp số tự động. Nhà sản xuất xe Torsus đã trang bị cho Praetorian một bộ lốp địa hình chắc khỏe, cũng như lớp phủ sơn cấp độ quân sự trên vài phụ tùng khác. Nó cũng có hàng tá tính năng thực dụng như dây đai an toàn 3 điểm trên tất cả ghế ngồi, một lỗ thông hơi, giá giữ hành lý, và bậc cửa tự động ở cửa hành khách. Với thiết kế đẹp mắt và trang bị những công nghệ tân tiến, Torsus Praetorian 4x4 mới đây đã chiến thắng giải thưởng Red Dot Award 2020 trong hạng mục thiết kế sản phẩm, đánh bại 65.000 đối thủ khác trong năm nay. Không chỉ có thiết kế đẹp, chiếc xe buýt này còn có nhiều trang bị đậm tính thực dụng, an toànGiá xe Torsus Praetorian 4x4 chưa được công bố, nhưng mới đây nó đã giành giải thưởng Red Dot Award cho hạng mục thiết kế sản phẩm. Dự tính xe sẽ sớm đưa ra thị trường vào cuối năm nay. Video: Torsus Praetorian 4x4 - xe buýt off-road “bá đạo” nhất.

