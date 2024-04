Top những chiếc MPV siêu lướt "ngon bổ rẻ" đáng mua tại Việt Nam

Đối với một gia đình đông thành viên hay một người cần có phương tiện làm ăn thì ô tô là một lựa chọn hoàn hảo. Tuy nhiên, với tài chính 500 triệu, bạn sẽ phải vay mượn thêm khoản tiền khá lớn nếu muốn "đập hộp" chiếc MPV mới. Nếu chỉ muốn sở hữu một chiếc xe trong tầm với thì mua xe MPV siêu lướt giá rẻ là phương án phù hợp nhất lúc này. Mitsubishi Xpander 2023 "siêu lướt" giá từ 495 triệu đồng Mitsubishi Xpander là mẫu xe được ưa chuộng nhất phân khúc MPV 7 chỗ tại Việt Nam hiện nay. Ngay từ khi ra mắt, Xpander đã chiếm trọn tình cảm của khách hàng Việt. Xpander hiện đang được phân phối với 2 hình thức: nhập khẩu (bản AT và AT Premium) và lắp ráp trong nước (bản MT). Hiện tại, nếu muốn sở hữu mẫu xe này, khách hàng phải chuẩn bị khoản tiền từ 591 - 759 triệu đồng (bao gồm chi phí lăn bánh). Tuy nhiên, với tài chính giới hạn 500 triệu đồng, người mua vẫn có thể thực hiện kế hoạch mua xe Xpander bằng việc nhắm đến những mẫu xe "siêu lướt" đời 2023. Trên thị trường, giá xe Mitsubishi Xpander 2023 đã qua sử dụng đang được chủ nhân "định giá" quanh mốc 495-680 triệu đồng. Mitsubishi Xpander được trang bị động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 104 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô men cực đại 141 Nm tại 4.000 vòng/phút. Xe có 2 lựa chọn gồm hộp số sàn 5 cấp và hộp số tự động 4 cấp. Ưu điểm của Xpander là thiết kế bắt mắt, nội thất rộng rãi, trang bị đủ dùng, độ mới cao do vận hành chưa lâu. Toyota Innova 2020 giá từ 500 triệu đồng 500 triệu cũng đủ để bạn đưa về nhà một chiếc MPV 7 chỗ tầm trung của Toyota. Trước đây, Innova được người dùng trao danh hiệu "mẫu xe quốc dân" và là lựa chọn hấp dẫn nhất phân khúc. Trước sự cạnh tranh của loạt xe MPV cỡ nhỏ, giá rẻ, thời hoàng kim của Innova đã khép lại. trên thị trường xe cũ, Innova vẫn là "ngôi sao sáng" dành cho những ai đang tìm kiếm một chiếc xe bền, ít hỏng vặt, chi phí nuôi xe thấp, thanh khoản tốt và là sản phẩm của một thương hiệu đáng tin cậy. Tất nhiên, để mua xe toyota Innova tầm giá 500 triệu, bạn phải "lùi đời" khá sâu. Trên các sàn xe cũ, Toyota Innova 2020 đang được chào bán với giá từ 515-683 triệu đồng. Ngoài những ưu điểm đã nêu ở phần trên, Toyota Innova còn được người dùng đánh giá cao về khối động cơ 2.0L tiết kiệm nhiên liệu, cho công suất cực đại 137 mã lực tại vòng tua máy 5.600 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 183 Nm tại 4.000 vòng/phút. Khối động cơ trên kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp. Suzuki XL7 2022 giá từ 458 triệu đồng

Suzuki có tới 2 mẫu MPV dành cho thị trường Việt, trong đó Suzuki XL7 được định vị nằm trên Ertiga. XL7 hiện là mẫu xe có doanh số tốt nhất của Suzuki Việt Nam. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Đây hiện là một trong các dòng xe MPV 7 chỗ bán có doanh số tốt nhất. Xe được nhập khẩu từ Indonesia. Hiện tại, những chiếc Suzuki XL7 2022 đang được chào bán với giá 458-590 triệu đồng. Đây là mức giá rất phù hợp dành cho người đang tìm mua xe 7 chỗ rộng rãi với khoản tiền 500 triệu. Suzuki XL7 được trang bị động cơ 1.5L , sản sinh công suất cực đại 103 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 138Nm tại 4.400 vòng/phút. Khối động cơ này kết hợp với hộp số tự động 4 cấp. Trong phân khúc MPV giá rẻ, Suzuki XL7 được người dùng đánh giá cao về mức giá cũng như vận hành... Hyundai Stargazer 2022 giá từ 470 triệu đồng Ra mắt thị trường cuối năm 2022, Hyundai Stargazer được ưa chuộng nhờ tính đa dụng, linh hoạt, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng gia đình lẫn kinh doanh dịch vụ. Đây là dòng xe có thể vừa di chuyển hàng ngày, vừa có thể chở hàng hóa cồng kềnh. Những chiếc Hyundai Stargazer 2022 đang giao dịch trên thị trường xe cũ với giá 470-625 triệu đồng. Xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Hyundai Stargazer được trang bị động cơ xăng 4 xy lanh, dung tích 1.5 lít, cho công suất cực đại 115 mã lực, mô men xoắn cực đại 144 Nm. Toàn bộ sức mạnh được truyền đến bánh trước thông qua hộp số vô cấp biến thiên thông minh iVT. Mẫu MPV của Hyundai gây ấn tượng bằng thiết kế độc lạ, không gian nội thất rộng rãi, vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu, trang bị tiện nghi phong phú. KIA Rondo 2022 giá từ 445 triệu đồng

Là mẫu xe compact MPV 7 chỗ giá rẻ của hãng Kia, Rondo phù hợp với những ai đang muốn sở hữu một mẫu xe phục vụ gia đình, công việc với tài chính không vượt quá 500 triệu đồng. Kia Rondo mang trên mình khối động cơ 2.0L, sản sinh công suất cực đại 158 mã lực tại 6.500 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 194 Nm tại 4.800 vòng/phút. Động cơ trên kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp. Thế mạnh của là ngoại hình nhỏ gọn, luồn lách linh hoạt trong nội đô, thuận tiện vận hành trên đường phố đông đúc. Ngoại hình trông thanh thoát, bền dáng. Khối động cơ 2.0L vận hành khoẻ, khả năng tăng tốc tốt, trải nghiệm lái thú vị. Giá xe Kia Rondo 2022 cũ dao động từ 445-560 triệu đồng. Video: Mitsubishi Xpander bán chạy nhất Việt Nam năm 2023.

