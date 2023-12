Xe MPV 7 chỗ cỡ nhỏ tại Việt Nam đang giảm giá cả trăm triệu đồng

Hiện tại, Toyota đang áp dụng chương trình ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cho cả 2 mẫu xe MPV 7 chỗ cỡ nhỏ tại Việt Nam của hãng là Toyota Avanza và Veloz Cross. Mức ưu đãi mà khách mua xe nhận được là 28 – 30 triệu đồng đối với Avanza và 33-35 triệu đồng đối với Veloz Cross. Ngoài ưu đãi chính hãng áp dụng chung, một số đại lý Toyota còn tự giảm giá Avanza và Veloz Cross thêm 5-10 triệu đồng, tùy phiên bản. Cộng thêm Chính phủ ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, người mua xe có thể tiết kiệm được gần 70 triệu đồng khi chọn những mẫu xe Toyota này. Mitsubishi Xpander dù đang là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc MPV 7 chỗ cỡ nhỏ tại Việt Nam nhưng vẫn được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ từ đại lý. Nhờ đó, khách mua Xpander tiết kiệm khoảng 30-42 triệu đồng khi làm thủ tục lăn bánh. Tương tự, Honda BR-V cũng được đại lý chào bán kèm ưu đãi 50% lệ phí trước bạ. Khách hàng đặt cọc trong tháng 12 này sẽ được giảm từ 33-42 triệu đồng chi phí lăn bánh tùy địa phương. Mẫu xe Suzuki XL7 bản nâng cấp tại Việt Nam hiện cũng được nhận được ưu đãi tương tự cùng quà tặng là phiếu nhiên liệu và gói bảo hiểm vật chất, tương đương giá trị 47 triệu đồng. Cũng là xe Suzuki nhưng mẫu Ertiga được ưu đãi mạnh hơn khi hãng hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tặng phiếu nhiên liệu, bảo hiểm vật chất. Tổng ưu đãi mà khách mua Ertiga nhận được là khoảng 64-110 triệu đồng. Hyundai Stargazer cũng có mức giảm sâu khi đại lý duy trì mức giảm so với giá niêm yết từ 80-100 triệu đồng tùy phiên bản trong nhiều tháng gần đây. Hiện tại Hyundai Stargazer là mẫu xe có giá thấp nhất phân khúc MPV 7 chỗ cỡ nhỏ tại Việt Nam. Video: So sanh Toyota Veloz Cross vs Mitsubishi Xpander AT Premium tại Việt Nam (Nguồn: Xế Cưng).

